В аэропорту Астаны внедрят регистрацию по биометрической идентификации

Технологии
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Вахитов Елдос
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Новшество будет запущено в тестовом режиме до конца ноября, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров посетил аэропорт Астаны. ознакомился с работой системы безопасности, используемым программным обеспечением и техническим оснащением воздушной гавани столицы.

"В ходе совещания (…) обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта", – сообщает Минтранспорта РК.

Председатель правления аэропорта Ергазы Жолдасов отметил, что программа регистрации пассажиров по биометрической идентификации будет запущена в тестовом режиме 27-30 ноября.

#Астана #аэропорт #биометрическая идентификация

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