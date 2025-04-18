Выставку к 80-летию Победы открыли в Семее

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Выставка будет действовать весь год и знакомит читателей с историческим значением Великой Победы, подвигом и духовным наследием фронтовиков

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К 80-летию Победы в Семее состоялось открытие выставки «Ерлік-елдің мұра, ұрпаққа ұран», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Выставка состоит из восьми разделов и содержит исторические хроники военных лет, литературные и художественные произведения и редкие издания.

– Сегодняшняя выставка – вечный памятник героизма и героизма. Это педагогичный способ возродить нашу великую историю и передать молодому поколению дух тех времен. Особенно важны такие мероприятия с точки зрения популяризации истории страны для молодого поколения, формирования патриотического сознания. Хочу отметить, что пресса периода Великой Отечественной войны также сыграла особую роль. Фронтовые газеты и средства массовой информации, опубликованные в те годы, вдохновляли солдат и способствовали сохранению единства внутри страны. Эти публикации были не только источником информации, но и духовной опорой, соединившей надежды народа. Благодаря этой выставке мы укрепим преемственность поколений, безусловную любовь к Родине, уважение к истории, – подчеркнула руководитель отдела редких изданий областной универсальной библиотеки имени Абая Жанылгуль Адильбекова.

Выставка представлена в разделах: «Летопись грозных дней», «Серия «Жизнь как пример»: Участники Великой Отечественной войны», «Тема войны в художественной литературе», «Стихи о Великой Победе», «Песни огненных лет», «Библиотека в годы Второй мировой войны», «Война в изобразительном искусстве», «Великая Отечественная война на страницах периодической печати».

В ходе мероприятия участники проявили особый интерес к этапам развития войны, воспоминаниям ветеранов, статьям писателей-фронтовиков. На выставке представлены данные о подвиге и творчестве 125 казахских писателей, в том числе Бауыржана Момышулы, Ади Шарипова, Касыма Кайсенова, Азильхана Нуршаикова и Касыма Аманжолова.

- Сегодня мы приняли участие в исторической выставке, посвященной 80-летию Победы, и смогли глубже ознакомиться с тяжелой судьбой нашего народа в те непростые годы, проникнуться подвигами, стойкостью и самоотверженностью тех времён. Участие в таком значимом мероприятии дало нам не просто возможность познакомиться с историческими фактами, но и прочувствовать и впитать в себя важные уроки прошлого и почерпнуть духовное наследие поколений, - поделился студент педагогического колледжа им.М. Ауэзова Алинур Сериков.

Выставка будет действовать весь год и знакомит читателей с историческим значением Великой Победы, подвигом и духовным наследием фронтовиков.

 

#Семей #выставка #День Победы

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