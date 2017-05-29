"Вывести из тени" юристов потребовал от Минюста РК депутат

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Министерство юстиции РК не знает, сколько в стране юристов и компаний сегодня оказывают юридические услуги. Об этом в ходе правительственного часа заявил депутат Бакытжан Абдраим, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Мажилисмен не согласился с позицией министра юстиции, который в своем выступлении, говоря о развитии адвокатуры, ссылался на европейский опыт и на то, что снижение членских взносов увеличит приток в адвокатуру.
"Сказав "А" надо говорить и "Б". В той же Европе все юристы и юридические зарегистрированные компании проходят аттестацию. У нас такую четкую цифру мы имеем только по адвокатам. Министерство юстиции не знает, сколько юристов и компаний сегодня оказывают юридические услуги, а их в разы больше, чем адвокатов! Почему эта сфера сегодня остается без внимания Министерства юстиции и не регулируется?" – задал вопрос народный избранник.
По словам парламентария, данный вопрос является архиважным в юридической деятельности страны.
"Адвокат – не пасынок правосудия, он – главный независимый инструмент, который обеспечивает наши с вами права и свободы. Чем самодостаточнее и успешнее будет институт адвокатуры, тем эффективнее будут защищаться наши права. Когда и как вы собираетесь регулировать эту теневую сферу, когда юристы не оплачивают налоги, так как заключают соглашения тет-а-тет? Они нигде не регистрируются, нет мониторинга и информации, сколько у нас таких дел, в которых участвуют эти юристы", – обратился к главе Минюста депутат Бакытжан Абдраим.
Отвечая на заданный вопрос, Марат Бекетаев согласился с мажилисменом, что в западной и казахстанской системе правосудия имеются значительные отличия.
"У нас в судах по уголовному делопроизводству могут участвовать только адвокаты. В западных странах есть отдельные институты регулирования деятельности адвокатов и юристов. Но я бы хотел отметить, что и та и другая деятельности саморегулируемые. У нас в прошлом было регулирование деятельности юристов и юридических фирм, которые оказывали консалтинговые услуги в правовой сфере. После 2000-х годов некоторые получали лицензии, но было принято решение отказаться от этого, когда сокращались сферы государственного регулирования", – сказал министр юстиции РК.
Также Бекетаев заявил, что в результате отмены госрегулирования деятельности юристов бизнес получил дополнительный толчок, более дешевые юридические услуги.
"Перекосы в данном вопросе есть, и думаю, что какие-то правила игры задавать нужно, но взять на себя роль регулятора, наверное, будет неправильно. Нам нужно создать условия для того, чтобы в среде создалась саморегулируемая организация. В Алматы эти тренды уже пошли, иностранные юридические фирмы взяли эту инициативу на себя и пытаются самоорганизовать юридическое сообщество. Они просят для себя рамочный закон, рынок страхования таких услуг. Мы к этому придем", – резюмировал глава Минюста РК.
Ранее Марат Бекетаев сообщил о намерении снизить
взносы для адвокатов и стоимость их услуг, а также обязать
отечественных адвокатов оказывать больше бесплатной юрпомощи.