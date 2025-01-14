Ярмарка вакансий, Трудовой форум: какие мероприятия проведут для безработных Астаны

Занятость,Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках этого года в Астане планируется организация профессионального обучения для безработных по рабочим профессиям, проведение 3 городских ярмарок вакансий и 30 мини-ярмарок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Также будут проводиться профориентационные мероприятия с выпускниками 9-11 классов с охватом 3 000 человек. Важной частью мероприятий станет проведение Трудового форума и конкурсов, таких как «Еңбек жолы» и «Парыз», а также спортивных и культурных мероприятий.

В акимате напомнили, что в 2024 году мерами содействия занятости было охвачено 23,3 тысячи человек, из которых 13,7 тысяч составляют молодежь. В рамках реализации Региональной карты создания рабочих мест создано 67 634 рабочих мест, из которых 57 920 — постоянные, а 9 714 — временные.

В 2024 году 1 979 человек с инвалидностью обратились за помощью в поиске работы. Охвачено мерами занятости 1 085 человек с инвалидностью, из которых 293 были трудоустроены на постоянные рабочие места, 21 прошел молодежную практику, а 7 человек устроились на социальные рабочие места.

Кроме того, 381 человек направлены на общественные работы, 49 — в рамках программы «Серебряный возраст», а 18 человек получили гранты на развитие предпринимательской деятельности.

#мероприятия #вакансии #безработные

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