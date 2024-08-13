Зачем стране нужна атомная энергия

Статьи
66
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Планы и перспективы развития атомной энергетики обсудили в Павлодаре

коллаж Павла Цедилина

На публичных слушаниях присутствовали депутаты областного и городского маслихатов, представители местных исполнительных органов и общественных советов, экологических организаций, ведущие эксперты в области энергетики, ученые и неравнодушные павлодарцы.

С подробными докладами выступили представители Министерства энергетики, ТОО «Казах­станские атомные электри­ческие станции», Национального ядерного цент­ра и Института ядерной физики. Особое внимание было уделено вопросам безопасности, экологичности и экономической целесообразнос­ти строительства АЭС.

Сейчас в пиковые часы нагрузки Казахстан уже испытывает дефицит энергии, и нехватка мощностей покрывается за счет импорта. Например, в прошлом году при общем потреблении в 115 млрд киловатт-часов более 2 млрд наша страна закупила в России.

Ну и стоит не забывать о цели Казахстана по углеродной нейтральности к 2060 году. Перспективным источником энергии эксперты называют мирный атом. При этом подчеркивают: у республики есть все необходимое для развития атомной энергетики – как минимум это первое место по добыче урана и более 60 лет опыта работы в соответствующей сфере.

– Атомная промышленность у нас развита – уже третий год производится ядерное топливо. Имеется Национальный ядерный центр, есть огромный набор кад­ров. Три исследовательских реактора действуют в Алматы и Курчатове. Если взять, к примеру, Центральную Азию, то дальше Казахстана в вопросе использования мирного атома никто не продвинулся, – отметил генеральный директор АО «Казах­станские атомные электрические станции» Тимур Жантикин.

Он также рассказал павлодарцам о том, какие рассматриваются варианты расположения станции. Например, район Алматинской области вблизи озера Балхаш – данная локация позволит решить проблемы дефицита электроэнергии в южных регио­нах страны.

– Как вы знаете, основной производитель электроэнергии у нас – север страны, а вот на юге ситуация сложная. Линия «Север – Юг» на сегодня пропускает до 2 100 мегаватт, чего недос­таточно для запитки южных регионов. Поэтому энергетики рекомендуют для строительства АЭС район озера Балхаш вблизи села Улкен, – пояснил Тимур Жантикин.

Данный масштабный проект должен стать значимым шагом в развитии казахстанской науки и промышленности – об этом говорил генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков.

– Строительство АЭС – высокотехнологический процесс, который потянет за собой развитие многих отраслей. Мультипликативный эффект однозначно сработает для науки, промышленности... Вреда же от АЭС никакого не будет, поскольку на сегодня предлагается строительство реактора поколения III и III+. Такое оборудование имеет высокий уровень безопасности, активный и пассивный. В случае выхода реактора из нормального состояния система вернет его в оптимальный режим. Эти технологии минимизируют экологические риски и обеспечивают высокий уровень защиты, – отметил Эрлан Батырбеков.

В рамках публичных обсуж­дений своим мнением могли поделиться и представители экологических организаций, а также местные жители.

Например, директор корпоративного фонда «Центр компетенций по экологическим технологиям» Акан Омирбек считает, что не должно быть негативного отношения к вопросу захоронения отходов.

– Во многих странах хотели бы тоже построить атомные электрические станции, но у них тесно. Им некуда складывать отработанное ядерное топливо. В Казахстане же такой проблемы нет. У нас есть Бетпак-Дала размером с Францию, безжизненная степь. Там отходы могут принять грамотно построенные хранилища. Чужого нам не надо, а вот свое мы спокойно размес­тим. Поэтому у нас вообще нет никаких проблем со строительством атомных станций, и, имея наши стартовые позиции, будет неправильно, если мы не начнем развивать эту отрасль экономики, – отметил Акан Омирбек.

Житель Павлодара и опытный энергетик Сламбек Жарасов отметил, что без новых источников энергии страна может столкнуться с серьезными проблемами в будущем.

– Если не начнем в ближайшее время строительство атомной электростанции, то где-то к 2030 году нас отбросит обратно к 90-м годам. Помните веерные отключения? Не хотелось бы возвращения тех времен, – высказал свое мнение Сламбек Жарасов.

Свою уверенность в необходимости строительства АЭС выразила и председатель совета ветеранов Экибастузской ГРЭС-2
Гульфия Ахмедова, которая проработала в сфере энергетики 34 года.

– Энергетика всегда идет впереди любой отрасли. Если не будем ее развивать, у нас никогда не будет сильной экономики. Имеющиеся у нас станции изношены в среднем на 70 процентов, зачем вкладывать в них, если есть новые технологии? Я доверяю нашим ученым, нашей науке. Это же не атомная бомба, это мирное производство электроэнергии, – подчеркнула Гульфия Ахмедова.

#Павлодар #АЭС #слушания

Популярное

Все
Пауки пугают туристов
Гонка пройдет по горным шоссе
На пути к Всемирным играм кочевников
Юный Тамерлан растет патриотом
Юбилей библиотек отмечен креативными проектами
Как фантазии становятся реальностью
«Я точно стану генералом!»
Карту паводка составили на основе снимков из космоса
Путешествие по «Уютным местам Петропавловска»
Предпринимателей защищают закон и прокуроры
В Семее завершается строительство комфортной школы на 1 200 мест
Встречи на Чистопрудном
Наша путеводная звезда
Два ключа для чемпиона
На тот свет?
Следуя мудрым заветам
Хлеб требует тепла и доброты
Будущее нации – в воспитании подрастающего поколения
В области Абай в честь дня рождения великого поэта прошел ультрамарафон
«Адал азамат» начинается с тебя!
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
Первая в истории киберспортивная олимпиада состоится в 2025 году
На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области
Мировой рынок труда переживает серьезный кадровый кризис
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Проблемы возрастающего дефицита воды нужно решать незамедлительно
Бензин в Казахстане – самый дешёвый по СНГ и один из самых недорогих в мире – эксперты
Задачи перед научной средой ставит производство – Саясат Нурбек о ходе исполнения поручения Бектенова
Тридцать лет Айжан Токсеитова работает в сфере пассажирских перевозок
Илья Синельников: журналист, поэт, наставник
По дну Каспия проложат энергокабель: три страны подписали меморандум
Убийца Дениса Тена подал жалобу в Верховный суд
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Готовясь к паводкам загодя, можно избежать миллиардных вложений
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Износ сетей весьма высок
Заводчане в трех поколениях
К зиме готовятся на юге
Национальные виды спорта становятся все более популярными
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Растет картофель для столицы
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане

Читайте также

В столице к памятнику Абаю возложили цветы
Когда проектов мало, а компаний много
Отраслевая наука не должна превращаться в заводскую лаборат…
Хлеб требует тепла и доброты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]