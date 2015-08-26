Юный тайванец продырявил картину стоимостью $1,5 млн
На выставке на Тайване 12-летний мальчик проделал дыру в картине итальянского художника Паоло Порпоры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Как сообщает NDTV, работа под названием "Цветы" оценивается в $1,5 млн. На ролике, распространенном организаторами экспозиции, видно, как ребенок оступается и, чтобы не упасть, опирается на полотно, стоявшее на подставке. Потом он растерянно смотрит по сторонам и, по данным телекомпании, уходит с места инцидента.
"Ребенок упал и надавил на картину, оставив в ней дыру размером с кулак", – рассказал один из работников компании-организатора экспозиции. Устроители решили не требовать с семьи мальчика возмещения ущерба. По информации CNA, покрыть издержки на починку попросят страховую компанию. Реставрационные работы планируется провести на месте.
На пострадавшей картине, высота которой два метра, изображены цветы в вазе.
"Цветы" – одно из 55 произведений, представленных на выставке The Face of Leonardo: Images of a Genius ("Лицо Леонардо: изображения гения") в столице Тайваня – Тайбэе. В экспозицию включен и автопортрет Леонардо да Винчи стоимостью 200 млн евро.
В 2006 году американский бизнесмен (в частности, владеет казино в Лас-Вегасе) Стив Уинн случайно пробил локтем принадлежащую ему картину Пабло Пикассо "Мечта" (Le Reve). Отреставрированное впоследствии полотно было продано за $155 млн.
В том же году посетитель кембриджского Музея Фицуильяма (The Fitzwilliam Museum) разбил три трехсотлетние китайские вазы династии Цин после того, как наступил на свой развязавшийся шнурок. Вазы отреставрировали.
Паоло Порпора (1617–1673) – итальянский художник, представитель позднего барокко. Он был учеником отца Джузеппе Рекко. Рисовал в основном цветочные натюрморты. Cогласно сайту виртуального музея европейского искусства The Web Gallery of Art, "Цветы" – единственная картина, которую Порпора подписал.