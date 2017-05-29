"Вывести из тени" юристов потребовал от Минюста РК депутат

Политика
Жания Уранкаева
Фото с сайта radiotochka.kz
Министерство юстиции РК не знает, сколько в стране юристов и компаний сегодня оказывают юридические услуги. Об этом в ходе правительственного часа заявил депутат Бакытжан Абдраим, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Мажилисмен не согласился с позицией министра юстиции, который в своем выступлении, говоря о развитии адвокатуры, ссылался на европейский опыт и на то, что снижение членских взносов увеличит приток в адвокатуру. 

"Сказав "А" надо говорить и "Б". В той же Европе все юристы и юридические зарегистрированные компании  проходят аттестацию. У нас такую четкую цифру мы имеем только по адвокатам. Министерство юстиции не знает, сколько юристов и компаний сегодня оказывают юридические услуги, а их в разы больше, чем адвокатов! Почему эта сфера сегодня остается без внимания Министерства юстиции и не регулируется?" – задал вопрос народный избранник. 

По словам парламентария, данный вопрос является архиважным в юридической деятельности страны.

"Адвокат – не пасынок правосудия, он – главный независимый инструмент, который обеспечивает наши с вами права и свободы. Чем самодостаточнее и успешнее будет институт адвокатуры, тем эффективнее будут защищаться наши права. Когда и как вы собираетесь регулировать эту теневую сферу, когда юристы не оплачивают налоги, так как заключают соглашения тет-а-тет? Они нигде не регистрируются, нет мониторинга и информации, сколько у нас таких дел, в которых участвуют эти юристы", – обратился к главе Минюста депутат Бакытжан Абдраим. 

Отвечая на заданный вопрос, Марат Бекетаев согласился с мажилисменом, что в западной и казахстанской системе правосудия имеются значительные отличия.  

"У нас в судах по уголовному делопроизводству могут участвовать только адвокаты. В западных странах есть отдельные институты регулирования деятельности адвокатов и юристов. Но я бы хотел отметить, что и та и другая деятельности саморегулируемые. У нас в прошлом было регулирование деятельности юристов и юридических фирм, которые оказывали консалтинговые услуги в правовой сфере. После 2000-х годов некоторые получали лицензии, но было принято решение отказаться от этого, когда сокращались сферы государственного регулирования", – сказал министр юстиции РК. 

Также Бекетаев заявил, что в результате отмены госрегулирования деятельности юристов бизнес получил дополнительный толчок, более дешевые юридические услуги.

"Перекосы в данном вопросе есть, и думаю, что какие-то правила игры задавать нужно, но взять на себя роль регулятора, наверное, будет неправильно. Нам нужно создать условия для того, чтобы в среде создалась саморегулируемая организация. В Алматы эти тренды уже пошли, иностранные юридические фирмы взяли эту инициативу на себя и пытаются самоорганизовать юридическое сообщество. Они просят для себя рамочный закон, рынок страхования таких услуг. Мы к этому придем", – резюмировал глава Минюста РК. 

Ранее Марат Бекетаев сообщил о намерении снизить взносы для адвокатов и стоимость их услуг, а также обязать отечественных адвокатов оказывать больше бесплатной юрпомощи.

Популярное

Все
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Правительство выделило свыше 16,2 млрд теңге на энергетическую инфраструктуру Астаны
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
12 казахстанских боксеров вышли в финал чемпионата Азии U23
МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке
Число жертв землетрясения в Венесуэле стремительно растет
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Черногории
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
Застрявший в болоте автомобиль вызволили в Мангистауской области
Страна перед выбором: какой будет новая политическая кампания
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
В Астане в честь Дня города пройдут концерты Open Air
Мировой финал в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Стеклянные стены и ракетки без струн
День образования Десантно-штурмовых войск отмечают в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Национальный день домбры объединил более 2 млн участников и зрителей
10 лучших казахстанских мастеров примут участие в проекте «Школа национального ремесла»
Казахстанские школьники показали лучший результат в истории страны на Европейской географической олимпиаде
Казахстанцы завоевали еще три медали на ЧА U20 по борьбе в Таиланде
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса

Читайте также

В Европарламенте отметили прогресс Казахстана в политическо…
От Кавказа до Центральной Азии: почему выборы в Армении важ…
«Дипломатия родства» и геополитика транзита. Как союз Казах…
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]