Задержан закладчик со «скоростью»

Полицейские задержали 20-летнего подозреваемого, у которого изъято психотропное вещество «Альфа PVP», за свое быстродействие и формирование искусственной бодрости наз­ванное «Скоростью». Общая масса запрещенного препарата составила 10,47 г.

Во время задержания найдены 10 свертков с «синтетикой» весом 4,6 г. В ходе обыска по месту жительства дополнительно на кухне и в мусорном ведре обнаружены zip-пакеты с тем же веществом. При даче показаний задержанный указал адреса тайников, где он оставил «закладки». В результате в 12 местах изъято еще 5,69 г наркотиков.

Как выяснилось, свертки он получал через указания куратора в Telegram. В настоящее время полицейские устанавливают соучастников преступной деятельности. Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Алим Бажикбаев, подозреваемый организовал сбыт психотропных веществ бесконтакт­ным способом. За одну «закладку» ему платили 1 200 тенге.

По факту незаконного хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.