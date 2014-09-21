Задержан еще один пытавшийся проникнуть на территорию Белого дома мужчина

Об этом сообщил в тот же день официальный представитель Секретной службы Эд Донован, передает ИТАР-ТАСС
.
Речь идет о втором менее чем за сутки такого рода инциденте. Накануне
вечером Секретная служба арестовала 42-летнего Омара Гонзалес из штата
Техас, который перепрыгнул через ограду Белого дома, сумел добежать до
самого парадного входа в резиденцию президента США и был скручен
охранником лишь непосредственно в дверях, уже за порогом.
На этот раз попытки перебраться через забор не было. Мужчина подошел к
одной из проходных, попытался пройти через нее на охраняемую территорию
и получил отказ. После этого он уже на автомашине с номерными знаками
штата Нью-Джерси подъехал к другим воротам охраняемого периметра,
отказался выполнять распоряжения полицейских и покидать этот место, в
связи с чем был подвергнут аресту. Другие детали случившегося пока неизвестны.
В отличие от пятничного ЧП, тревога на этот раз в Белом доме не объявлялась, эвакуации сотрудников не проводилось.
Ни президента США Барака Обамы, ни его домочадцев в Белом доме в
настоящее время нет. Все они отправились на выходные в загородную
резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.
В связи с пятничным инцидентом в Секретной службе начато
внутриведомственное разбирательство. Согласно имеющимся сведениям,
выясняется в первую очередь, почему на Гонзалеса, который, судя по
всему, бежал до входа почти полминуты – дольше, чем кто бы то ни было из
таких нарушителей, не спустили ни одну из сторожевых собак.