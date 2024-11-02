Высокие технологии

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Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с председателем правления китайской компании Fufeng Group Ли Сюэчунем проекты в области агропромышленного комплекса и углехимии.

Внимание сторон было уделено вопросам долгосроч­ного инвестиционного сотрудничества с акцентом на глубокую переработку, сообщила пресс-служба главы Правительства.

Fufeng Group Company Limited – мировой лидер в индустрии био-ферментации, специализирующийся на производстве аминокислот и их производных, а также на исследованиях и разработках в данной области. Компания является крупнейшим производителем глутамата натрия и ксантановой камеди в мире.

В ходе встречи обсуждено предложение Fufeng Group по созданию в Казахстане вертикально интегрированного промышленного парка для глубокой переработки кукурузы, включающего заводы по производству крахмального сахара и брожению аминокислот, а также угольную теплоэлектростанцию и станцию по очистке сточных вод.

Глубокая переработка пшеницы и кукурузы позволит получить продукцию с высокой добавленной стоимостью – крахмал, аминокисло­ты, глутамат натрия и ксантановую камедь, цены на которые в 10–15 раз превышают стоимость сырья.

В рамках проекта планируется создание 1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит около 300–350 млн долларов.

Ли Сюэчунь подчеркнул готовность компании участвовать в процессе выращивания сельскохозяйственных культур, предоставлять качественные удобрения и обмениваться с казахстанскими специалистами опытом в использовании современных агротехнологий.Также инвестором выражена заинтересованность в сотрудничестве в углехимическом секторе.

В свою очередь глава Правительства Казахстана отметил важность инвестиций в агропромышленный комп­лекс в рамках достижения цели, поставленной Президентом страны по обеспечению роста экономики.

– Казахстан стремится увеличивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, и строи­тельство комплексов по глубокой переработке зерна является приоритетом. Это стратегическое направление, позволяющее диверсифицировать экономику и расширить экспортные возможности. Для этого у нас есть все необходимое: инфраструктура, сырьевые ресурсы и меры поддержки со стороны государства. Проект станет хорошим примером создания добавленной стоимости в агропромышленном секторе и внедрения передовых технологий. Со стороны Правительства будет обеспечена необходимая поддержка, – заверил Олжас Бектенов.

По итогам встречи Премьер-министр поручил министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства в срочном порядке приступить к подготовке инвестиционного соглашения с Fufeng Group.

#инвестиции #Олжас Бектенов #Fufeng Group

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