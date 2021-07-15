За авто с человеком в багажнике устроили погоню в ночи столичные полицейские

В 01:00 часов на канал 102 поступило сообщение о том, что неизвестные лица посадили в багажник автомашины мужчину и скрылись в неизвестном направлении. Кроме того, звонивший очевидец сообщил марку и номер машины, отправив видео, снятое на телефон, дежурному Центра оперативного управления Департамента полиции города Нур-Султана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемой машины. Хозяин задержанного автомобиля, находившийся за рулем без документов, пояснил, что он и сидящие в машине пятеро друзей ездили поздравлять друга с днем рождения. Так как мест на всех в салоне не хватало, один из них решил доехать в багажном отсеке.
Для дальнейшего разбирательства компания друзей была доставлена в районное отделение полиции, где пассажир подтвердил, что забрался в багажник по собственному желанию.
С задержанными лицами проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов. Кроме того, в отношении водителя автотранспортного средства составлен административный протокол по части 2 статьи 612 («Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления») и части 1 статьи 593 («Несоблюдение требования при перевозке пассажиров») КРКоАП.
Автомашина нарушителя водворена на коммунальную стоянку.
