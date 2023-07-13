Закон Республики Казахстан

О возврате государству незаконно приобретенных активов

Настоящий Закон в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев регулирует общественные отношения по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов (далее – возврат активов) в целях восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения верховенства права, социальной справедливости, устойчивого экономичес­кого и социального развития Казахстана на благо его народа.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) добросовестный приобретатель – лицо, не аффилированное с лицами, указанными в статье 2 настоящего Закона, которое возмездно и на рыночных условиях приобрело имущество и при этом не знало и не должно было знать о том, что имущество относится к незаконно приобретенным активам;

2) добросовестный кредитор – лицо, не аффилированное с лицами, указанными в статье 2 настоящего Закона, имеющее имущественные права требования, возникшие из сделок с указанными лицами, обеспеченные их имуществом, в том числе займодатели, а также арендаторы;

3) активы – имущественные блага и права (имущество), находящиеся в Республике Казахстан и за ее пределами, включая любые имущественные блага и права (имущество), извлеченные (извлекаемые) из такого имущества;

4) уполномоченный орган по возврату активов – ведомство органов прокуратуры Республики Казахстан по возврату активов;

5) преобразование активов – любая форма материального, финансового или юридического изменения и (или) преобразования актива, его формы или вида, частичное или полное присоединение актива к другому активу независимо от способа такого изменения и (или) преобразования либо присоединения, в том числе конвертация валюты, валютных ценностей, ценных бумаг или иных финансовых инструментов из одного вида в другой, конвертация ценных бумаг или иных финансовых инструментов в доли участия, конвертация иных активов в другие виды активов, обмен актива на иной актив, реализация актива в обмен на уплату денежной суммы или иное встречное предоставление и иные сходные по своей направленности действия;

6) контроль над активом (далее – контроль) – возможность любым образом прямо или косвенно управлять активом и (или) возможность любым способом определять юридическую судьбу актива, в том числе опосредованно и на любом основании через одного или нескольких лиц и организаций в течение периода, когда активы находились либо предположительно находились в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем лица (группы лиц);

7) номинальный владелец актива – лицо, осуществляющее права собственника (владельца, пользователя) актива в интересах и (или) по поручению иного лица;

8) административно-властные ресурсы (связи, влияние) – возможность лица оказывать влияние на принятие нормативных правовых актов Республики Казахстан либо решений (актов, совершение действий, бездействие) государственных органов Республики Казахстан, а равно решений органов государственных предприятий и учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, иных организаций с прямым или косвенным участием государства в уставном капитале в целях формирования благоприятных неконкурентных условий ведения предпринимательской деятельности соответствующего субъекта и (или) его аффилированных лиц;

9) социальные проекты – проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки социально незащищенных слоев населения, лиц с инвалидностью, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сельской молодежи, безработных, объектов коммунальной и социально-культурной инфраструктуры для нужд жителей моногородов, сельских населенных пунктов и иные проекты, определяемые Правительством Республики Казахстан;

10) незаконно приобретенные активы – активы, подлежащие возврату государству в связи с их признанием судом по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, активами необъяснимого происхождения;

11) активы необъяснимого происхождения – активы субъекта и (или) его аффилированных лиц, соответствие стоимости которых размеру законных доходов либо иных законных источников покрытия расходов на приобретение таких активов соответствующего лица не доказано им суду в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) лица, имеющие родственные отношения, – родители (родитель), дети и их супруги, усыновители (удочерители) и их супруги, усыновленные (удочеренные) и их супруги, полнородные и неполнородные братья и сестры и их супруги, дедушка, бабушка, внуки, правнуки и их супруги, прадедушка, прабабушка;

13) сверхдоходы – доходы, полученные в результате использования (с использованием) административно-властных ресурсов (связей, влияния), условия получения и размер (сумма) которых устанавливается в соответствии с настоящим Законом.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан в отношении физических лиц – граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, включая территорию Международного финансового центра «Астана», юридических лиц, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, а равно иностранных структур без образования юридического лица независимо от страны их учреждения (регистрации), в собственности, пользовании, владении или под контролем которых находятся (находились) либо предположительно находятся (находились) активы на территории Республики Казахстан либо активы за пределами Республики Казахстан, приобретенные на средства (доходы), незаконно полученные в Республике Казахстан.

