Взгляд со стороны на Новый Казахстан

Свежий выпуск
170
Александр Бри

«Новый Казахстан: Управляя степью во время глобальной бури» – книга зарубежных экспертов, посвященная нашей стране, была презентована на полях AIF.

Книга представляет собой сборник эссе ведущих зарубежных исследователей и экспертов в различных областях. В издании консолидированы эксперт­ные оценки мирового сообщест­ва относительно изменений и возможностей Казахстана в условиях мировой турбулентности. Кроме того, подчеркивается важность проводимых в республике реформ.

В числе авторов сборника, приехавших в Казахстан для презентации своей работы, – Марк Узан, директор Бреттон-Вудского комитета по обновлению, Нуриэль Рубини, известный экономист, гендиректор Roubini Macro Assosiates, Ханс Холжакер, главный экономист CAREC Institute, Стивен Пуэппке, старший научный сотрудник Мичиганского государственного университета, Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии, Хеннинг Вопель, директор сети центров европейской политики, Норман Грэм, профессор Мичиганского государственного университета.

Название сборника «Новый Казахстан: Управляя степью во время глобальной бури» прекрасно отражает ситуацию, в которой оказался, по сути, не только Казахстан. Авторы в своих эссе анализируют современные мегаугрозы, их возможное влияние на нашу страну и то, как она может преодолеть этот «идеальный шторм». Проанализированы в книге и реформы, происходящие республике в последние годы.

Как подчеркнул на презентации Нуриэль Рубини, весь мир сегодня переживает времена беспрецедентной неопределенности, сопряженной с многочисленными вызовами – экономическими, финансовыми, геполитическими, климатическими, технологическими, социальными. То, о чем беспокоились еще три-четыре года назад, сегодня представляется малоактуальным, зато появившиеся за этот период реальные вызовы и проблемы стали, в большинстве своем, совершенно неожиданными в силу стечения множества самых разноплановых обстоятельств.

Например, по словам экономиста, если еще года четыре назад все беспокоились о гиперглобализации, то сегодня вызовом является уже деглобализация, фрагментация глобальной экономики, нарушение связей, цепочек поставок. Мир переживает «геополитическую депрессию» – отношения между ключевыми экономическими игроками становятся «холоднее», появляются новые «горячие» конфликты.

Изменение климата стало настоящей катастрофой, и решение этой проблемы стоит перед каж­дой страной. Ситуация с пандемией требует переосмысления путей развития. Взрывное развитие технологий (в том числе искусственного интеллекта) помимо великолепных возможностей создает и риски, каждая страна должна понимать.

Вызовы стоят и перед государственными институтами – для выхода из кризиса нужны хорошее госуправление, борьба с коррупцией, обеспечение инклюзивного устойчивого развития. И здесь Казахстан движется в правильном направлении, считает Нуриэль Рубини, проводя важные экономические, социальные и политические реформы.

Принявший участие в презентации книги директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК Аскар Умаров обратил внимание на то, что сам факт публикации этой книги демонстрирует большой интерес мирового научного сообщества к процессам, которые происходят в Казахстане и Цент­ральной Азии.

– Есть не так много работ, которые предлагают настолько широкий, но в то же время лаконичный обзор, взгляд со стороны на состояние экономики, общественных отношений, на те процессы, которые происходят в Казахстане. Уверен, эта книга будет интересна не только зарубежному читателю, но и казахстанцам. Поэтому мы будем думать над тем, чтобы перевести ее на казахский язык. Тот беспристрастный взгляд со стороны, который предоставляет эта работа, позволит нам осмыслить роль Казахстана в тех глобальных процессах, которые сейчас происходят, – отметил Аскар Умаров.

#казахстан #Астана #книга #РК #презентация #форум Астана #AIF

Популярное

Все
Любого, кто протягивает руку помощи нуждающемуся, можно назвать волонтером
На Республиканском форуме государственных обвинителей, который прошел недавно в стенах Генеральной прокуратуры, в очередной раз был поднят вопрос равноправия адвокатов и прокуроров
Институт суда присяжных расширяет подсудность: все больше категорий уголовных дел рассматриваются судом с участием народных представителей
Пепелище
Технологии завтрашнего дня
Шанырак у нас общий
Вспомним всех поименно...
С прицелом на креатив
Человек с большой буквы
«Велосипедная» дипломатия
Политический кризис с экономическими последствиями
Укротить искусственный интеллект
Взгляд со стороны на Новый Казахстан
Указ Главы государства
Не разбрасываться кадрами
Не грузите сети!
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Менингит не спит
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
Астана готовится к приезду высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
В Усть-Каменогорске полицейские нашли схрон с револьвером столетней давности
Когда же вода?
Консерваторы оказались сильнее
В Усть-Каменогорске киоск с шаурмой работал с вопиющими санитарными нарушениями
126 многоэтажек и соцобъекты Костаная останутся без горячей воды до конца лета. Причина – реконструкция тепломагистрали ТМ-14
Две улицы перекрыли на ремонт в Астане
На полигоне ТБО и на территории зеленого пояса Астаны провели масштабную уборку
Пожарный спас тонущего ребенка в Семее
Рухлядь исправно работать не станет
Главные ценности страны и народа
В Алматы шахматисты из 18 стран сражаются за титул чемпиона Азии и возможность попасть на Кубок мира ФИДЕ-2023
Полицейская погоня со стрельбой произошла в Текели
В Индии второй раз обрушился строящийся мост через реку Ганг
Эксперты призвали снизить расход воды на каскаде Иртышских гидроэлектростанций
Фуат Октай передал полномочия вице-президента Турции
Президентские выборы в Узбекистане: в ЦИК зарегистрировали кандидатов
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу

Читайте также

Не старея душой
Чистые сердца
Вместе – к новым целям
Красочное богатство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]