12 детей совершили суицид в Мангистауской области в этом году

Эту цифру озвучил прокурор области Руфат Куттуков на заседании координационного совета по вопросам профилактики бытового насилия и защиты прав несовершеннолетних, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По статистике прокуратуры, рост бытового насилия на территории области по итогам 11 месяцев составил 31%. В регионе 1351 женщина пострадали от бытового насилия, в среднем в полицию поступает 300 обращений от потерпевших или свидетелей.

"Такие нерадушные цифры должны стать эпицентром пристального внимания общества, а госорганы обязаны принять эффективные меры по их недопущению. Ранее проверка со стороны госорганов проводилась лишь после жалоб потерпевших, сейчас же, после законодательных изменений, проверка может быть осуществлена и по сигналам свидетелей. Поэтому, каждый гражданин может спасти чью-то жизнь, если вовремя сообщит о бытовом насилии правоохранительным органам", – призвал прокурор.

По его словам, в области на учете состоят 2000 семейных дебоширов, полиция периодически проводит с ними профилактические мероприятия.

"К большому сожалению, в таких семьях страдают и дети, небезызвестен факт убийства отцом своих троих детей. Мотивом стала ревность мужа бывшей супруги, которой он таким образом решил отомстить. 12 детей совершили суицид, что в свою очередь сводит на нет всю работу государственных органов", – отметил Куттуков.

Органы прокуратуры постоянно посещают учреждения образования, где беседуя с детьми, рассказывают о пагубности наркотиков, правонарушений, а также о ценностях жизни. При выявлении негативных сигналов со стороны детей, оказывается морально-психологическая помощь. Данная работа будет продолжена, добавил спикер.