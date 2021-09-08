​Ядерное оружие и безопасность – несовместимы

– Ровно 15 лет назад, 8 сентября 2006 года, в Семипалатинске был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. По случаю этой юбилейной даты министры иностранных дел входящих в эту зону пяти стран сделали совместное заявление. Какие основные месседжи заложены в документе?
– Действительно, именно в этот день в 2006 году Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан подписали в городе Семипалатинске Договор о Центральноазиатской зоне, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО).
Коротко мы называем этот договор Семипалатинским – по месту его подписания. Аналогичные названия имеют договоры о создании других четырех ранее созданных зон, свободных от ядерного оружия, – это договоры Тлателолко, Бангкокский, Раротонга и Пелиндаба.
Заявление сторон Семипалатинского договора приурочено к 15-летию создания ЦАЗСЯО. В нем страны региона подтвердили приверженность историческому по своей значимости Договору о ЦАЗСЯО, а также отметили важную и решающую роль Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который является краеугольным камнем международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия и в конечном итоге его полной ликвидации. Министры заявили о неизменной поддержке деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в содействии сотрудничеству в области мирного использования атома, применении гарантий и контроля над ядерными программами, а также отметили вступление в силу нового Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
Стороны призвали американских партнеров к скорейшему завершению процесса ратификации Протокола о негативных гарантиях к Договору о ЦАЗСЯО, а также государства, перечисленные в Приложении 2 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), от которых зависит вступление этого договора в силу, принять меры по его скорейшему подписанию и ратификации.
Стороны также выразили заинтересованность в расширении партнерства с существующими зонами, свободными от ядерного оружия. В условиях нынешней международной напряженности, угрозы приобретения террористическими организациями ядерного оружия и его компонентов данные месседжи являются очень актуальными. Планируется зарегистрировать данное совместное заявление в качестве официального документа 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и распространить среди всех ее государств-членов.
– Какие события предшествовали началу переговоров и подписанию странами Центральной Азии Семипалатинского договора?
– Создание ЦАЗСЯО стало возможным прежде всего благодаря инициативе самих участников договора, что повысило роль и значение Центральной Азии на международной арене и прежде всего в деле нераспространения ядерного оружия.
При этом точкой отсчета в процессе обретения регионом безъядерного статуса стало решение Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Спустя годы резолюцией Генассамблеи ООН 29 августа было объявлено Международным днем действий против ядерных испытаний.
К слову, хочу отметить символичность того факта, что 15-летняя годовщина Семипалатинского договора совпадает с важнейшим для глобального антиядерного движения юбилеем – 30-летием закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
Казахстан как никто пострадал от испытаний ядерного оружия. Всего на территории нашей страны было произведено 468 атмосферных, наземных и подземных испытаний (456 испытаний на СИЯП). Были искалечены судьбы и подорвано здоровье более полутора миллионов казахстанцев, заражена огромная территория. Последствия ядерных испытаний ощущаются и по сей день.
Вслед за закрытием полигона, уже после обретения независимости, Казахстан добровольно отказался от 4-го в мире ядерного потенциала, оставшегося в наследство от советской военной машины. Этот арсенал включал, в частности, свыше 110 межконтинентальных баллистических ракет с 1 200 боеголовками, способными достичь любой точки Земли.
В сотрудничестве с США и Россией боеголовки, бомбы и ядерные взрывные устройства были утилизированы и вывезены с территории Казахстана, а средства доставки и пусковые установки – уничтожены.
После закрытия Семипалатинского полигона все ведущие ядерные державы приостановили ядерные испытания, и некоторые из полигонов были законсервированы. Тем самым были созданы условия для международно-правового запрета на проведение ядерных испытаний в глобальном масштабе. Все это проложило путь к принятию в 1996 году ДВЗЯИ.
Трагические страницы истории Казахстана наглядно иллюстрируют, что ядерное оружие и последствия его испытаний несовместимы с благополучным и безопасным будущим человечества.
– Как создавалась безъядерная зона в Центральной Азии? И как сейчас развивается ЦАЗСЯО?
– Необходимый политический импульс совместным усилиям по созданию безъядерной зоны был первоначально дан во время саммита глав центральноазиатских государств в Алматы 28 февраля 1997 года, когда была принята Алматинская декларация, которая призвала поддержать идею создания зоны, свободной от ядерного оружия. По итогам проведенной в сентябре того же года в Ташкенте международной конференции была создана Группа экспертов для подготовки основных положений соответствующего договора. Обсуждение его текста проходило в Ашхабаде, Самарканде и Женеве при активном содействии и под эгидой Организации Объединенных Наций. В разное время принимались соответствующие резолюции Генассамблеи ООН.
В результате многолетней кропотливой работы дипломатов стран региона 8 сентября 2006 года в Семипалатинске был подписан Договор о ЦАЗСЯО, который вступил в силу в марте 2009 года. От имени Республики Казахстан договор подписал тогдашний министр иностранных дел Казахстана, ныне Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев.
С тех пор на ежегодной основе в столицах государств – участников ЦАЗСЯО проводятся консультативные встречи экспертов для обсуждения актуальных вопросов функционирования зоны и планов по взаимодействию на многосторонних площадках.
Важным шагом в институционализации зоны стало подписание 6 мая 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представителями стран «ядерной пятерки» – Великобритании, Китая, России, США и Франции – Протокола о негативных гарантиях к Договору ЦАЗСЯО. Тем самым сделан важный шаг в юридическом процессе формирования зоны, а пять ядерных держав дали гарантии не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против пяти участников договора.
