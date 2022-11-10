Я люблю свой дивный край

Неподалеку от Алматы, у подножия Заилийского Алатау, среди чистейших рек и озер разбросаны многочисленные аулы. Здесь жизнь течет спокойно и размеренно, здесь в тишине сельчане обрабатывают землю, разводят скот, занимаются ремеслами. Гос­теприимные хозяева с радостью встретят туристов, расскажут о своих повседневных хлопотах, приготовят бешбармак, покажут, как плести циновку и управляться с конем.

Как подчеркивают в республиканском общественном объединении QazaqGeography, такой туризм пришелся по душе многим казахстанцам и иностранным гос­тям. Они, приезжая в горы, охотно отдыхают от городской суеты, пробуют экологически чистые продукты, знакомятся с народными обычаями.

Туроператоры предлагают специально разработанные агротуры, чтобы туристы могли посетить не только ущелья, водопады и горные озера, но и прикоснуться к традиционной казахской культуре.

На родине яблок

В один из таких агротуров коман­да журналистов отправляется с QazaqGeography. Наш путь лежит в Тургеньское

ущелье – мес­то, куда многие жители и гости Алматы приезжают, чтобы отдохнуть и насладиться красотой природы, устроить горный поход или пикник на свежем воздухе.

Ущелье находится в Иле-Алатау­ском национальном парке. Вдоль дороги к нему тянутся бесконечные сады.

Первая остановка – в селе Коктобе. Здесь находятся яблоневые плантации. Как рассказывает Азамат Берикболулы, хозяин Apple house, в его молодом саду растет много сортов яблонь, в том числе белый налив, американка, золотой превосход и, конечно же, знаменитый апорт.

Посреди сада на холме – просторная беседка, с которой открывается красивый вид на окрестнос­ти. Осень. Деревья уже сбросили листву, лишь кое-где оставшиеся не снятыми яблоки красуются на солнце словно крупные бусины. Представляю, как весной здесь все украшается нежным белым цветом, а воздух наполняется пьянящим ароматом!

– Каждый год собираем 5–6 тонн яблок и почти все раздаем гостям, друзьям и соседям, отправляем в детские дома, – рассказывает глава семейного бизнеса, а мы, слушая его, хрус­тим яблочками, сорванными во время прогулки по саду.

Азамат Берикболулы верит в целебные и молодильные свойства яблок: вещества, содержащиеся в них, помогают организму справиться со многими недугами. Хозяин уверяет – для выращивания яблок ничего особого не требуется, кроме кропотливого труда и терпения.

Садовод предлагает отведать прохладного свежевыжатого яблочного сока. Здесь также варят яблочное варенье и джем, сушат яблоки и делают пастилу. Гости могут не только попробовать и приобрести их для себя, но и сами научиться готовить.

Мы узнаем, что сухофрукты из яблок – один из лучших природных источников йода. Его количество в них в 13 раз больше, чем в цитрусах. Пектин, содержащийся в сушеных яблоках, регулирует уровень сахара и холестерина в крови, магний поможет бороться со стрессами, а сердечную мышцу поддержит калий.

Дикорастущими яблоками наши предки питались всегда. В 2017 году историю яблонь сумела уточнить команда ученых из Китая и США.

Исследователи подтвердили, что основным предком домашней яблони была яблоня Сиверса из Казахстана, которая до сих пор в диком виде растет в предгорьях Алатау. Затем яблони распространялись на запад вдоль Великого шелкового пути, скрещиваясь при этом с местными видами. Примерно 46% генома современных яблок унаследованы от яблони Сиверса, а 21% – от лесной яблони.

Поэтому агротуры за яблоней обречены на успех, уверены владельцы яблоневой плантации, – многие туристы хотят побывать на родине яблок и прикоснуться к изящным стволам деревьев, выстроившихся в ряды на фоне могущественных гор.

Сюда нужно приехать и всем любителям национальных блюд: местные повара в их приготовлении знают толк. После прогулки по саду нам предлагают нежное сырне, казы, курт, хрустящие баур­саки и шубат. Будь то блюда из мяса, молока или теста, их готовят по традиционным рецептам, оттого они получаются по-особенному вкусными. Пальчики оближешь! После вкусного обеда под звуки домбры и аккордеона держим путь в село Тургень.

