Закон Республики Казахстан Законы 8 апреля 2024 г. 10:00 4 О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года, совершенный в Ташкенте 22 декабря 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 6 апреля 2024 года № 70-VІIІ ЗРК