XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане

Фото: пресс-служба партии AMANAT

В Астане состоялось XVII заседание Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества на тему: «Молодежное лидерство в экологической среде: создание пути к стабильному будущему в рамках ШОС», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Более 150 делегатов – молодежных лидеров из 10 стран-членов и наблюдателей ШОС собрались в столице Казахстана для участия в очередном заседании Молодежного совета Организации. Мероприятие проходит в преддверии Астанинского саммита глав государств ШОС.

С приветственным словом к участникам обратился спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов.

«В рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества Казахстан объявил 2024 год - Годом экологии. Наш президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что повышение благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. В целом мы должны понимать, что изменение климата, участившиеся природные катаклизмы и их масштаб требуют от нас совместных усилий. И здесь ключевую роль должна играть молодежь. Уверен, что сегодня вами будут предложены свежие и смелые решения по преодолению экологических вызовов», – сказал он.

Спикер Мажилиса особо подчеркнул, что в последнее время практически каждая страна – член ШОС столкнулась с последствиями изменения климата. Так, наблюдалась аномальная жара в Индии, сильные дожди и штормы были в некоторых провинциях Китая, большие наводнения прошли в России, с самыми масштабными паводками за последние 80 лет столкнулся Казахстан.

«Для всех нас это настоящий сигнал, показывающий, что надо принимать срочные меры. Поэтому всем нам надо работать над усилением законодательной базы и созданием условий для продвижения зеленой повестки», – подчеркнул Кошанов.

В этой связи председатель AMANAT рассказал о системных мерах, принимаемых Казахстаном по вопросам экологии. Так, разрабатывается новый Водный кодекс, кардинально меняющий подход к использованию водных ресурсов. До 2025 года в стране будет высажено два миллиарда деревьев. По инициативе президента объявлена масштабная общенациональная акция «Таза Қазақстан», направленная на формирование зеленого мышления и призывающего каждого гражданина соблюдать чистоту вокруг себя каждый день, сделав это образом жизни.

В свою очередь председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандерова рассказала о работе казахстанской молодежи по защите окружающей среды. В президентской акции «Таза Қазақстан» приняли участие более 2,4 млн человек, собрано свыше 900 тысяч тонн мусора, посажено порядка 2,5 млн зеленых насаждений. Приведены в надлежащее состояние более 5 тысяч объектов историко-культурного наследия.

«Буквально недавно завершилось партийное мероприятие по уборке трассы между Астаной и Алматы, а это 1 200 километров. Еженедельно по всей стране партийцами проводится «Таза бейсенбі» по уборке территорий. Только за две недели были собрано около 3 тысяч тонн отходов. Весь собранный мусор отправляется на переработку», – отметила она.

Кроме того, Акерке Искандерова сделала акцент на совместной работе членов Молодежного совета ШОС по противодействию наркопреступности, проводимой в рамках председательства «Жастар Рухы». Особое внимание уделялось обмену опытом по борьбе с наркоманией, в том числе на уровне законов. В результате этой работы молодежными организациями стран ШОС был разработан коллективный план действий по противодействию наркобизнесу.

Представитель Китайской Народной Республики, заместитель генерального секретаря Всекитайской федерации молодежи Дун Ся обратила внимание на важность повышения экологического образования молодых людей.

«Мы излагаем концепции защиты окружающей среды простым и доступным языком. Молодежь в силу своей креативности имеет бесконечный потенциал в области защиты окружающей среды, который способствует прогрессу человечества. Активно реализуется молодежная акция по бережному отношению к зерну», – сказала она.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Кравченко рассказал о роли креативных индустрий как драйвера роста экономики. Заместитель секретаря Департамента по делам молодежи Правительства Республики Индия Нитеш Кумар Мишра рассказал о программах по очистке рек и водоемов и экономном потреблении воды. А директор Института при Агентстве по делам молодежи Республики Узбекистан Актам Жалилов рассказал о вкладе волонтеров в мелиорацию дна Аральского моря.

По итогам заседания участники приняли совместную резолюцию по укреплению сотрудничества молодежных организаций стран ШОС. Документ предполагает создание международного штаба эко-волонтеров, организацию ежегодных конкурсов экологических проектов и другое.

Кроме того, единогласным решением делегатов были одобрены заявки Республики Беларусь и Исламской Республики Иран на вступление в Молодежный совет ШОС, что увеличило число государств-членов до 10. Председательство в Молодежном совете ШОС перешло к Китайской Народной Республике.