Задержали наркодилера

Как установило следствие, молодой человек приехал в Усть-Каменогорск из соседней области и жил на съемной квартире. Торговлю запрещенными препаратами вел через канал в мессенджере. Полицейские изъя­ли у парня смартфон с фотографиями тайников и самого процесса закладок.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта нар­котических и психотропных веществ в особо крупном размере начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Вещества экстази, α-PVP, мефедрон являются синтетическими наркотиками, отличающимися высокой токсичностью, быстрым привыканием и крайне разрушительным воздействием на психику.