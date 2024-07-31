Задержан закладчик со «скоростью» Свежий выпуск 31 июля 2024 г. 2:30 1 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Стражи правопорядка Жамбылской области пресекли еще один канал распространения запрещенных средств, вызывающих быстрое привыкание и оказывающих пагубное воздействие на организм. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Полицейские задержали 20-летнего подозреваемого, у которого изъято психотропное вещество «Альфа PVP», за свое быстродействие и формирование искусственной бодрости названное «Скоростью». Общая масса запрещенного препарата составила 10,47 г. Во время задержания найдены 10 свертков с «синтетикой» весом 4,6 г. В ходе обыска по месту жительства дополнительно на кухне и в мусорном ведре обнаружены zip-пакеты с тем же веществом. При даче показаний задержанный указал адреса тайников, где он оставил «закладки». В результате в 12 местах изъято еще 5,69 г наркотиков. Как выяснилось, свертки он получал через указания куратора в Telegram. В настоящее время полицейские устанавливают соучастников преступной деятельности. Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Алим Бажикбаев, подозреваемый организовал сбыт психотропных веществ бесконтактным способом. За одну «закладку» ему платили 1 200 тенге. По факту незаконного хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. #задержание #наркотики #закладчик