Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Задержанный сбежал из СИЗО в Шымкенте

В Шымкенте обвиняемый совершил побег из следственного изолятора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 11 мая. Беглеца обвиняют в совершении кражи из нефтегазопровода.

«В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию следственно-арестованного. По данному факту департамент полиции Шымкента ведет досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению», — проинформировали в ДУИС г. Шымкента и Туркестанской области.

«Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц», - отметили в ведомстве.

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