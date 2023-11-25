В аэропорту Астаны внедрят регистрацию по биометрической идентификации

Новшество будет запущено в тестовом режиме до конца ноября, передает Kazpravda.kz

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Вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров посетил аэропорт Астаны. ознакомился с работой системы безопасности, используемым программным обеспечением и техническим оснащением воздушной гавани столицы.

"В ходе совещания (…) обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта", – сообщает Минтранспорта РК.

Председатель правления аэропорта Ергазы Жолдасов отметил, что программа регистрации пассажиров по биометрической идентификации будет запущена в тестовом режиме 27-30 ноября.