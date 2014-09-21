Задержан еще один пытавшийся проникнуть на территорию Белого дома мужчина

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Об этом сообщил в тот же день официальный представитель Секретной службы Эд Донован, передает ИТАР-ТАСС

Речь идет о втором менее чем за сутки такого рода инциденте. Накануне вечером Секретная служба арестовала 42-летнего Омара Гонзалес из штата Техас, который перепрыгнул через ограду Белого дома, сумел добежать до самого парадного входа в резиденцию президента США и был скручен охранником лишь непосредственно в дверях, уже за порогом.

На этот раз попытки перебраться через забор не было. Мужчина подошел к одной из проходных, попытался пройти через нее на охраняемую территорию и получил отказ. После этого он уже на автомашине с номерными знаками штата Нью-Джерси подъехал к другим воротам охраняемого периметра, отказался выполнять распоряжения полицейских и покидать этот место, в связи с чем был подвергнут аресту. Другие детали случившегося пока неизвестны.

В отличие от пятничного ЧП, тревога на этот раз в Белом доме не объявлялась, эвакуации сотрудников не проводилось. Ни президента США Барака Обамы, ни его домочадцев в Белом доме в настоящее время нет. Все они отправились на выходные в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

В связи с пятничным инцидентом в Секретной службе начато внутриведомственное разбирательство. Согласно имеющимся сведениям, выясняется в первую очередь, почему на Гонзалеса, который, судя по всему, бежал до входа почти полминуты – дольше, чем кто бы то ни было из таких нарушителей, не спустили ни одну из сторожевых собак.

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