Фундук человеку друг

Здесь живет и трудится необычный фермер Маншук Жексембекова – доктор биологических наук, которая долгое время работала за рубежом, занималась исследованиями в сфере биотехнологий. Она с детства знает труд земледельца. Любовь к земле ей привили родители.

Сейчас Маншук, продолжая дело отца, руководит крестьянским хозяйством. Ее гордость – молодой ореховый сад, занимающий 80 гектаров пашни. Заложен он был в 2017 году как экс­периментальный. Здесь растет пока три вида орехов: грецкий, миндаль и фундук, и это лишь шестая часть бизнеса (она также разводит элитные сорта пшеницы и яблонь).

По словам Маншук Жексембековой, культуры возделывания орехов в Казахстане практически нет. Фундук выращивается на приусадебных участках больше для озеленения. Энтузиасты, живущие в Туркестанской области, собирают урожаи грецкого ореха с одного-двух деревьев, растущих во дворе.

Орехи в промышленном масштабе в Казахстане не возделывались и не возделываются. А зря! Они, по словам необычного фермера, в отличие, например, от яблонь и других фруктовых, устойчивы не только к холодам, но и ко всяческим болезням и вредителям и практически не требуют ухода. Отличаются большой продолжительностью жизни: фундук растет лет 30–35, а грецкий орех и того больше – до 100 лет.

С гектара можно собрать до 4 тонн фундука и до 6 тонн грецких орехов, однако о больших урожаях говорить рано. Орехоплодный проект небыстрый – пока деревья войдут в силу, потребуется 7 лет. Так что Тургень вполне может стать первым в стране регионом, где орехи будут производить в промышленных масштабах.

Особая гордость Маншук Жексембековой – фундук. Она смогла вырастить его в условиях резко континентального климата. Несмот­ря на две крайнос­ти, которые он не любит, – жару и холод, несколько перспективных сортов удалось адаптировать. По ее словам, большую часть ореховой плантации она планирует засадить именно фундуком. И это не случайно. Ядра этого ореха пользуются огромной популярностью в кулинарии. Они прекрасно дополняют салаты, овощные и мясные блюда, соусы, десерты, выпечку.

На пищевых производствах и в кондитерских цехах фундук добавляют в торты и пирожные, на втором месте по популярности – конфеты и шоколад с фундуком, на третьем – мороженое. Среди прочих продуктов: кремы и ликеры, шоколадная и ореховая пасты, сладости из ядер. В кондитерской промышленности используется колотый и цельный, засахаренный и подсоленный, жареный, отбеленный орех, а также ядра, перемолотые в муку, протертые в пасту или нарезанные пластинками. Вегетарианцы не представляют свой ежедневный рацион без фундука.

К сожалению, по употреблению орехов Казахстан занимает последние строчки рейтингов, уступая Узбекистану, России.

– Регион для агротуризма имеет хорошие перспективы, потому что у нас есть разноплановые хозяйства. Они выращивают овощи, ягоды, виноград, яблони – весь спектр сельхозпродукции. Многие фермеры обладают уникальными технологиями по выращиванию продукции и уникальными сортами. И конечно, мы все рады поделиться своими достижениями, опытом со всеми желающими, – говорит Маншук Жексембекова.

По ее словам, ореховодство в Казахстане интересно не только производителям. В сентябре ее ореховый сад в Тургене посетили первые агротуристы, в основном жители Алматы, которые увидели, как идет сбор урожая и попробовали на вкус первые орехи.

Мы же приехали в сад, который готовился к зимнему покою. Но работы в нем еще не остановились, и решили помочь хозяйству в посадке лесозащитной полосы из тополей. В подготовленные заранее ямы журналисты высадили 200 молодых деревьев. Как рассказал Ринат Фазылбеков, заведущий отделом КазНИИ защиты и карантина растений, потребуется около трех лет, чтобы серебристый тополь вошел в рост.

