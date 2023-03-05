Задержаны застройщики ЖК "Уш коныр" и "Весновка" в Алматы

Санкционированы аресты по делу ЖК "Уш коныр" и "Весновка" в Алматы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

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Департаментом полиции г. Алматы расследуется уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков ЖК "Уш коныр" и "Весновка" по ст.190 ч.4 п.2 УК РК "Мошенничество".

Прокуратура поддержала ходатайство органа следствия о санкционировании ареста в отношении директора и ряда должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt".

Они взяты под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства дела.