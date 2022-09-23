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Явка избирателей важна
Юрий Булуктаев, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения

Выборы главы государства – это важнейшая политическая кампания. В Казахстане президентские выборы, по сравнению с парламентскими, всегда были выборами «первого порядка». Вот и сейчас выборы 20 нояб­ря дают старт избирательному цик­лу – в первой половине 2023 года будут проведены внеочередные выборы в Парламент и маслихаты. В целом по итогам выборов ожидается кардинальное обновление всей политичес­кой системы.

Объявлением даты предстоя­щих выборов дан сигнал всем субъектам электоральной кампании – готовьтесь!

Потенциальным кандидатам на пост главы государства предстоит разработать стратегию и тактику своей избирательной кампании, Центральной избирательной комиссии – обеспечить организацию и проведение выборов, Правительству – принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов, акимам всех уровней – обеспечить свое­временное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом.

Готовиться к выборам следует и электорату, ведь одна из интриг предстоящих выборов – явка избирателей. Глава государства призвал всех сограждан проявить ответственность, показать сплоченность и единство народа.

Когда 9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента, общая явка избирателей по стране составила 77,4%. Посмотрим, будет она выше или ниже 20 ноября.

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