Закон Республики Казахстан Законы 11 июня 2024 г. 2:33 49 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года: подпункт 111) статьи 138 после слова «производства» дополнить словами «и оборота». 2. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года: в статье 47: в пункте 2 слова «, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи,» исключить; пункт 3 исключить. 3. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»: 1) подпункт 5) пункта 1 статьи 3 после слова «производства» дополнить словами «и оборота»; 2) подпункт 2-1) статьи 5 после слова «производства» дополнить словами «и оборота»; 3) в пункте 1 статьи 6: в подпункте 2-1) слова «органической продукции и организация ее осуществления» заменить словами «и оборота органической продукции»; в подпункте 41): абзац девятый исключить; дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: «части расходов, понесенных при подтверждении соответствия производства органической продукции;»; 4) в пункте 2 статьи 7: в подпункте 12-9) слова «(за исключением органических)» исключить; дополнить подпунктом 17-16) следующего содержания: «17-16) осуществление субсидирования части расходов, понесенных при подтверждении соответствия производства органической продукции;»; 5) в пункте 2 статьи 11: в подпункте 5-1) слова «(за исключением органических)» исключить; подпункт 6) изложить в следующей редакции: «6) субсидирование части расходов, понесенных при подтверждении соответствия производства органической продукции;». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования, за исключением: 1) абзацев третьего – шестого подпункта 3), абзацев третьего и четвертого подпункта 4), абзацев третьего и четвертого подпункта 5) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года; 2) абзаца второго подпункта 4) и абзаца второго подпункта 5) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2028 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 10 июня 2024 года № 90-VІIІ ЗРК