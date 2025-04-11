В Астане прошел III пленум Цент­рального совета РОО «Организация ветеранов». Встреча была посвящена двум актуальным темам – реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на IV заседании Национального курултая, и мероприятиям в рамках празднования 80-летия Великой Победы.

Участие в заседании приняли министр культуры и информации Аида Балаева, председатель Центрального совета РОО «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов, вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин, депутаты Парламента РК, государственные и общественные деятели, а также члены организации со всего Казахстана.

Открывая заседание, Бактыкожа Измухамбетов подчеркнул, что «Организация ветеранов» принимает активное участие в реализации инициатив Президента по построению Справедливого Казахстана. Также ветеранское сообщество поддерживает и включается в практическую работу по исполнению поручений, которые Глава государства озвучивает на заседаниях Национального курултая.

– Мы должны быть опорой для Главы государства, активно участвовать в укреп­лении стабильности страны, межнационального согласия и единства. Реа­лизация инициатив Президента имеет первостепенное значение для будущего Казахстана, – сказал глава РОО «Организация ветеранов».

Он призвал глав региональных советов организации взять на себя работу по информированию населения о знаковых инициативах и координации их прак­тической реализации на своем уровне.

– Главное событие этого года – 80-летие Великой Победы. Этот знаменательный юбилей возлагает на нашу организацию большую ответственность. Мы начали подготовку к празднованию еще в прошлом году. В результате сотрудничества с Министерством культуры и информации в план республиканских мероприятий, посвященных 80-летию Победы, были включены и отдельные предложения нашей ветеранской организации. Этот план постепенно реализуется, – сообщил спикер.

Также Бактыкожа Измухамбетов подчеркнул, что с особым вниманием необходимо отнестись к чествованию ветеранов войны и тыла.

Глава МКИ Аида Балаева, выступая на пленуме, подчеркнула значимость прошедшего в Бурабае заседания Национального курултая и необходимость объединения всех конструктивных сил страны для реализации озвученных на нем инициатив и поручений, касающихся важных вопросов развития страны фактически во всех сферах.

Как сообщила Аида Балаева, по поручению Президента начата подготовка проекта специального документа, сис­тематизирующего всю деятельность в сфере внутренней политики, в нем будут определены цели, задачи и приоритеты идеологической работы государства. Министерством проводится урегулирование системы вручения ведомственных наград и ведение реестра их обладателей. На рассмотрение Парламента вынесены законопроекты по вопросам ономастики, благотворительной деятельности. Ведется подготовка к работе над отдельным законопроектом о неправительственных организациях.

Отдельно министр остановилась на работе в сфере культуры. Аида Балаева сообщила, что началось совершенствование законодательства, регулирующего рынок кинопроката. Киностудия «Казахфильм» готовит пятилетний план по развитию отечественной анимации. Разработана единая система мониторинга «е-Кино», направленная на повышение транспарентности госфинансирования киноиндустрии. Планируются презентация виртуальной сети музеев Казахстана – веб-портала е-Museum, а также добавление исторических документов и произведений искусства в Национальный цифровой архив.

– В рамках национального плана мероприятий по празднованию 80-летия Великой Победы в течение года во всех регионах республики будет организовано порядка 2 000 мероприятий, – сообщила министр.

В том числе 6 мая состоится торжест­венный концерт, посвященный Дню Победы и Дню защитника Отечества. А 7 мая на площади монумента Казак елі в Астане пройдет большой военный парад, который будет в прямом эфире транслироваться на всех основных телеканалах страны.

Большое внимание уделяется информационному сопровождению 80-летия Великой Победы. С целью систематизации информации о ветеранах Великой Отечественной войны и обеспечения общест­венного доступа к ней расширен функ­ционал портала «Батырларға тағзым». С 27 марта на телеканале Qazaqstan реализуется проект «Ержүрек есімдер», в рамках которого в эфире канала покажут 80 видеороликов о героях Великой Отечественной войны. Киностудия «Казахфильм» сформировала список из 19 национальных фильмов, которые будут показываться в региональных кинотеатрах.

Аида Балаева отметила, что министерство готово взаимодействовать с «Организацией ветеранов» по всем направлениям работы.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин остановился на вопросах поддержки и чествования участников Великой Отечественной войны.

– На 1 апреля в Казахстане проживают 111 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 41 468 других категорий ветеранов, внесших вклад в Победу. Среди них: бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 134 человека, жители блокадного Ленинграда – 66 человек, две вдовы воинов, погибших в Великой Отечественной, супруги умерших инвалидов войны – 1 667 человек, труженики тыла – 39 588 человек, – сообщил вице-министр.

Он напомнил, что в 2020 году в преддверии празднования 75-летия Великой Победы был принят Закон «О ветеранах», в котором консолидированы все действующие льготы и гарантии, предоставляемые ветеранам. В 2025 году постановлением Правительства РК утвержден План мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі», в котором, в частности, предусмотрены мероприятия по чествованию ветеранов войны и тружеников тыла, оказанию им социальной поддержки, в том числе посредством материального поощрения и стимулирования.

В этом году ветераны Великой Отечест­венной войны во всех регионах страны получат выплаты в размере 5 млн тенге. В Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях и Шымкенте средства уже переведены ветеранам, в целом все выплаты будут сделаны до конца апреля. МТСЗН также рекомендовало предусмотреть выплату единовременной помощи труженикам тыла и другим категориям, внесшим вклад в Победу.

Реализуются и другие меры поддержки как ветеранов войны, так и тружеников тыла – обеспечение санаторно-курорт­ным и иным лечением, патронат, оказание адресной социальной поддержки, возмещение затрат на коммунальные услуги, льготный проезд на общественном транспорте и так далее.

– Забота о ветеранах всегда будет одним из ключевых звеньев политики государства, а память о Великой Победе будет вечно передаваться из поколения в поколение, – добавил Олжас Анафин.

На пленуме также выступили руководители региональных советов ветеранов, обозначившие свое видение по вынесенным на повестку дня вопросам. По итогам заседания принято постановление, в котором ветеранским организациям всех уровней поручено принять меры по реализации инициатив IV заседания Национального курултая и обеспечить поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.