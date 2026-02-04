Создание новой платформы общенационального диалога – Народного совета Казахстана – Президент

Касым-Жомарт Токаев инициировал на V заседании Национального курултая. Тогда он подчеркнул, что эта структура, которая вберет в себя институциональную память и функции Ассамблеи народа Казахстана и Нацкурултая, должна стать высшим консультативным органом, представляющим интересы граждан страны.

Статус и функции Халық кеңесі регламентированы отдельным новым разделом (под номером VI) в представленном проекте Конституции. Порядок образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности этой структуры будут определяться специальным конс­титуционным законом.

Как значится в проекте нового Основного закона, Қазақстан Халық кеңесі разрабатывает предложения и рекомендации по основным направлениям внут­ренней политики, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению основополагающих принципов деятельности государства и общенациональных ценностей. Также за структурой закреплено право вносить в Курултай проекты законов и выдвигать инициативу о назначении всенародного референдума.

Член Комиссии по конституционной реформе, председатель маслихата Северо-Казахстанской области Владимир Бубенко, выс­тупая на одном из заседаний, подчеркнул, что создание Народного совета соответствует духу и логике конституционной реформы. Включение соответствующей нормы в проект нового Основного закона становится правовым базисом для более широкого вовлечения общества в процессы государственного управления.

«В конечном счете Народный совет станет институтом общест­венного доверия. Он обеспечит обратную связь между гражданами и государством, согласует интересы разных социальных и этнических групп и повысит легитимность принимаемых решений. В случае принятия на всенародном референдуме новой Конституции Халық кеңесі станет настоящей платформой, где каждый голос гражданина Казахстана будет услышан», – считает Владимир Бубенко.

Принципиально важным нововведением назвал включение в проект новой Конституции отдельного раздела, посвященного Қазақстан Халық кеңесі, руководитель отдела азиатских исследований КИСИ Айдар Курмашев.

«В проекте Конституции он определяется как высший консультативный орган, представляю­щий интересы народа и формируемый из числа граждан страны. Это означает институцио­нализацию площадки, через которую общественные ожидания, экспертные оценки и социальные запросы смогут системно транс­лироваться в контур государственной политики. При этом детальные вопросы формирования, состава, компетенции и процедур работы предлагается закрепить в конституционном законе, что позволяет выстроить гибкий, но при этом устойчивый правовой режим деятельности нового органа, – отметил Айдар Курмашев в комментарии на своем telegram-канале. – По сути, речь идет о зак­реплении на конституционном уровне механизма постоянного содержательного диалога между обществом и институтами власти по стратегическим вопросам развития страны».

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает участие Халық кеңесі в законодательном процессе: предоставление права вносить законопроекты в Курултай и инициировать проведение всенародного референдума расширяет форматы институционального участия общества в принятии решений общегосударственного значения.

«Это усиливает связку между общественной дискуссией, экспертной проработкой и формальными процедурами принятия решений, повышая прозрачность и инклюзивность политического процесса», – подчеркивает Айдар Курмашев.

При этом, как подчеркнул еще в ходе обсуждения нового текста Основного закона член Конституционной комиссии, депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, Народный совет – не «аналог» Курултая (однопалатного Парламента) и не конкурирует с ним. Это постоянно действующий консультативный орган, «золотой мост» между государством и обществом.

«Совет не становится еще одним Парламентом. Его задача – собрать и изучить потребности общества, выработать предложения по вопросам внутренней политики, общественного согласия, национального единства и ценнос­тей. Народный совет получает право вносить законопроек­ты в Курултай, инициировать всенародный референдум. Таким образом, мы добьемся четкого определения роли каждой структуры. То есть Курултай принимает решения и несет политическую ответственность, Народный совет формирует общественный запрос и повестку», – акцентировал Елнур Бейсенбаев.

Ведущий аналитик Института евразийской интеграции Нуралы Камал обращает внимание: для того чтобы превращать общественные предложения в качественные законопроекты, Народному совету необходимо четко организовать свою деятельность. В том числе ему будут нужны проектные команды. Потребуются постоянная аналитическая и правовая экспертиза, оценка социально-экономических последствий, а также понятные правила отбора и приоритизации тем. Реализуя право законодательной инициативы, Халық кеңесі призван выдавать не общие формулировки, а проработанные предложения, которые можно обосновать и провести через парламентскую процедуру.

«Создание такого органа, как Халық кеңесі, делает казахстанский институциональный дизайн редким случаем. При правильной настройке механизма взаимодействия с Парламентом и в случае одобрения конституционных поправок гражданами страна может получить эффективный канал интеграции межэтнической, региональной и гражданской повестки в законодательный процесс», – считает Нуралы Камал.