​Ядерное оружие и безопасность – несовместимы

– Ровно 15 лет назад, 8 сентября 2006 года, в Семипалатинске был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. По случаю этой юбилейной даты министры иностранных дел входящих в эту зону пяти стран сделали совместное заяв­ление. Какие основные месседжи заложены в документе?



– Действительно, именно в этот день в 2006 году Респуб­лика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Респуб­лика Узбекистан подписали в городе Семипалатинске Договор о Центральноазиатской зоне, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО).

Коротко мы называем этот договор Семипалатинским – по месту его подписания. Аналогичные названия имеют договоры о создании других четырех ранее созданных зон, свободных от ядерного оружия, – это договоры Тлателолко, Бангкокский, Раротонга и Пелиндаба.

Заявление сторон Семипалатинского договора приурочено к 15-летию создания ЦАЗСЯО. В нем страны региона подтвердили приверженность историческому по своей значимости Договору о ЦАЗСЯО, а также отметили важную и решающую роль Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который является краеугольным камнем международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия и в конечном итоге его полной ликвидации. Министры заявили о неизменной поддержке деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в содействии сотрудничеству в области мирного использования атома, применении гарантий и контроля над ядерными программами, а также отметили вступление в силу нового Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Стороны призвали американских партнеров к скорейшему завершению процесса ратификации Протокола о негативных гарантиях к Договору о ЦАЗСЯО, а также государства, перечисленные в Приложении 2 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), от которых зависит вступление этого договора в силу, принять меры по его скорейшему подписанию и ратификации.

Стороны также выразили заинтересованность в расширении партнерства с существующими зонами, свободными от ядерного оружия. В условиях нынешней международной напряженнос­ти, угрозы приобретения террористическими организациями ядерного оружия и его компонентов данные месседжи являются очень актуальными. Планируется зарегистрировать данное совместное заявление в качестве официального документа 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и распространить среди всех ее государств-членов.

– Какие события предшествовали началу переговоров и подписанию странами Цент­ральной Азии Семипалатинского договора?

– Создание ЦАЗСЯО стало возможным прежде всего благодаря инициативе самих участников договора, что повысило роль и значение Центральной Азии на международной арене и прежде всего в деле нераспространения ядерного оружия.

При этом точкой отсчета в процессе обретения регионом безъя­дерного статуса стало решение Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Спустя годы резолюцией Генассамблеи ООН 29 августа было объявлено Международным днем действий против ядерных испытаний.

К слову, хочу отметить символичность того факта, что 15-летняя годовщина Семипалатинского договора совпадает с важнейшим для глобального антиядерного движения юбилеем – 30-летием закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Казахстан как никто пострадал от испытаний ядерного оружия. Всего на территории нашей страны было произведено 468 атмосферных, наземных и подземных испытаний (456 испытаний на СИЯП). Были искалечены судьбы и подорвано здоровье более полутора миллионов казахстанцев, заражена огромная территория. Последствия ядерных испытаний ощущаются и по сей день.

Вслед за закрытием полигона, уже после обретения независимости, Казахстан добровольно отказался от 4-го в мире ядерного потенциала, оставшегося в наследство от советской военной машины. Этот арсенал включал, в частности, свыше 110 межконтинентальных баллистических ракет с 1 200 боеголовками, способными достичь любой точки Земли.

В сотрудничестве с США и Россией боеголовки, бомбы и ядерные взрывные устройства были утилизированы и вывезены с территории Казахстана, а средства доставки и пусковые установки – уничтожены.

После закрытия Семипалатинского полигона все ведущие ядерные державы приостановили ядерные испытания, и некоторые из полигонов были законсервированы. Тем самым были созданы условия для международно-правового запрета на проведение ядерных испытаний в глобальном масштабе. Все это проложило путь к принятию в 1996 году ДВЗЯИ.

Трагические страницы истории Казахстана наглядно иллюст­рируют, что ядерное оружие и последствия его испытаний несовместимы с благополучным и безопасным будущим человечества.

– Как создавалась безъядерная зона в Центральной Азии? И как сейчас развивается ЦАЗСЯО?

– Необходимый политический импульс совместным усилиям по созданию безъядерной зоны был первоначально дан во время саммита глав центрально­азиатских государств в Алматы 28 февраля 1997 года, когда была принята Алматинская декларация, которая призвала поддержать идею создания зоны, свободной от ядерного оружия. По итогам проведенной в сентябре того же года в Ташкенте международной конференции была создана Группа экспертов для подготовки основных положений соответствующего договора. Обсуждение его текста проходило в Ашхабаде, Самарканде и Женеве при активном содействии и под эгидой Организации Объединенных Наций. В разное время принимались соответствующие резолюции Генассамблеи ООН.

В результате многолетней кропотливой работы дипломатов стран региона 8 сентября 2006 года в Семипалатинске был подписан Договор о ЦАЗСЯО, который вступил в силу в марте 2009 года. От имени Рес­публики Казахстан договор подписал тогдашний министр иностранных дел Казахстана, ныне Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев.

С тех пор на ежегодной основе в столицах государств – участников ЦАЗСЯО проводятся консультативные встречи экспертов для обсуждения актуальных воп­росов функционирования зоны и планов по взаимодействию на многосторонних площадках.

Важным шагом в институцио­нализации зоны стало подписание 6 мая 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представителями стран «ядерной пятерки» – Великобритании, Китая, России, США и Франции – Протокола о негативных гарантиях к Договору ЦАЗСЯО. Тем самым сделан важный шаг в юридическом процессе формирования зоны, а пять ядерных держав дали гарантии не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против пяти участников договора.

В прошлом году в своем выступ­лении на Генеральной Ассамблее ООН Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал ядерные державы ратифицировать протоколы к договорам о зонах, свободных от ядерного оружия, включая Семипалатинский.

С 2010 года на двухгодичной основе странами – участницами договора вносится резолюция Ген­ассамблеи ООН «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии». В декабре 2020 года в ходе 75-й сессии Генассамблеи ООН резолюция была переподтверждена на основе консенсуса.

Наши страны намерены продолжить усилия по укреплению роли и значения ЦАЗСЯО. В частности, в этом направлении ведется работа по налаживанию сотрудничества с другими зонами, свободными от ядерного оружия. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в Туркменбаши в августе этого года.

Так, 28–29 августа 2019 года в Нур-Султане МИД РК совместно с Управлением ООН по вопросам разоружения (UNODA) организовал семинар на тему «Развитие и укрепление механизмов консультаций между существую­щими зонами, свободными от ядерного оружия». Мероприятие проходило с участием представителей всех ЗСЯО, Монголии и приглашенных экспертов (МАГАТЭ, ОДВЗЯИ, UNIDIR, VCDNP).

В настоящее время рассматривается возможность подписания меморандумов о взаимопонимании между ЦАЗСЯО и Африканской комиссией по атомной энергии (АФКОНЕ), а также между ЦАЗСЯО и Организацией по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), с целью укрепления глобального режима ядерного нераспространения и объединения международных усилий по обеспечению мира и безопасности.

– Какие еще территории, кроме Центральной Азии, были объявлены свободными от ядерного оружия? Чем отличается ЦАЗСЯО от других существующих зон?

– Создание безъядерных зон является одним из действенных инструментов в деле разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

Так, первая региональная зона, свободная от ядерного оружия, была создана в 1967 году в Латинской Америке (Договор Тлателолко). В 1975 году Генассамб­лея ООН определила общие принципы создания безъядерных зон, где оговаривается, что «поддержка ядерных держав и всех стран мира будет способствовать усилению значимости создаваемой зоны». В последующем были созданы безъядерные зоны в других регионах мира: в южной части Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года), Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор 1995 года) и Африке (Договор Пелиндаба 1996 года).

Кроме того, после принятия договоров об Антарктике (1959 год), о космосе (1967 год) и о морском дне (1971 год) указанные территории были приз­наны безъядерными зонами. Безъядерный статус в одностороннем порядке был провозглашен также Монголией.

Безъядерная зона в Центральной Азии стала пятой по счету в мире территорией, свободной от ядерного оружия. Находясь в самом сердце евразийского континента, она обладает нес­колькими уникальными особенностями.

Во-первых, ЦАЗСЯО – первая безъядерная зона, полностью находящаяся в северном полушарии Земли. Остальные расположены преимущественно к югу от экватора.

Во-вторых, ЦАЗСЯО граничит с двумя признанными ядерными державами – Россией и Китаем, расположена в непосредственной близости к другим обладателям ядерного оружия – Индии и Пакистану.

В-третьих, Договор о ЦАЗСЯО – первый документ в своем роде, по которому его члены обязались выполнять положения ДВЗЯИ и Дополнительного протокола МАГАТЭ. Он также призывает проводить реабилитационные мероприятия в области охраны окружающей среды, пострадавшей от последствий гонки ядерных вооружений.

– За годы независимости Казахстан проявил себя в качестве лидера в сфере разоружения, нераспространения и мирного использования атомной энергии. Какие наши основные дос­тижения в этих сферах?

– В этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана. За этот период мы сформировали эффективную модель пути к миру, свободному от ядерного оружия. Эту модель мы предлагаем использовать всем странам мира. Она включает следующие базовые основы.

Первое – это добровольное зак­рытие Семипалатинского ядерного испытательного полигона, отказ от обладания ядерным оружием и запрет его размещения на своей территории когда-либо в будущем.

Мы создали и укрепили нашу независимую страну, добились ее международного авторитета без ядерного оружия!

Казахстан является участником всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атомной энергии.

Казахстанская модель денуклеаризации опиралась на широкое международное сотрудничество нашей страны с Россией, США и рядом других стран, а также международными организациями.

Казахстан при содействии международного сообщества, включая ООН, МАГАТЭ и страны-доноры, ведет борьбу с негативными последствиями ядерной трагедии почти три десятилетия.

В канун 30-летия со дня закрытия СИЯП Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о международном сотрудничестве в деле реабилитации Семипалатинского региона.

Казахстанцы особо ценят вклад стран-доноров, в первую очередь Японии и государств Европейского союза, по дезактивации и восстановлению экологического баланса на территории бывшего полигона, медицинской помощи пострадавшим от радиа­ции людям.

Наша страна, отказавшись от ядерного статуса, сохранила возможность развивать мирный атом, включая ядерную энергетику и производство ядерного топлива. Поддержав инициативу МАГАТЭ, Казахстан разместил на своей территории Банк низко­обогащенного урана.

Казахстан продолжает неус­танно предлагать мировому сообщест­ву свои идеи по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и укреплению меж­дународной безопасности.

Ввиду застоя в процессе ядерного разоружения 122 государства – члена ООН разработали и приняли ДЗЯО, который вступил в силу в январе 2021 года. Казахстанские дипломаты приняли непосредственное участие в переговорах по его тексту. Наша страна, прошедшая внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны – лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения, имеет моральное право находиться в авангарде таких процессов.

Договор устанавливает меж­дународно-правовой запрет на ядерное оружие, тем самым объяв­ляя его вне закона, и являет­ся реальным шагом государств-единомышленников по осущест­влению своих обязательств по статье VI ДНЯО, соглас­но которой каждый его участник должен вес­ти переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоружению.