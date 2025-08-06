В столице жертвой мошенников стала женщина, решившая заказать модульный дом. Позже выяснилось, что есть и другие обманутые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях женщина увидела рекламу о строительстве домов "под ключ" и связалась с представителями компании. Приехавшие "специалисты" провели замеры, рассчитали стоимость и предоставили договор.

После подписания документов женщина перевела предоплату в размере 2 млн тенге. Подрядчики пообещали завершить строительство за 30 дней. Однако работы так и не начались. Вскоре связь с представителями оборвалась. Потерпевшая обратилась в полицию.

В полиции задержали подозреваемую — 27-летнюю жительницу столицы. Кроме того, в ходе следствия выявлено еще пять аналогичных фактов мошенничества, совершенных по такой же схеме.

Полиция призывает граждан быть бдительными: не спешить переводить крупные суммы малознакомым лицам. Проверять репутацию компаний, запрашивать учредительные документы, сохранять договоры, переписку и чеки об оплате. При малейшем подозрении на мошенничество незамедлительно обращаться по номеру "102".