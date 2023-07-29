За обеспечение студентов жильем персональную ответственность несут министры и акимы — Алихан Смаилов

Правительство
34
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Правительства РК. 

Фото пресс-службы Правительства РК

Участники заседания обсудили вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в текущем году ожидается ввод 37 объектов на 11 тыс. мест, в том числе для студентов вузов – 26 общежитий, колледжей – 11.

При этом, по его информации, 4 объекта на 1,4 тыс. мест имеют риск срыва срока ввода в эксплуатацию. Это такие проекты, как реконструкция общежития для НАО «Медицинский университет Астана», строительство общежития на 400 мест и реконструкция двух общежитий на 450 мест в г. Алматы.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы при возведении общежитий, министр назвал сложности с изменением целевого назначения объектов, предоставление натурных грантов и ограниченную доступность подключения к коммунальным сетям.

Алихан Смаилов подчеркнул, что если проблему дефицита мест в студенческих общежитиях не решать своевременно, то ситуация будет только ухудшаться.

«Руководители многих университетов практически самоустранились от своих обязательств по обеспечению условий для проживания студентов. В свою очередь министерства науки и просвещения не контролируют ситуацию по выполнению университетами и колледжами требований в части полного обеспечения приезжих студентов общежитиями. Эта работа плохо координируется с акиматами», — сказал премьер-министр.

По его словам, поступившие студенты узнают об отсутствии места в общежитии только по приезду и поэтому вместо подготовки к учебе вынуждены самостоятельно искать жилье. 

Алихан Смаилов поручил до 1 сентября провести работу по максимальному выделению студентам мест в общежитиях, а также обеспечить сдачу всех запланированных на текущий год 37 объектов в срок. Он подчеркнул, что министры науки и высшего образования, просвещения, акимы регионов несут за это персональную ответственность.

В ходе заседания штаба был также рассмотрен вопрос исполнения поручения главы государства о реализации Программы по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты».

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в текущем году на реализацию программы в республиканском бюджете предусмотрено 100 млрд тенге, планируется выдать 17 тыс. микрокредитов, что позволит создать более 18 тыс. новых рабочих мест в селах.

Однако только десять регионов активно приступили к реализации Программы. Слабая динамика отмечена в семи регионах, из них в трех - не одобрено ни одной заявки (Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Абайская области).

«Надо активнее работать с населением. Акимы районов и сельских округов должны быть в постоянном контакте с жителями, разъяснять им условия и выгоды микрокредитования. Условия по займам являются очень выгодными и посильными:  2,5% на 5-7 лет. Это надо просто и правильно объяснить», — сказал премьер-министр.

Алихан Смаилов поручил акиматам регионов обеспечить полное освоение выделяемых средств, их целевое использование и своевременную возвратность, а также держать на контроле достижение показателей Программы на текущий год.

#студенты #общежитие

Популярное

Все
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Житель Уральска выращивал коноплю у себя в квартире
Меры по обеспечению безопасности летнего отдыха детей обсудили в Правительстве
Двое водителей скончались на трассе в Костанайской области
В Жамбылской области задержана банда, грабившая поезда с удобрением
Бензина хватит на 18 дней: о ситуации с поставками рассказали в Минэнерго
За обеспечение студентов жильем персональную ответственность несут министры и акимы — Алихан Смаилов
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
В Астане появится новый мост
Ураганный ветер перевернул автобус в Караганде: видео
Замакима Шымкента отправили в СИЗО на 2 месяца
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанские девушки стали лучшими по пулевой стрельбе  на чемпионате мира
Казахстанский боксер победил испанца с рекордным нокаутом
Жара в 40 градусов ожидается в некоторых регионах Казахстана
В Семее вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
В казахстанской школе впервые ввели биометрическую систему доступа и оплаты
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
Подростка на скутере сбили в Талдыкоргане (видео)
Солдат-гвардеец спас тонущего спортсмена в Астане
Легковушка перевернулась в Жетысуской области: есть пострадавший (видео)
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции

Читайте также

Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в пр…
Какие новые цифровые сервисы для граждан и бизнеса внедрят …
Рустем Курманов освобожден от должности вице-министра сельс…
Разработку Комплексного плана развития машиностроения рассм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]