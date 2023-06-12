Взгляд со стороны на Новый Казахстан

Книга представляет собой сборник эссе ведущих зарубежных исследователей и экспертов в различных областях. В издании консолидированы эксперт­ные оценки мирового сообщест­ва относительно изменений и возможностей Казахстана в условиях мировой турбулентности. Кроме того, подчеркивается важность проводимых в республике реформ.

В числе авторов сборника, приехавших в Казахстан для презентации своей работы, – Марк Узан, директор Бреттон-Вудского комитета по обновлению, Нуриэль Рубини, известный экономист, гендиректор Roubini Macro Assosiates, Ханс Холжакер, главный экономист CAREC Institute, Стивен Пуэппке, старший научный сотрудник Мичиганского государственного университета, Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии, Хеннинг Вопель, директор сети центров европейской политики, Норман Грэм, профессор Мичиганского государственного университета.

Название сборника «Новый Казахстан: Управляя степью во время глобальной бури» прекрасно отражает ситуацию, в которой оказался, по сути, не только Казахстан. Авторы в своих эссе анализируют современные мегаугрозы, их возможное влияние на нашу страну и то, как она может преодолеть этот «идеальный шторм». Проанализированы в книге и реформы, происходящие республике в последние годы.

Как подчеркнул на презентации Нуриэль Рубини, весь мир сегодня переживает времена беспрецедентной неопределенности, сопряженной с многочисленными вызовами – экономическими, финансовыми, геполитическими, климатическими, технологическими, социальными. То, о чем беспокоились еще три-четыре года назад, сегодня представляется малоактуальным, зато появившиеся за этот период реальные вызовы и проблемы стали, в большинстве своем, совершенно неожиданными в силу стечения множества самых разноплановых обстоятельств.

Например, по словам экономиста, если еще года четыре назад все беспокоились о гиперглобализации, то сегодня вызовом является уже деглобализация, фрагментация глобальной экономики, нарушение связей, цепочек поставок. Мир переживает «геополитическую депрессию» – отношения между ключевыми экономическими игроками становятся «холоднее», появляются новые «горячие» конфликты.

Изменение климата стало настоящей катастрофой, и решение этой проблемы стоит перед каж­дой страной. Ситуация с пандемией требует переосмысления путей развития. Взрывное развитие технологий (в том числе искусственного интеллекта) помимо великолепных возможностей создает и риски, каждая страна должна понимать.

Вызовы стоят и перед государственными институтами – для выхода из кризиса нужны хорошее госуправление, борьба с коррупцией, обеспечение инклюзивного устойчивого развития. И здесь Казахстан движется в правильном направлении, считает Нуриэль Рубини, проводя важные экономические, социальные и политические реформы.

Принявший участие в презентации книги директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК Аскар Умаров обратил внимание на то, что сам факт публикации этой книги демонстрирует большой интерес мирового научного сообщества к процессам, которые происходят в Казахстане и Цент­ральной Азии.

– Есть не так много работ, которые предлагают настолько широкий, но в то же время лаконичный обзор, взгляд со стороны на состояние экономики, общественных отношений, на те процессы, которые происходят в Казахстане. Уверен, эта книга будет интересна не только зарубежному читателю, но и казахстанцам. Поэтому мы будем думать над тем, чтобы перевести ее на казахский язык. Тот беспристрастный взгляд со стороны, который предоставляет эта работа, позволит нам осмыслить роль Казахстана в тех глобальных процессах, которые сейчас происходят, – отметил Аскар Умаров.