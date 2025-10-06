Футболисту Шерхану Калмурзе вручили образовательный грант

Спорт
88
Дана Аменова
специальный корреспондент

Студент-спортсмен выразил благодарность за оказанное внимание и отметил, что намерен продолжать трудиться и вносить вклад в развитие футбола в Казахстане

Фото: Минпросвещения

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился со студентом Казахской академии спорта и туризма, молодым спортсменом Шерханом Калмурзой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

В ходе встречи министр отметил важность развития массового спорта и подчеркнул, что высшее образование играет ключевую роль в формировании будущего поколения.

«Глава государства придает особое значение развитию массового спорта. Президент в своем выступлении подчеркнул: «Благополучие детей, их здоровье и качественное образование – это вопрос, напрямую связанный с будущим страны». В этом направлении мы поддерживаем молодежь, создаем условия для раскрытия их потенциала и укрепления авторитета нашей страны на международной арене. Также хочу отметить, что все спортсмены должны получать качественное образование по международным стандартам.  Исторический результат, показанный юным вратарем, – яркий пример для всей казахстанской молодежи. Поздравляю его с этим достижением и желаю успехов в предстоящих матчах!» – отметил глава ведомства.

В качестве поддержки и примера для сверстников студенту Шерхану Калмурзе, обучающемуся на платной основе, был вручен ректорский образовательный грант.

Кроме того, подчеркнуто, что и в дальнейшем особое внимание будет уделяться поддержке одаренной молодежи.

Проректор по спорту и воспитательной работе Казахской академии спорта и туризма Мухтар Искалиев отметил, что вуз всегда готов поддерживать инициативы школьников и студентов.

В свою очередь студент-спортсмен выразил благодарность за оказанное внимание и отметил, что намерен продолжать трудиться и вносить вклад в развитие футбола в Казахстане.

 

#грант #МНВО #футболист #ректор #Шерхан Калмурза

