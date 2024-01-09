Взлетно-посадочную полосу реконструируют в аэропорту Астаны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации министерства транспорта, в аэропорту Астаны под председательством вице-министра транспорта Талгата Ластаева проведено совещание по вопросу подготовки к реконструкции взлетно-посадочной полосы с участием заинтересованных государственных органов и организаций.

Действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта введена в эксплуатацию 20 лет назад. До настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий.

Проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы считается одной из основной и первоочередной задачей при передаче аэропорта в доверительное управление инвестору.

«Компания Terminals Holding проинформировала о предстоящем графике подготовительных и строительно-монтажных работ, согласно которому начало реконструкции запланировано на конец марта 2024 года. Реализация проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и завершится весной 2025 года. Реконструкция взлетно-посадочной полосы повысит безопасность полетов и поспособствует повышению транзитного потенциала воздушной гавани»,— прокомментировали в ведомстве.

В свою очередь, министерство указало на необходимость проведения работ без приостановления полетов в аэропорту.

Напомним, недавно в аэропорту Астаны внедрили регистрацию по биометрической идентификации.