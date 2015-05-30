Задана высокая планка

Статьи
603
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Первым в рабочем графике вице-премьера значился КазНУ им. Аль-Фараби, где он ознакомился с выставкой-ярмаркой вакансий и принял участие в международной научно-практической конференции «Интеграция образования, науки и бизнеса как основа инновационного развития страны». На встречу собрались депутаты Парламента, представители госорганов, вузов, международных аккредитационных центров, рейтинговых агентств, ученые и эксперты.

Б. Сапарбаев сообщил, что по поручению Главы государства оказывается серьезная законодательная и финансовая поддержка развитию образования и науки. Так, за последние 5 лет объем выделенных средств на образование вырос почти в 2 раза, на науку – в 2,5 раза. Он также напомнил, что в рамках второй пятилетки индустриализации определены 10 вузов, на базе которых будет обеспечиваться связь науки с различными отраслями экономики. Все это предпринимается для повышения уровня и качества подготовки специалистов в соответствии с кластерным подходом.

– Мы надеемся, что 10 базовых вузов станут ведущими учебными заведениями Казахстана, и будут соответствовать высоким международным стандартам, – продолжил Б. Сапарбаев.

Говоря о вопросах образования, которые необходимо решать в первую очередь, он сообщил, что согласно Глобальному индексу инноваций Казахстан занимает 79-е место из 143 стран. Такие данные свидетельствуют о недостаточной интеграции образования, науки и бизнеса в нашей стране. Кроме того, это значит, что вклад в науку от более чем 540 научно-исследовательских подразделений при вузах (в 2017-м их будет создано еще свыше 60) должен быть гораздо выше. Речь также шла о том, что в науке остается все еще мало PhD-докторов – около 30%. Особенно в Алматы, хотя это ведущий научный центр Казахстана.

Мощный импульс необходимо придать и развитию государственно-частного партнерства в вузах. Особенно в плане модернизации материально-технической базы, привлечения частных инвестиций для исследований и научных разработок. К примеру, в Евросоюзе доля иностранных инвестиций в науку составляет 7%, а в США – больше 15%.

Следующим пунктом посещения стал КазНТУ им. К. Сатпаева. Бердыбек Сапарбаев осмотрел научно-техническую выставку «Развитие интеграции образования, науки и бизнеса» и встретился с профессорско-преподавательским составом вуза. Там обсуждены вопросы развития образования и науки в стране и акцентировано внимание на главной цели, которую Президент страны озвучил в программе "100 конкретных шагов" – это повышение конкурентоспособности выпускаемых кадров, рост экспортного потенциала образовательного сектора. Речь шла и о необходимости повышения статуса науки и ученых. Все это важно для привлечения лучших специалистов в отечественную науку. Обсудили также проблему недостаточно активной работы вузов по внедрению инноваций, внедрения принципов ГЧП, созданию интеллектуальных кластеров, слабой связи университетов с регионами.

Затем вице-премьер прибыл в НИИ "Ғылым Ордасы", где занимаются разработкой и реализацией инновационных научно-исследовательских и научно-технических проектов в области науки и образования. Далее вице-премьер осмотрел несколько объектов здравоохранения. В частности, побывал в Научном центре урологии им. академика Б. Джарбусынова. Ежегодно здесь высокоспециализированную медицинскую помощь в рамках ГОБМП получают свыше 1,5 тыс. пациентов. Бердыбеку Сапарбаеву доложили также о деятельности Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова, НИИ кардиологии и внутренних болезней, городской поликлиники № 17 и представили новое высокотехнологичное оборудование НИИ онкологии и радиологии. В 2014 году в НИИ пролечилось почти 10 тыс. пациентов. Институт реализовал 13 программ повышения квалификации специалистов за рубежом.

Итоги первого дня рабочей поездки были подведены на совещании с участием руководителей республиканских и городских организаций здравоохранения и социальной защиты. Б. Сапарбаев напомнил, что в 2015 году завершается Госпрограмма развития здравоохранения на 2011–2015 годы "Саламатты Қазақстан".

– За последние годы финансирование отрасли выросло в 1,5 раза, достигнув 860 миллиардов тенге в 2014 году. Это позволило повысить продолжительность жизни до 71 года, – констатировал он и добавил, что программа развития здравоохранения на 2016–2020 годы ставит цель увеличения продолжительности жизни казахстанцев до 73 лет.

5568c5d75a9551432929751.jpg

Рабочая поездка заместителя Премьер-Министра в Алматы продолжится.

Популярное

Все
Наша страна намерена стать одним из мировых центров в сфере мотогонок
В Марокко завершился клубный чемпионат мира, триумфатором которого оказался победитель европейской Лиги чемпионов
Соцсети описывают всевозможные техники, выполняя которые можно привлечь удачу. Многие из этих «инструментов» казахи активно практиковали в прошлом. В этом – исконная народная мудрость
В кругу литературных героев
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой
Символ музыкальных побед
Первая попытка из пяти
Великолепный результат
Пример настоящего профессионала
Регистрация продолжается
Дебоширам – по заслугам
Талант любви
«Морзянка» по-прежнему в строю
Добрые люди всегда в почете
Поплатились за пирамиду
Командир звена авиационной эскадрильи майор Николай Кириллов один из первых кто освоил казахстанские беспилотники
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Виза С-5 как барьер для инвесторов
В Риддере населению вернут деньги за услуги теплоснабжения, которыми горожане обеспечивались не в полном объеме
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Закон Республики Казахстан
Республиканцы видят свет в конце тоннеля
Предприниматели-импортеры платят по 5 млн тенге за проезд одной фуры через казахстанско-китайскую границу
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

«Морзянка» по-прежнему в строю
Регистрация продолжается
Пример настоящего профессионала
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]