О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части
определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме
Закон Республики Казахстан
О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме
Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, совершенный в Бишкеке
9 декабря 2022 года.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 22 февраля 2024 года
№ 63-VІIІ ЗРК