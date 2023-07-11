Президент дал акиму Астаны год на улучшение ситуации в городе

Президент
353
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы поручил акиму Астаны Женису Касымбеку в течение года улучшить ситуацию в городе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК. 

Фото пресс-службы президента РК

"Все вопросы, касающиеся развития столицы, должны решаться комплексно и последовательно. В этих целях необходимо срочно внести соответствующие поправки в Закон "О статусе столицы Республики Казахстан". Целесообразно в законодательном порядке усилить полномочия и ответственность акимата", – заявил президент.

Он отметил, что для устойчивого развития такого крупного города, как Астана, необходимо эффективное и качественное управление. В целом, по словам Токаева, для развития столицы, в первую очередь, необходимо наладить надежное партнерство между акиматом, предпринимателями и жителями города.

"Необходимо четко усвоить, что основная задача – это повышение качества жизни всех граждан. Озвученные сегодня задачи необходимо выполнить своевременно и качественно. Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны. Благоустройство Астаны приведет к прогрессу страны в целом. Астана, несомненно, должна быть флагманом кардинальных преобразований, направленных на построение Справедливого Казахстана. Важно также постоянно держать руку на пульсе жизни города. Я даю акиму один год на улучшение ситуации в городе. Ваша работа будет на моем личном контроле. Вам будет оказана вся необходимая помощь. Однако результаты работы зависят только от вас. Желаю успехов", – обратился к акиму Астаны глава государства.

Наряду с этим Токаев поручил Правительству совместно с акиматами столицы, Акмолинской и Карагандинской областей рассмотреть вопрос развития Астанинской агломерации.

"Целесообразно принять отдельный документ, учитывающий мнения жителей агломерации и потребности города. Важно наладить продуктивное взаимодействие между акиматами, маслихатами и общественными советами Астаны и близлежащих регионов. Необходимо на системном уровне сглаживать имеющиеся диспропорции в развитии Астаны и пристоличных регионов, особенно в социальной сфере. Нам нужно стремиться к повышению качества жизни в населенных пунктах – спутниках столицы, чтобы они были достаточно комфортными для всех", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

#Астана #Токаев #поручение #развитие #проблемы #решение #Касымбек #сроки

Популярное

Все
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования
Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Закон о возврате государству незаконно приобретенных активо…
Токаев провел совещание по вопросам развития столицы – само…
Ернар Лазар назначен заведующим отделом Администрации прези…
Педагогический вуз появится в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]