За неделю в Казахстане подешевели помидоры, огурцы, картофель и сметана

По состоянию на 5 августа 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

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В течение недели снижение цен зафиксировано на огурцы (-2,4%), капусту белокочанную (-2,1%), помидоры, картофель (-1,7%), говядину бескостную (-0,4%), яблоки (-0,3%), крупу гречневую (-0,2%), сметану (-0,1%).

Цены на пшеничный хлеб из муки первого сорта, говядину с костями, кур, мясо кур, мясной фарш, творог, кефир и чай за отчетную неделю остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизились в Шымкенте (-0,4%), Павлодаре и Талдыкоргане (по -0,2%), Актобе, Кокшетау, Конаеве, Костанае (по -0,1%). В Алматы, Актау, Атырау, Жезказгане, Усть-Каменогорске, Караганде, Петропавловске и Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на огурцы по республике составила 483 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Шымкенте – 321 тенге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на репчатый лук сложилась на уровне 200 тенге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Туркестане – 138 тенге за килограмм и Кызылорде – 164 тенге за килограмм.

Средняя цена на белокочанную капусту по стране составила 191 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Туркестане – 143 тенге за килограмм.

Средняя цена на помидоры по республике составила 529 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Таразе (310 тенге), Шымкенте и Туркестане (324 тенге).

Из мясной продукции средняя цена на говядину с костями по стране составила 3 778 тенге за килограмм, на баранину, включая бескостную – 4 493 тенге за килограмм.

Показатель индекса цен на социально-значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Наблюдения за ценами осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Изменения цен в динамике на социально-значимые продовольственные товары можно посмотреть на сайте Бюро национальной статистики АСПИР РК, и в информационно-аналитической системе «Талдау».