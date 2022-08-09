За последние тридцать лет в Алматинской области не построено ни одного водохранилища или оросительного канала

Воду на поля

Проблема отсутствия ирригации (искусственного орошения земель) – одна из самых насущных для фермерских и крестьянских хозяйств региона, приводящая к тяжелым последствиям. К примеру, каждым летом на полях под солнцем выгорают посевы сельскохозяйственных культур – кормовых, зерновых, овощей, бахчевых. Пострадавшие земледельцы неоднократно заявляли об ущербе, достигающем десятков миллионов тенге, и угро­зе неурожая. Причем дефицит поливной воды испытывают не только фермеры, но и дачники, владельцы личных подсобных хозяйств, огородники.

На днях вопросы развития водно-хозяйственной инфраструктуры в акимате Алматинской области обсудили представители госорганов, коммунальных служб, Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции.

Как доложил заместитель главы областного управления сельского хозяйства Коюмчан Омаров, в регионе насчитывается без малого 240 тыс. га орошаемых полей. Основными источниками поливной воды являются водохранилища (Капшагай, Бартогай, Бестобе и другие), а также горные реки Заилийского Алатау.

В прошлом году объем забора из поверхностных источников составил 1,7 млрд кубометров воды, а ее подача – 1,4 млрд кубометров. В основном на орошае­мых полях местные дехкане выращивают кукурузу, пшеницу, рис, сою, подсолнечник, картофель и другие культуры.

По данным акимата области, на территории региона насчитывается 205 гидротехнических сооружений – водохранилищ, прудов, плотин и ирригационных сетей. Снабжение земледельцев поливной водой осуществляют Алматинский филиал РГП «Казводхоз», филиал Большого Алматинского канала (БАК) им. Д. Кунаева, ряд коммунальных водных хозяйств и частных предприятий.

Тариф, утвержденный управлением Комитета по регулированию естественных монополий, составляет 0,787 тенге⁄м3. Для покрытия части затрат фермеров на покупку поливной воды из областного бюджета выделено 661,2 млн тенге в качестве государственных субсидий.

– Вместе с тем по причине износа ирригационных сетей и гидротехнических сооружений увеличился расход воды, – акцентировал внимание участников встречи Коюмчан Омаров. – Для решения этой проблемы в восьми районах области и городе Конае­ве проводится реконструкция оросительных каналов.

Всего необходимо восстановить свыше 57 тыс. га орошаемых земель. По информации спикера, на разработку проектов реконструкции из областного бюджета выделено 1,75 млрд тенге. Стоимость строительно-монтажных работ составит 88,2 млрд тенге. Что касается проделанной работы, то за последние пять лет в регионе восстановлено 8,3 тыс. га орошаемых земель. Ведется капитальный ремонт ряда ирригационных систем, а в Уйгурском районе планируется построить два водохранилища.

«Ложку дегтя» в ходе встречи добавил генеральный директор ТОО «Институт «Казгипроводхоз» Анатолий Рябцев, отметив, что в Алматинской области за последние 30 лет не было построено ни новых каналов, ни водохранилищ.

– Старые оросительные системы нуждаются в реконструкции, так как их коэффициент полезного действия снизился с 75% до 60%, – констатировал эксперт. – Хорошо, что эти магистрали поддерживаются за счет республиканского бюджета, иначе их КПД был бы еще ниже. В то же время ситуация с водными ресурсами, которыми располагает Алматинская область, гораздо лучше, чем в других областях, поскольку здесь много горных притоков.

По словам доктора технических наук, еще одна причина проблем с орошением полей – трудности с внедрением современных влаго­сберегающих технологий. Многие фермеры отказываются применять дождевальную технику, системы капельного орошения из-за их дороговизны. Но уже разрабатывается специальная программа, согласно которой государство будет субсидировать такие проекты и оказывать соответствующую финансовую поддержку крестьянским и фермерским хозяйствам.

Подводя итоги совещания, глава области Марат Султангазиев поручил своему заместителю Батыржану Байжуманову, управлению сельского хозяйст­ва, акимам районов и города Конаева принять к сведению озвученную информацию по вопросам развития водохозяйст­венной отрасли. Необходимо подготовить проект­но-сметную документацию по ремонту гидротехни­ческих объек­тов и проведению научно-изыскательских работ. Будут взяты под строгий кон­троль меры по своевременному и эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых водному хозяйству Алматинской области.