– В природе он выступает как природный облеснитель – первое дерево в лесу. После тополя начинают появляться другие растения. Поэтому для таких проектов тополь используется во всем мире. Мы выбрали именно серебристый вид, так как он не образует пух, быстро растет и вскоре защитит ореховые деревья от ветров и морозов, – поясняет Ринат Фазылбеков.

А мы уезжаем, делая фото на память, – каждый участник агротура на фоне тополиной лесополосы, окантовывающей по периметру молодые ореховые деревца. Умуд­ряемся поймать Интернет, чтобы прикрепить GPS-метку и отправить снимки во Всемирную паутину: «Я здесь был!»

От кейла без ума

Следующая наша остановка – в селе Панфилово, где находится единственное в Казахстане производство зелени в горшочках GreenЕсo. Здесь мы можем посмот­реть, как из маленького семечка вырастает полноценный салат, и продегустировать свежую зелень с экополей.

С площади 1,3 га каждый месяц снимают 60 тонн зеленой продукции (около 250 тыс. горшочков). Чтобы выращивать салаты и пряные травы круглый год, не обрабатывая их ядохимикатами и пестицидами, используется технология гидропоники, адаптированная под казахстанские условия.

Как отмечает директор по маркетингу тепличного комплекса Екатерина Кармышева, в теплице полно ноу-хау, чтобы поддерживать климат-контроль. Контролируется температура, измеряются уровень солнечной радиации, влажность и состав воздуха. Одни датчики решают, когда запускать полив, другие – когда открывать⁄закрывать жалюзи.

Для выращивания экологически чистой зелени – батавии, мангольда, лолло-росса, фризе шпината, рукколы, всего 30 видов – здесь применяют органическую подкормку и натуральный торф, воду из собственной артезианской скважины.

По словам Екатерины Кармышевой, зеленые листовые овощи – обязательная часть сбалансированного, полезного и здорового рациона. В последние годы популяр­ность свежей зелени в Казахстане растет, меняется культура питания.

Свежая зелень способна украсить любое блюдо и сделать его еще более ароматным, причем не только по праздникам. В ней содержится рекордное количество витаминов и минералов, и не добавить больше полезных веществ в свой рацион – непростительная ошибка.

Регулярное употребление зелени помогает укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. Листовые овощи выводят шлаки и токсины из организма, оказывая своеобразный детокс-эффект.

Здесь мы, наконец, увидели, как растет кейл, от которого третий год сторонники здорового образа жизни сходят с ума. Многие мои коллеги в недоумении: «Что за овощ? С чем его едят?» А едят его кудрявые листья в любом виде: в салате, готовят гарниры, смузи и коктейли, а Гвинет Пэлтроу – даже хрустящие чипсы.

Окажись и вы тут на агротуре, узнаете, как правильно питаться, чтобы укрепить иммунитет, как правильно выбрать, приготовить и хранить зелень. Работники комплекса с радостью встречают и школьников, для которых проводят уроки биологии.

Как отмечают в QazaqGeography, интерес казахстанцев к отдыху внутри страны растет. Однако без удобной навигации, смотровых площадок, этноаулов, оборудованных мест для кемпинга и визит-центров туристу путешествовать некомфортно, поэтому объединение и занимается развитием инфраструктуры в нацио­нальных парках.

Например, в Чарыне и Алтын-Эмеле установлены бесплатные экотуалеты, беседки, смотровые площадки, питьевые фонтанчики и теневые навесы. А в скором времени там появятся современные визит-центры. Что важно, перед установкой инфраструктурных объектов QazaqGeography проводит научное исследование территорий, например, оценку влияния на окружающую среду, чтобы избежать вредного воздействия на природу, а также обсуждают проект на общественных слушаниях.

По словам заместителя руководителя туркомпании Тлека Адильжанова, визит-центры притягивают туристов, здесь они получают необходимую информацию о правилах пребывания в охраняемой местности, о флоре и фауне нацио­нального парка.

…Мы вот так спланировали свое путешествие и получили «три в одном» – агро-, эко-, гастротур.