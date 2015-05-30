Задана высокая планка

Первым в рабочем графике вице-премьера значился КазНУ им. Аль-Фараби, где он ознакомился с выставкой-ярмаркой вакансий и принял участие в международной научно-практической конференции «Интеграция образования, науки и бизнеса как основа инновационного развития страны». На встречу собрались депутаты Парламента, представители госорганов, вузов, международных аккредитационных центров, рейтинговых агентств, ученые и эксперты.Б. Сапарбаев сообщил, что по поручению Главы государства оказывается серьезная законодательная и финансовая поддержка развитию образования и науки. Так, за последние 5 лет объем выделенных средств на образование вырос почти в 2 раза, на науку – в 2,5 раза. Он также напомнил, что в рамках второй пятилетки индустриализации определены 10 вузов, на базе которых будет обеспечиваться связь науки с различными отраслями экономики. Все это предпринимается для повышения уровня и качества подготовки специалистов в соответствии с кластерным подходом.– Мы надеемся, что 10 базовых вузов станут ведущими учебными заведениями Казахстана, и будут соответствовать высоким международным стандартам, – продолжил Б. Сапарбаев.Говоря о вопросах образования, которые необходимо решать в первую очередь, он сообщил, что согласно Глобальному индексу инноваций Казахстан занимает 79-е место из 143 стран. Такие данные свидетельствуют о недостаточной интеграции образования, науки и бизнеса в нашей стране. Кроме того, это значит, что вклад в науку от более чем 540 научно-исследовательских подразделений при вузах (в 2017-м их будет создано еще свыше 60) должен быть гораздо выше. Речь также шла о том, что в науке остается все еще мало PhD-докторов – около 30%. Особенно в Алматы, хотя это ведущий научный центр Казахстана.Мощный импульс необходимо придать и развитию государственно-частного партнерства в вузах. Особенно в плане модернизации материально-технической базы, привлечения частных инвестиций для исследований и научных разработок. К примеру, в Евросоюзе доля иностранных инвестиций в науку составляет 7%, а в США – больше 15%.Следующим пунктом посещения стал КазНТУ им. К. Сатпаева. Бердыбек Сапарбаев осмотрел научно-техническую выставку «Развитие интеграции образования, науки и бизнеса» и встретился с профессорско-преподавательским составом вуза. Там обсуждены вопросы развития образования и науки в стране и акцентировано внимание на главной цели, которую Президент страны озвучил в программе "100 конкретных шагов" – это повышение конкурентоспособности выпускаемых кадров, рост экспортного потенциала образовательного сектора. Речь шла и о необходимости повышения статуса науки и ученых. Все это важно для привлечения лучших специалистов в отечественную науку. Обсудили также проблему недостаточно активной работы вузов по внедрению инноваций, внедрения принципов ГЧП, созданию интеллектуальных кластеров, слабой связи университетов с регионами.Затем вице-премьер прибыл в НИИ "Ғылым Ордасы", где занимаются разработкой и реализацией инновационных научно-исследовательских и научно-технических проектов в области науки и образования. Далее вице-премьер осмотрел несколько объектов здравоохранения. В частности, побывал в Научном центре урологии им. академика Б. Джарбусынова. Ежегодно здесь высокоспециализированную медицинскую помощь в рамках ГОБМП получают свыше 1,5 тыс. пациентов. Бердыбеку Сапарбаеву доложили также о деятельности Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова, НИИ кардиологии и внутренних болезней, городской поликлиники № 17 и представили новое высокотехнологичное оборудование НИИ онкологии и радиологии. В 2014 году в НИИ пролечилось почти 10 тыс. пациентов. Институт реализовал 13 программ повышения квалификации специалистов за рубежом.Итоги первого дня рабочей поездки были подведены на совещании с участием руководителей республиканских и городских организаций здравоохранения и социальной защиты. Б. Сапарбаев напомнил, что в 2015 году завершается Госпрограмма развития здравоохранения на 2011–2015 годы "Саламатты Қазақстан".– За последние годы финансирование отрасли выросло в 1,5 раза, достигнув 860 миллиардов тенге в 2014 году. Это позволило повысить продолжительность жизни до 71 года, – констатировал он и добавил, что программа развития здравоохранения на 2016–2020 годы ставит цель увеличения продолжительности жизни казахстанцев до 73 лет.Рабочая поездка заместителя Премьер-Министра в Алматы продолжится.