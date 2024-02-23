О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме

Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, совершенный в Бишкеке

9 декабря 2022 года.



Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 22 февраля 2024 года

№ 63-VІIІ ЗРК