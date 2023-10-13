WBO признала Мейирима Нурсултанова лучшим боксером года

Непобежденный казахстанец Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) признан лучшим боксером 2023 года в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: prosports.kz

Об этом было объявлено на Конвенции WBO в Доминиканской Республике.

Напомним, ранее сообщалось, что следующий поединок Мейирима запланирован на октябрь.

Предыдущий бой Мейирима Нурсултанова состоялся в апреле в Инчхоне (Южная Корея), в нем он одержал досрочную победу над японцем Кадзуто Такесако (16-1-1, 15 КО) и защитил титул WBO International.

Отметим, что Нурсултанов является лидером рейтинга казахстанских боксеров независимо от весовых категорий по версии сайта BoxRec.com.