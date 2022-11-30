Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане

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В Казахстане за истекшие сутки зарегистрировано 144 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Сутками ранее было выявлено 85 случаев.

Также в министерстве рассказали, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции.

На 30 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1 020 человек (882+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится – 165 пациентов, на амбулаторном уровне – 855 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.