Задержали наркодилера

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, у задержанного изъяли экстази, примерно 30 граммов α-PVP и почти 40 граммов мефедрона.

Фото из архива: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Как установило следствие, молодой человек приехал в Усть-Каменогорск из соседней области и жил на съемной квартире. Торговлю запрещенными препаратами вел через канал в мессенджере. Полицейские изъя­ли у парня смартфон с фотографиями тайников и самого процесса закладок.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта нар­котических и психотропных веществ в особо крупном размере начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Вещества экстази, α-PVP, мефедрон являются синтетическими наркотиками, отличающимися высокой токсичностью, быстрым привыканием и крайне разрушительным воздействием на психику.

#задержание #Усть-Каменогорск #наркотики

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