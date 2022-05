Юный тайванец продырявил картину стоимостью $1,5 млн

"Ребенок упал и надавил на картину, оставив в ней дыру размером с кулак", – рассказал один из работников компании-организатора экспозиции. Устроители решили не требовать с семьи мальчика возмещения ущерба. По информации CNA, покрыть издержки на починку попросят страховую компанию. Реставрационные работы планируется провести на месте.На пострадавшей картине, высота которой два метра, изображены цветы в вазе."Цветы" – одно из 55 произведений, представленных на выставке The Face of Leonardo: Images of a Genius ("Лицо Леонардо: изображения гения") в столице Тайваня – Тайбэе. В экспозицию включен и автопортрет Леонардо да Винчи стоимостью 200 млн евро.В 2006 году американский бизнесмен (в частности, владеет казино в Лас-Вегасе) Стив Уинн случайно пробил локтем принадлежащую ему картину Пабло Пикассо "Мечта" (Le Reve). Отреставрированное впоследствии полотно было продано за $155 млн.В том же году посетитель кембриджского Музея Фицуильяма (The Fitzwilliam Museum) разбил три трехсотлетние китайские вазы династии Цин после того, как наступил на свой развязавшийся шнурок. Вазы отреставрировали.Паоло Порпора (1617–1673) – итальянский художник, представитель позднего барокко. Он был учеником отца Джузеппе Рекко. Рисовал в основном цветочные натюрморты. Cогласно сайту виртуального музея европейского искусства The Web Gallery of Art, "Цветы" – единственная картина, которую Порпора подписал.