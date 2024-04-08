Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года, совершенный в Ташкенте 22 декабря 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 апреля 2024 года

№ 70-VІIІ ЗРК