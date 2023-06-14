«Я ехал к Вам…»

Лейтмотивом мероприятия стали 190-летие пребывания Пушкина в Уральске и 190-летие его повести «Пиковая дама».

По старой доброй традиции, которая в Уральске сохраняется несколько десятилетий, день рождения поэта начался с возложения цветов к его памятнику, установленному на месте бывшей Петропавловской церкви. В ней, если верить историческим сведениям, венчался с Устиньей Кузнецовой Емельян Пугачев, восстание которого охватило степи Приуралья, Оренбуржья, Поволжья, Урала. Позже, когда приезжал в Уральск, в этой церкви побывал и сам Александр Сергеевич. А ныне в день рождения поэта сюда приносят цветы, читают стихи Пушкина, говорят о его творчестве. В торжественном мероприятии принимают участие официальные лица, общественники, культурная интеллигенция города и все почитатели таланта поэта.

Пушкин, оставивший нам богатейшее литературное наследие, также по праву считается создателем современного русского литературного языка.

– Мы празднуем единовременно день рождения Пушкина и Международный день русского языка неспроста, потому что тот литературный русский язык, на котором мы говорим, создан именно Пушкиным. Он сумел объединить все лучшее, все богатство языка, написал прекрасные стихи, сказки, повести. Мы рады и горды, что есть у нас такой универсальный, могучий язык, на котором мы сегодня общаемся. Пусть Пушкин и любовь к его творчеству всегда объединяют наши сердца и пусть фестиваль продолжает процветать под мирным шаныраком независимого Казахстана! – говорил вице-консул РФ, руководитель Русского дома в Уральске Хаджимурат Атмурзаев.

Праздничные мероприятия также состоялись в Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова, в Музее им. А. С. Пушкина, а основная концерт­ная программа фестиваля – на сцене областного драматического театра им. А. Н. Островского, который в Уральске заслуженно именуется старейшим.

– Главная идея фестиваля заключается в объединении профессиональных артистов и учащихся школ через творчество Пушкина. На сцене в музыкально-поэтических миниатюрах представлены разные периоды творчества поэта, а также лирика иных авторов, посвящавших свои произведения Пушкину, – сказал автор идеи и режиссер фестиваля, председатель ОО «Центр русской культуры» АНК ЗКО Сергей Быков. – Каждый год фестиваль «Я ехал к Вам…» собирает полный зал гостей, и это значит, что мероприятие находит отклик в сердцах зрителей. Литературное наследие Пушкина богато, неисчерпаемо, многогранно, и это дает нам почву и объемный материал для дальнейших мероприятий и праздников, посвященных творчеству поэта.

Настоящим открытием фестиваля в этом году стала 4-летняя Мария ­Иванаева, которая, несмотря на свой очень юный возраст, любит стихи Пушкина. Она прочла со сцены весьма объем­ный отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях», чем заслужила шквал восторженных аплодисментов.

В концертную программу вошли стихотворения С. Есенина, В. Гиляровского, И. Северянина, Н. Матвеевой и известных современных уральских авторов – Татьяны Азовской и Тамары Шабарениной, посвященные Пушкину. Также звучали казачьи песни от фольк­лорного ансамбля «Яик» (руководитель Галина Вологина), романс на домре в исполнении Назерке Шуйншкалиеой (концертмейстер Гульмира Тащанова), романсы на стихи А. С. Пушкина в исполнении солиста областной филармонии им. Г. Курмангалиева Айбара Хайрханова, который участвует в фестивале все семь лет его проведения.

Были представлены отрывки из произведений Пушкина – «Капитанская дочка», «История Пугачевского бунта», написанных на основе уральской поездки поэта, показан отрывок из спектакля «Пиковая дама» в исполнении артистов театра им. А. Н. Островского.