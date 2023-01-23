Закладчика с крупной партией наркотиков задержали возле школы в Семее (видео)

Особо крупную партию синтетических наркотиков изъяли у закладчика в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео instagram.com/abai_department_police

10 января сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области около одной из школ Семея по подозрению в незаконном сбыте психотропных веществ задержали жителя города. По оперативным данным, он работал курьером-закладчиком интернет-магазина наркотиков.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли 9 расфасованных полиэтиленовых свертков с психотропным веществом «Меф» общим весом 9,42 грамма, что является особо крупным размером.

Горожанин водворен в изолятор временного содержания.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.