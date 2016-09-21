Ясная погода ожидается в ряде регионов Казахстана 21 сентября

Общество
На большей части территории Казахстана ожидается ясная погода, без осадков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на востоке, севере и на западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди. На севере, северо-западе и востоке местами ожидается туман.
По данным синоптиков, теплые воздушные массы с восточного побережья Средиземного моря обусловят повышение температуры на западе, северо-западе Казахстана. В течение суток в некоторых районах северных и центральных областей на смену дождям и порывистому ветру придет потепление.
На юге и юго-востоке сохранится летняя погода, однако к 22 сентября в горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром.
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра – 15–20 м/с, ночью и утром местами туман. В Мангистауской, Западно-Казахстанской, днем Атырауской областях также сильный ветер с порывами до 20 м/с. Днем в Кызылординской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Южно-Казахстанской, Атырауской, на большей части Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, местами в Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.
Лишь на востоке, севере и на западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди. На севере, северо-западе и востоке местами ожидается туман.
По данным синоптиков, теплые воздушные массы с восточного побережья Средиземного моря обусловят повышение температуры на западе, северо-западе Казахстана. В течение суток в некоторых районах северных и центральных областей на смену дождям и порывистому ветру придет потепление.
На юге и юго-востоке сохранится летняя погода, однако к 22 сентября в горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром.
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра – 15–20 м/с, ночью и утром местами туман. В Мангистауской, Западно-Казахстанской, днем Атырауской областях также сильный ветер с порывами до 20 м/с. Днем в Кызылординской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Южно-Казахстанской, Атырауской, на большей части Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, местами в Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.