Выставка казахстанских производителей пройдет в Астане

Компании и Рынки
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Завтра в Астане стартует ежегодная VIII выставка отечественных производителей «Ulttyq ónim», которая пройдет с 16 по 18 мая в Международном выставочном центре EXPO

Фото: gov.kz

Свою продукцию представят 350 производителей со всех регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогут познакомиться с широким ассортиментом и купить товары, произведенные в Казахстане, при поддержке Правительства, через программы Фонда «Даму», передает корреспондент Kazpravda.kz.

На выставке будет представлена разнообразная продукция, начиная от пищевой, легкой и химической промышленности, заканчивая продукцией машиностроения, оборудования и ювелирными изделиями. Среди них такие бренды как: «Гормолзавод», национальные сладости «Aq Dam», Galamilk, одежда и снаряжение для активного отдыха и туризма Altay Outwear, ювелирные изделия «Balausa Jewelry», производитель аккумуляторных батарей ТОО «Кайнар АКБ», производитель первой ирригационной машины, полностью разработанной и собранной в Казахстане под брендом «Su bereke», лидер в разработке и производстве дезинфицирующих, косметических и моющих средств «Аврора», завод по производству бытовой техники ТОО «Almaty Turmystyq Tehnika Zavody» и многие другие.

Дополнительно в рамках «Ulttyq ónim» состоятся панельные сессии, посвященные вопросам развития отечественного предпринимательства. В них примут участие ведущие казахстанские и международные спикеры. Участники обсудят актуальные тренды, вызовы и возможности для бизнеса в Казахстане.

Также в ходе выставки состоится независимый дегустационный конкурс «Халық Таңдауы», показ коллекций женской и мужской одежды ведущих казахстанских производителей, мастер-классы от предпринимателей, ежедневные розыгрыши подарков от участников выставки и концертная программа.

Стоит отметить, что на выставке будет продемонстрирована лишь малая часть успешной реализации государственной политики в сфере поддержки предпринимателей. Только в 2024 году через инструменты Фонда «Даму» государственной поддержкой охвачено 29,5 тыс. проектов на общую сумму кредитов 1,7 трлн тенге. Для этого было выделено 590 млрд тенге. В результате выпущено продукции на сумму 25,4 трлн тенге, уплачено 1,7 трлн тенге налогов, создано 9,7 тыс. рабочих мест. Всего через инструменты Фонда «Даму» государственной поддержкой охвачено 225,3 тыс. проектов на общую сумму выданных кредитов 14,1 трлн тенге. Благодаря этому создано более 220 тыс. новых и сохранено более 1,2 млн рабочих мест, выпущено продукции на сумму порядка 130 трлн тенге, обеспечено поступление 9,0 трлн тенге налогов.

Проведение «Ulttyq ónim» стало хорошей традицией, которая способствует популяризации и продвижению отечественных товаров и услуг. С каждым годом интерес к выставке растет: в 2022 году число посетителей составило более 20 тыс. человек, в 2023 году - 22 тыс. Объемы продаж также увеличиваются: с 70 млн тенге в 2022 году до 74,1 млн тенге в 2023 году.

Вход на выставку – свободный.  

Приглашаем жителей и гостей столицы посетить выставку «Ulttyq ónim» и поддержать отечественных производителей!

Место: Международный выставочный центр EXPO (пр. Мангилик Ел, 53/1)

Торжественное открытие: 16 мая в 09:00 ч.

Время работы выставки: 16-18 мая 2025 г. 08:00-18:00 ч.

 

#Астана #товар #выставка #ЭСКПО

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