Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер

Происшествия
Елисеева Екатерина
корреспондент

Врачи оказались бессильны.

kazlenta.kz

55-летний мужчина, пострадавший при при взрыве котла в школе Акмолинской области, умер ночью в больнице, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области несмотря на проводимую терапию, спасти пациента с тяжелыми ожогами не удалось.

"Пострадавший поступил с диагнозом сочетанная политравма и термический ожог 2-3А степени головы, туловища, правой верхней конечности, нижних конечностей, ожог дыхательных путей, открытый перелом костей левой стопы со смещением, закрытый перелом малоберцовой кости левой голени без смещения, синдром сдавления левой стопы, ЗЧМТ, ушиб головного мозга, ушибленная рана теменной области слева, травматический шок 3 степени. Состояние было крайне тяжелым", – говорится в сообщении. 

По данным ведомства, в 23.25 произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными. В 23.55 больной умер. 

Напомним, происшествие случилось 18 ноября около 12:15 часов в поселке Аршалы. В котельной школы имени Ташенова прогремел взрыв. В больницу района были доставлены трое пострадавших. 

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