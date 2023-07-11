Президент дал акиму Астаны год на улучшение ситуации в городе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы поручил акиму Астаны Женису Касымбеку в течение года улучшить ситуацию в городе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

"Все вопросы, касающиеся развития столицы, должны решаться комплексно и последовательно. В этих целях необходимо срочно внести соответствующие поправки в Закон "О статусе столицы Республики Казахстан". Целесообразно в законодательном порядке усилить полномочия и ответственность акимата", – заявил президент.



Он отметил, что для устойчивого развития такого крупного города, как Астана, необходимо эффективное и качественное управление. В целом, по словам Токаева, для развития столицы, в первую очередь, необходимо наладить надежное партнерство между акиматом, предпринимателями и жителями города.

"Необходимо четко усвоить, что основная задача – это повышение качества жизни всех граждан. Озвученные сегодня задачи необходимо выполнить своевременно и качественно. Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны. Благоустройство Астаны приведет к прогрессу страны в целом. Астана, несомненно, должна быть флагманом кардинальных преобразований, направленных на построение Справедливого Казахстана. Важно также постоянно держать руку на пульсе жизни города. Я даю акиму один год на улучшение ситуации в городе. Ваша работа будет на моем личном контроле. Вам будет оказана вся необходимая помощь. Однако результаты работы зависят только от вас. Желаю успехов", – обратился к акиму Астаны глава государства.

Наряду с этим Токаев поручил Правительству совместно с акиматами столицы, Акмолинской и Карагандинской областей рассмотреть вопрос развития Астанинской агломерации.

"Целесообразно принять отдельный документ, учитывающий мнения жителей агломерации и потребности города. Важно наладить продуктивное взаимодействие между акиматами, маслихатами и общественными советами Астаны и близлежащих регионов. Необходимо на системном уровне сглаживать имеющиеся диспропорции в развитии Астаны и пристоличных регионов, особенно в социальной сфере. Нам нужно стремиться к повышению качества жизни в населенных пунктах – спутниках столицы, чтобы они были достаточно комфортными для всех", – заключил Касым-Жомарт Токаев.