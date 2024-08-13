Зачем стране нужна атомная энергия

На публичных слушаниях присутствовали депутаты областного и городского маслихатов, представители местных исполнительных органов и общественных советов, экологических организаций, ведущие эксперты в области энергетики, ученые и неравнодушные павлодарцы.

С подробными докладами выступили представители Министерства энергетики, ТОО «Казах­станские атомные электри­ческие станции», Национального ядерного цент­ра и Института ядерной физики. Особое внимание было уделено вопросам безопасности, экологичности и экономической целесообразнос­ти строительства АЭС.

Сейчас в пиковые часы нагрузки Казахстан уже испытывает дефицит энергии, и нехватка мощностей покрывается за счет импорта. Например, в прошлом году при общем потреблении в 115 млрд киловатт-часов более 2 млрд наша страна закупила в России.

Ну и стоит не забывать о цели Казахстана по углеродной нейтральности к 2060 году. Перспективным источником энергии эксперты называют мирный атом. При этом подчеркивают: у республики есть все необходимое для развития атомной энергетики – как минимум это первое место по добыче урана и более 60 лет опыта работы в соответствующей сфере.

– Атомная промышленность у нас развита – уже третий год производится ядерное топливо. Имеется Национальный ядерный центр, есть огромный набор кад­ров. Три исследовательских реактора действуют в Алматы и Курчатове. Если взять, к примеру, Центральную Азию, то дальше Казахстана в вопросе использования мирного атома никто не продвинулся, – отметил генеральный директор АО «Казах­станские атомные электрические станции» Тимур Жантикин.

Он также рассказал павлодарцам о том, какие рассматриваются варианты расположения станции. Например, район Алматинской области вблизи озера Балхаш – данная локация позволит решить проблемы дефицита электроэнергии в южных регио­нах страны.

– Как вы знаете, основной производитель электроэнергии у нас – север страны, а вот на юге ситуация сложная. Линия «Север – Юг» на сегодня пропускает до 2 100 мегаватт, чего недос­таточно для запитки южных регионов. Поэтому энергетики рекомендуют для строительства АЭС район озера Балхаш вблизи села Улкен, – пояснил Тимур Жантикин.

Данный масштабный проект должен стать значимым шагом в развитии казахстанской науки и промышленности – об этом говорил генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков.

– Строительство АЭС – высокотехнологический процесс, который потянет за собой развитие многих отраслей. Мультипликативный эффект однозначно сработает для науки, промышленности... Вреда же от АЭС никакого не будет, поскольку на сегодня предлагается строительство реактора поколения III и III+. Такое оборудование имеет высокий уровень безопасности, активный и пассивный. В случае выхода реактора из нормального состояния система вернет его в оптимальный режим. Эти технологии минимизируют экологические риски и обеспечивают высокий уровень защиты, – отметил Эрлан Батырбеков.

В рамках публичных обсуж­дений своим мнением могли поделиться и представители экологических организаций, а также местные жители.

Например, директор корпоративного фонда «Центр компетенций по экологическим технологиям» Акан Омирбек считает, что не должно быть негативного отношения к вопросу захоронения отходов.

– Во многих странах хотели бы тоже построить атомные электрические станции, но у них тесно. Им некуда складывать отработанное ядерное топливо. В Казахстане же такой проблемы нет. У нас есть Бетпак-Дала размером с Францию, безжизненная степь. Там отходы могут принять грамотно построенные хранилища. Чужого нам не надо, а вот свое мы спокойно размес­тим. Поэтому у нас вообще нет никаких проблем со строительством атомных станций, и, имея наши стартовые позиции, будет неправильно, если мы не начнем развивать эту отрасль экономики, – отметил Акан Омирбек.

Житель Павлодара и опытный энергетик Сламбек Жарасов отметил, что без новых источников энергии страна может столкнуться с серьезными проблемами в будущем.

– Если не начнем в ближайшее время строительство атомной электростанции, то где-то к 2030 году нас отбросит обратно к 90-м годам. Помните веерные отключения? Не хотелось бы возвращения тех времен, – высказал свое мнение Сламбек Жарасов.

Свою уверенность в необходимости строительства АЭС выразила и председатель совета ветеранов Экибастузской ГРЭС-2

Гульфия Ахмедова, которая проработала в сфере энергетики 34 года.

– Энергетика всегда идет впереди любой отрасли. Если не будем ее развивать, у нас никогда не будет сильной экономики. Имеющиеся у нас станции изношены в среднем на 70 процентов, зачем вкладывать в них, если есть новые технологии? Я доверяю нашим ученым, нашей науке. Это же не атомная бомба, это мирное производство электроэнергии, – подчеркнула Гульфия Ахмедова.