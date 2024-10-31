Задержали наркодилера Свежий выпуск 31 октября 2024 г. 1:00 0 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, у задержанного изъяли экстази, примерно 30 граммов α-PVP и почти 40 граммов мефедрона. Фото из архива: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Как установило следствие, молодой человек приехал в Усть-Каменогорск из соседней области и жил на съемной квартире. Торговлю запрещенными препаратами вел через канал в мессенджере. Полицейские изъяли у парня смартфон с фотографиями тайников и самого процесса закладок. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Вещества экстази, α-PVP, мефедрон являются синтетическими наркотиками, отличающимися высокой токсичностью, быстрым привыканием и крайне разрушительным воздействием на психику. #задержание #Усть-Каменогорск #наркотики