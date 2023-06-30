За хищение 162 млн бюджетных тенге осудили директора и бухгалтера госпредприятия в ЗКО

За хищение осудили должностных лиц государственного предприятия "Теректі – таза су" в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

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Приговором Теректинского районного суда суда директор государственного предприятия «Теректі – таза су» осужден к 7,5 годам и главный бухгалтер к 7 годам лишения свободы.

"Оба обвинялись в хищении 162 млн тенге бюджетных средств путем излишнего перечисления заработной платы себе и работникам организации, а также необоснованного перечисления бюджетных средств за фактически невыполненные работы поставщикам", – говорится в сообщении Антикоррупционной службы РК.

Отмечается, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в силу.