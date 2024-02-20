Как отмечается в исследовании организации, начиная с возрастной группы 15-19 лет, самоповреждение, которое включает суицид, выходит на первое место

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ЮНИСЕФ, суицид среди молодежи сдерживает рост показателя продолжительности жизни в РК. Об этом в ходе правительственного часа по вопросам демографии заявила координатор программы развития подростков и молодежи детского фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане Айгуль Кадирова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Она отметила, что согласно данным Бюро национальной статистики за 2022 год, три ведущие причины смертности молодежи в возрасте от 10 до 34 лет включают несчастные случаи, отравления, травмы, ДТП и суицид.

- Однако более глубинная оценка преждевременной смертности и потерь продолжительности жизни с использованием показателей "потенциально потерянные годы жизни", "годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности" и данных глобального исследования бремени заболеваний показывает, что смертность молодых людей от ДТП и самоповреждений являются двумя ведущими причинами потерь численности, трудоспособности молодежи, а также сдерживают рост показателя продолжительности жизни всего населения в Казахстане. Этот вывод применим для всех возрастных групп молодежи. И, начиная с возрастной группы 15-19 лет, самоповреждение, которое включает суицид, выходит на первое место, - отметила эксперт.

Накануне полиция Туркестанской области спасла девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста после ссоры с отцом.

По данным прокуратуры Мангистауской области, 12 детей совершили суицид в регионе в 2023 году.