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​Я – казахстанец, и этим горжусь!
Манап ЖАНТАСОВ, лауреат Фонда Первого Президента РК, доцент кафедры «Нефтегазовое дело» ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент

Казахстан ставит задачу войти в 30 развитых государств мира. Основой реализации столь амбициозного проекта станет дальнейшая консолидация казахстанцев вокруг ценностей общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел». Сегодня наша страна добилась многого, но и сделать предстоит еще немало, чтобы каждый гражданин мог с гордостью произносить: «Я – казахстанец!». Для этого всем нам необходимо стремиться быть лучшими в своем деле. Это и есть патриотизм, любовь к Родине, наполненные делами, а не просто словами. Только конкретный вклад каждого казахстанца в экономику, культуру, науку неизбежно приведет в конечном итоге к процветанию нашей страны.

Не устаю это повторять студентам, призывая их старательно учиться, заниматься наукой, чтобы стать конкурентоспособными специалистами, способными поднять уровень благосостояния своей семьи и страны в целом. Определяющим в системе глубины и качества такой подготовки должен стать инновационный процесс, который по своему содержанию связывает получаемые теоретические знания с практическими задачами, решаемыми на различных промышленных производствах. В своем Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что стратегия развития страны должна опираться на одно из наших главных конкурентных преимуществ – на реализацию человеческого потенциала, наиболее эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических результатов, жизни общества в целом.

Общеизвестный факт, что научные исследования молодых ученых отличаются яркими идеями, использованием неординарных подходов, прогрессивных методов и современных информационных технологий. Поэтому привлечение молодежи в сферу науки и научного обеспечения служит будущему суверенного государства, и в связи с этим очень важно построение эффективной государственной молодежной политики. Она должна быть направлена на создание необходимых экономических, политико-правовых, социальных, организационных и других предпосылок для реализации творческого, созидательного потенциала молодых людей в интересах общественного прогресса.

В ЮКГУ им. М. Ауэзова уделяется много внимания реализации замкнутого цикла коммерциализации результатов научно-технической деятельности – от научной идеи до инновационного проекта и его трансферта в производство. Наш вуз входит в число лидеров по научным исследованиям в области химической технологии, машиностроения, строительства, нефтехимии, информационных технологий, энергетики и энергоносителей, переработки пищевой продукции, промышленной экологии и безопасности, экономики и управления. Ежегодно учеными университета выполняется более 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по грантам и договорам на проекты с объемом финансирования в сумме около 500 млн тенге, в которых молодые ученые принимают активное участие. В частности, в 2015 году объем финансирования научно-исследовательских разработок только на кафедре «Нефтегазовое дело» составил более 80 млн тенге. Ежегодно профессорско-преподавательский состав проходит зарубежную стажировку в странах ближнего и дальнего зарубежья для дальнейшего применения полученных знаний в развитии науки и образования нашей страны.

Для проведения научно-исследовательских работ университет обладает лабораториями, оснащенными современным оборудованием. К примеру, на кафедре «Нефтегазовое дело» есть дорогостоящий учебный класс «Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин», в котором проводятся все виды занятий по освоению практических навыков работы на буровых установках на месторождениях. Для закрепления теоретического материала нефтегазовые компании, в частности АО «Онтустик Мунайгаз», организуют поездки во время производственной практики на действующие месторождения по добыче нефти и газа.

Наши студенты занимаются исследованиями с первых лет учебы в вузе, имея возможность представлять результаты своих исследований на научно-практических конференциях, конкурсах фундаментального, прикладного, рискового и исследовательского характера, организованных МОН РК и другими организациями. Это неотъемлемая часть подготовки квалифицированных специалистов. Ежегодно студенты, магистранты, PhD докторанты, а также молодые ученые получают грамоты, дипломы различных степеней, а также денежные призы. Все они отчетливо осознают, что будущее нашего государства «Мәңгілік Ел – Вечная Родина» зависит от молодых кадров, которые уже завтра будут развивать экономику нашего молодого независимого государства и с гордостью произносить: «Я – казахстанец!».

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