Мейирим Нурсултанов провел дуэль взглядов с Кадзуто Такесако

Фото: instagram.com/adal_promotions

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) провел дуэль взглядов перед боем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Свой следующий поединок он проведет 15 апреля в Инчхоне (Южная Корея). Соперником небитого казахстанца станет японец Кадзуто Такесако (15-0-1, 14 КО).

"Провели первую дуэль взглядов. Вес сделан, подготовка окончена. Теперь покажем шоу 15 апреля", - написал Нурсултанов в Instagram.

Отмечается, что Нурсултанов занимает четвертое место в рейтинге WBO, где чемпионским поясом владеет другой казахстанец Жанибек Алимханулы.

В начале марта Мейирим Нурсултанов пополнил число казахстанцев в рейтинге The Ring.

Последний бой он провел в октябре в Люблине (Польша), в котором одержал победу над аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом.