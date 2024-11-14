Выставка британского скульптора проходит в Астане

В столицу доставили две тонны экспонатов из Лондона: металлические инсталляции и скульптуры, холсты, видеополотна

Фото: МКИ

В Национальном музее РК проходит выставка «Второе восхождение» известного британского скульптора Юнуса Сафардияра, сообщает Kazpravda.kz

По данным МКИ, в Астану для этого доставили две тонны экспонатов из Лондона: металлические инсталляции и скульптуры, холсты, видеополотна.

«Мои работы — это отражение бесконечной трансформации мира. Я хочу, чтобы зрители увидели, как старые формы уходят, а новые возникают, создавая что-то абсолютно уникальное», – отмечает автор выставки.

Юнус Сафардияр - член Королевской Академии художеств. Выставки и аукционные продажи его работ проводятся с 1986 года. Произведения скульптора хранятся в музейных и частных коллекциях по всему миру: в Нью-Йорке, Лондоне, Флориде, Санкт-Петербурге и других городах.

Несколько его работ ушли с молотка на старейшем аукционе Sotheby's, а скульптура «Пробуждение» украшает легендарный Regent’s Park в Лондоне.

Со дня открытия выставки в Национальном музее ее посетили более 3,5 тысячи человек. Экспозиция представлена в выставочном зале на 5 этаже.

Выставка продлится до 17 ноября 2024 года.