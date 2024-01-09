Взлетно-посадочную полосу реконструируют в аэропорту Астаны

Транспорт, Другое
110
Аменова Дана
Корреспондент

Модернизация столичного аэропорта начнется весной текущего года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации министерства транспорта, в аэропорту Астаны под председательством вице-министра транспорта Талгата Ластаева проведено совещание по вопросу подготовки к реконструкции взлетно-посадочной полосы с участием заинтересованных государственных органов и организаций.

Действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта введена в эксплуатацию 20 лет назад. До настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий.

Проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы считается одной из основной и первоочередной задачей при передаче аэропорта в доверительное управление инвестору.

«Компания Terminals Holding проинформировала о предстоящем графике подготовительных и строительно-монтажных работ, согласно которому начало реконструкции запланировано на конец марта 2024 года. Реализация проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и завершится весной 2025 года. Реконструкция взлетно-посадочной полосы повысит безопасность полетов и поспособствует повышению транзитного потенциала воздушной гавани»,— прокомментировали в ведомстве.

В свою очередь, министерство указало на необходимость проведения работ без приостановления полетов в аэропорту.

Напомним, недавно в аэропорту Астаны внедрили регистрацию по биометрической идентификации.

#Астана #аэропорт #реконструкция #взлетно-посадочная полоса

Популярное

Все
Каждый десятый аул – без воды
На зарплату и ремонт
Атом: не только мирный, но и безопасный
Как доставить важные грузы?
Попасть в молоко
Неисправные газовые баллоны становятся причиной трагедий
Трещин все больше
Контрафакт рос как на дрожжах
Цель одна – здоровая нация
Исправляя последствия ремонта
Жалобы в режиме онлайн
О целевых планах и надежных энергоресурсах
Время осмыслить контуры будущего
Шанс есть всегда
На страже семьи и детства
Инфляция будет снижаться
Накануне Рождества
Пришла Коляда
Еще одна новая школа
Ликвидирован крупный канал поставки мефедрона в Астану
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Президент сделал кадровое назначение
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Где живет Дед Мороз?
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

Убийство Салтанат Нукеновой: Завершено расследование двух у…
В крупном хищении подозреваются должностные лица «КазАвтоЖо…
Как не пострадать при эксплуатации печи?
Полиция Шымкента помогла мужчине с анафилактическим шоком

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]