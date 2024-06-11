Закон Республики Казахстан

Законы
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

подпункт 111) статьи 138 после слова «производства» дополнить словами «и оборота».

2. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

в статье 47:

в пункте 2 слова «, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи,» исключить;

пункт 3 исключить.

3. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

1) подпункт 5) пункта 1 статьи 3 после слова «производства» дополнить словами «и оборота»;

2) подпункт 2-1) статьи 5 после слова «производства» дополнить словами «и оборота»;

3) в пункте 1 статьи 6:

в подпункте 2-1) слова «органической продукции и организация ее осуществления» заменить словами «и оборота органической продукции»;

в подпункте 41):

абзац девятый исключить;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«части расходов, понесенных при подтверждении соответствия производства органической продукции;»;

4) в пункте 2 статьи 7:

в подпункте 12-9) слова «(за исключением органических)» исключить;

дополнить подпунктом 17-16) следующего содержания:

«17-16) осуществление субсидирования части расходов, понесенных при подтверждении соответствия производства органической продукции;»;

5) в пункте 2 статьи 11:

в подпункте 5-1) слова «(за исключением органических)» исключить;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) субсидирование части расходов, понесенных при подтверждении соответствия производства органической продукции;».

 

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев третьего – шестого подпункта 3), абзацев третьего и четвертого подпункта 4), абзацев третьего и четвертого подпункта 5) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года;

2) абзаца второго подпункта 4) и абзаца второго подпункта 5) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2028 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 10 июня 2024 года

№ 90-VІIІ ЗРК

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