За взятку арестованы двое дорожных полицейских Уральска
С санкции суда в Уральске арестованы сотрудники дорожного патруля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Об аресте подозреваемых во взятке ходатайствовал старший следователь управления собственной безопасности ДВД Западно-Казахстанской области.
"Юрию Лизункову, работавшему помощником командира взвода батальона ДПС УВД Уральска, и Марату Абулхаирову, полицейскому батальона ДПП УВД Уральска, подозреваемым в преступлении, предусмотренном статьей 366 части 3 пунктов 1 и 2 Уголовного кодекса – " Получение взятки", санкционировать содержание под стражей сроком на 2 месяца", – сказал судья Уральского городского суда Ибрагим Ниязгалиев.
Сам инцидент произошел 23 февраля. Как рассказал начальник управления собственной безопасности (УСБ) ДВД ЗКО Жасталап Сагадетов, сотрудники дорожной полиции остановили девушку, у которой не было водительских прав.
"Чтобы не составлять адмпротокол и не привлекать девушку, они решили взять с нее деньги. Сумма взятки – 50 тысяч тенге,– рассказал глава УСБ. – Наши сотрудники осмотрели машину ДПС, нашли деньги и изъяли их в присутствии понятых".