В прошлом году в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал ядерные державы ратифицировать протоколы к договорам о зонах, свободных от ядерного оружия, включая Семипалатинский.
С 2010 года на двухгодичной основе странами – участницами договора вносится резолюция Генассамблеи ООН «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии». В декабре 2020 года в ходе 75-й сессии Генассамблеи ООН резолюция была переподтверждена на основе консенсуса.
Наши страны намерены продолжить усилия по укреплению роли и значения ЦАЗСЯО. В частности, в этом направлении ведется работа по налаживанию сотрудничества с другими зонами, свободными от ядерного оружия. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в Туркменбаши в августе этого года.
Так, 28–29 августа 2019 года в Нур-Султане МИД РК совместно с Управлением ООН по вопросам разоружения (UNODA) организовал семинар на тему «Развитие и укрепление механизмов консультаций между существующими зонами, свободными от ядерного оружия». Мероприятие проходило с участием представителей всех ЗСЯО, Монголии и приглашенных экспертов (МАГАТЭ, ОДВЗЯИ, UNIDIR, VCDNP).
В настоящее время рассматривается возможность подписания меморандумов о взаимопонимании между ЦАЗСЯО и Африканской комиссией по атомной энергии (АФКОНЕ), а также между ЦАЗСЯО и Организацией по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), с целью укрепления глобального режима ядерного нераспространения и объединения международных усилий по обеспечению мира и безопасности.
– Какие еще территории, кроме Центральной Азии, были объявлены свободными от ядерного оружия? Чем отличается ЦАЗСЯО от других существующих зон?
– Создание безъядерных зон является одним из действенных инструментов в деле разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.
Так, первая региональная зона, свободная от ядерного оружия, была создана в 1967 году в Латинской Америке (Договор Тлателолко). В 1975 году Генассамблея ООН определила общие принципы создания безъядерных зон, где оговаривается, что «поддержка ядерных держав и всех стран мира будет способствовать усилению значимости создаваемой зоны». В последующем были созданы безъядерные зоны в других регионах мира: в южной части Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года), Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор 1995 года) и Африке (Договор Пелиндаба 1996 года).
Кроме того, после принятия договоров об Антарктике (1959 год), о космосе (1967 год) и о морском дне (1971 год) указанные территории были признаны безъядерными зонами. Безъядерный статус в одностороннем порядке был провозглашен также Монголией.
Безъядерная зона в Центральной Азии стала пятой по счету в мире территорией, свободной от ядерного оружия. Находясь в самом сердце евразийского континента, она обладает несколькими уникальными особенностями.
Во-первых, ЦАЗСЯО – первая безъядерная зона, полностью находящаяся в северном полушарии Земли. Остальные расположены преимущественно к югу от экватора.
Во-вторых, ЦАЗСЯО граничит с двумя признанными ядерными державами – Россией и Китаем, расположена в непосредственной близости к другим обладателям ядерного оружия – Индии и Пакистану.
В-третьих, Договор о ЦАЗСЯО – первый документ в своем роде, по которому его члены обязались выполнять положения ДВЗЯИ и Дополнительного протокола МАГАТЭ. Он также призывает проводить реабилитационные мероприятия в области охраны окружающей среды, пострадавшей от последствий гонки ядерных вооружений.
– За годы независимости Казахстан проявил себя в качестве лидера в сфере разоружения, нераспространения и мирного использования атомной энергии. Какие наши основные достижения в этих сферах?
– В этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана. За этот период мы сформировали эффективную модель пути к миру, свободному от ядерного оружия. Эту модель мы предлагаем использовать всем странам мира. Она включает следующие базовые основы.
Первое – это добровольное закрытие Семипалатинского ядерного испытательного полигона, отказ от обладания ядерным оружием и запрет его размещения на своей территории когда-либо в будущем.
Мы создали и укрепили нашу независимую страну, добились ее международного авторитета без ядерного оружия!
Казахстан является участником всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атомной энергии.
Казахстанская модель денуклеаризации опиралась на широкое международное сотрудничество нашей страны с Россией, США и рядом других стран, а также международными организациями.
Казахстан при содействии международного сообщества, включая ООН, МАГАТЭ и страны-доноры, ведет борьбу с негативными последствиями ядерной трагедии почти три десятилетия.
В канун 30-летия со дня закрытия СИЯП Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о международном сотрудничестве в деле реабилитации Семипалатинского региона.
Казахстанцы особо ценят вклад стран-доноров, в первую очередь Японии и государств Европейского союза, по дезактивации и восстановлению экологического баланса на территории бывшего полигона, медицинской помощи пострадавшим от радиации людям.
Наша страна, отказавшись от ядерного статуса, сохранила возможность развивать мирный атом, включая ядерную энергетику и производство ядерного топлива. Поддержав инициативу МАГАТЭ, Казахстан разместил на своей территории Банк низкообогащенного урана.
Казахстан продолжает неустанно предлагать мировому сообществу свои идеи по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и укреплению международной безопасности.
Ввиду застоя в процессе ядерного разоружения 122 государства – члена ООН разработали и приняли ДЗЯО, который вступил в силу в январе 2021 года. Казахстанские дипломаты приняли непосредственное участие в переговорах по его тексту. Наша страна, прошедшая внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны – лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения, имеет моральное право находиться в авангарде таких процессов.
Договор устанавливает международно-правовой запрет на ядерное оружие, тем самым объявляя его вне закона, и является реальным шагом государств-единомышленников по осуществлению своих обязательств по статье VI ДНЯО, согласно которой каждый его участник должен вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоружению.