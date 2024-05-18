Японские специалисты обследуют гидротехнические сооружения Казахстана

Экология
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Япония запросила список приоритетных сооружений, которые должны быть укреплены в кратчайшие сроки, передает Kazpravda.kz

Фото: Минводресурсов РК

Япония и Казахстан планируют провести совместную работу по укреплению гидротехнических сооружений, чтобы эффективнее бороться с паводками. Сотрудничество могут начать уже в июне этого года.

Такую возможность обсудили первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз и представитель посольства Японии в Казахстане Каната Томохиро.

Япония рассматривает два варианта оказания помощи. Первый – путем совместной работы с министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Второй вариант – взаимодействие с японским агентством международного сотрудничества (JICA). При этом JICA готово оказать техническую поддержку уже в июне этого года.

«Благодарю наших японских партнеров, которые оперативно отреагировали на запрос со стороны Казахстана. Мы готовы предоставить все необходимые для начала работы данные. Сейчас наши эксперты проводят первичные обследования объектов. Современные японские технологии позволят точно определить необходимый объем работы», – отметил Болат Бекнияз.

Японская сторона, в свою очередь, запросила список приоритетных сооружений, которые должны быть укреплены в кратчайшие сроки. Данные будут переданы представителям JICA.

Также стороны обсудили запланированную на июнь поездку посла Японии в РК Ямады Джуна в Актобе для осмотра мест, пострадавших от паводков. Еще одной темой встречи стал обмен опытом и повышение квалификации казахстанских специалистов.

#Япония #технологии #гидротехнические сооружения

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