Выступление Токаева на форуме в Пекине обсуждают в китайских соцсетях

Президент
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Адема Ергали

В Пекине проходит III Форум высокого уровня саммит «Один пояс-один путь». В форуме принял участие и выступил с докладом на китайском языке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Видео выступления главы государства на китайском языке быстро распространилось в различных социальных сетях Китая, что вызвало бурную реакцию и обсуждение.

@ptrkkz

🇰🇿 Президент: «Қазіргі геосаяси жағдайда «Бір белдеу, бір жол» бастамасы қажетті халықаралық жобаға және ынтымақтастықтың ірі платформасына айналды. Бұл жоба Қытайдың экономикалық қуатын, сондай-ақ оның жаһандық деңгейдегі жаңа белестерді бағындыруға ұмтылысын көрсетеді» #ptrkkz #тркпрезидента #Токаев #Тоқаев #қасымжомарттоқаев #Тоқаев #казахстан #президент #рек #ТоқаевҚытай #ТокаевКитай

♬ оригинальный звук - ТРК ПРЕЗИДЕНТА

Ветеран СМИ Ху Сицзинь, у которого почти 35 млн подписчиков на китайской платформе Weibo (китайская версия Facebook), опубликовал видео выступления президента Токаева и прокомментировал: «Знание этого президента китайского языка действительно потрясающее».

На данный момент видео, которое он опубликовал, было просмотрено почти 350 тысяч раз и собрало более 360 комментариев.

Один из китайских пользователей сети прокомментировал: «Президент Казахстана – востоковед, он учился в Китае и очень хорошо знает наш народ. Казахстан – самая большая страна между Китаем и Россией. Я надеюсь, что дружба между Китаем и Казахстаном будет длиться веками!»

Китайские пользователи соцсетей высоко оценили свободное владение президента Касым-Жомарта Токаева китайским языком, а некоторые даже похвалили его речь: «Он владеет китайским даже лучше, чем большинство китайцев».

Стоит отметить, что Токаев свободно говорит по-китайски, поэтому это не первый раз, когда он привлек внимание китайских СМИ. В мае этого года в интервью китайскому каналу CCTV президент вызвал бурные споры среди китайского народа из-за своего превосходного владения китайским языком.

Буквально вчера китайские СМИ писали заголовки о визите президента Казахстана в Китай: «Президент, который умееть говорить на китайском», «Иностранный президент, хорошо знающий Китай».

#Токаев #президент #Китай #Пекин

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