2. Настоящий Закон действует в отношении граждан Республики Казахстан вне зависимости от места их нахождения и наличия (отсутствия) в их собственности, владении или под контролем активов на территории Республики Казахстан.

3. Настоящий Закон действует в отношении иностранцев и лиц без гражданства вне зависимости от места их нахождения и наличия (отсутствия) в их собственности, владении или под контролем активов на территории Республики Казахстан в случае, если такие лица ранее постоянно проживали на территории Республики Казахстан либо являлись налоговыми резидентами Республики Казахстан.

Часть первая настоящего пункта действует в отношении активов указанных лиц, незаконно приобретенных ими или их аффилированными лицами в период их постоянного проживания на территории Республики Казахстан либо налогового резидентства Республики Казахстан.

4. Настоящий Закон действует в отношении иностранцев и лиц без гражданства, являющихся (являвшихся) аффилированными лицами лиц, указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи.

Настоящий Закон также действует в отношении иностранцев, лиц без гражданства, юридических лиц, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, а равно иностранных структур без образования юридического лица независимо от страны их учреждения (регистрации), в том числе являющихся (являвшихся) аффилированными и (или) связанными лицами лиц, указанных в пунктах 1 – 3 настоящей статьи, и (или) прямо или косвенно имеющих (имевших) либо прямо или косвенно предположительно имеющих (имевших) в собственности, пользовании, владении или под контролем активы на территории Республики Казахстан либо активы за пределами Республики Казахстан, приобретенные на средства (доходы), незаконно полученные в Республике Казахстан, либо которые приобрели активы у лиц, указанных в пунктах 1 – 3 настоящей статьи.

5. С учетом положений, предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящей статьи, нормы об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов настоящего Закона применяются в отношении лиц, которые соответствуют следующим признакам:

1) физические лица, в отношении которых из источников, предусмотренных настоящим Законом, имеются сведения (в совокупности) о (далее – субъект):

том, что данное лицо является (являлось) лицом, занимающим ответственную государственную должность, должности, предполагающие выполнение управленческих функций в государственном юридическом лице или субъекте квазигосударственного сектора, и (или) о наличии (в том числе имевшихся ранее) административно-властных ресурсов (связей, влияния) в отношении лиц, занимающих (занимавших) ответственную государственную должность, и (или) лиц, исполняющих (исполнявших) управленческие функции в государственном юридическом лице или субъекте квазигосударственного сектора;

получении (в том числе напрямую или через аффилированных лиц, включая юридических лиц, акциями (долями участия в уставных капиталах) которых владеет физическое лицо) активов и (или) доходов (в том числе от ранее полученных активов) в результате использования (с использованием) административно-властных ресурсов (связей, влияния);

2) физические и юридические лица, аффилированные с субъектами.

6. Аффилированными лицами субъектов являются физические и (или) юридические лица, связанные с субъектами или между собой по одному из нижеперечисленных оснований, имеющие и (или) имевшие возможность прямо и (или) косвенно или иным образом определять решения (действия, бездействие) и (или) оказывать какое-либо влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения (совершаемые действия, бездействие):

1) лица, имеющие родственные отношения, супруг (супруга), в том числе бывшие супруг (супруга), лица, имеющие родственные отношения с супругом (супругой), в том числе лица, имеющие родственные отношения с бывшим супругом (супругой);

2) родственники, родственники супруга (супруги), а также родственники бывшего супруга (супруги);

3) лица, находящиеся на иждивении физического лица либо ведущие с ним совместное хозяйство;

4) физические лица, юридические лица и объединения (организации) без образования юридического лица независимо от страны их учреждения (регистрации), в отношении которых субъект или иное физическое лицо, предусмотренные настоящей статьей, имеют фактическую возможность определять действия, в том числе возможность давать указания им, лицам, которые в силу закона, иного правового акта или учредительного документа уполномочены выступать от их имени, а также членам органов управления юридического лица или объединения (организации) без образования юридического лица;

5) лица, иным образом действующие по поручению и (или) в интересах субъектов и аффилированных с ними лиц, в том числе лица, являющиеся доверительными управляющими имущества таких субъектов и аффилированных с ними лиц, а равно являющихся иными приобретателями, номинальными или фактическими владельцами актива указанных субъектов и аффилированных с ними лиц;

6) лица, которые владеют, пользуются или распоряжаются имуществом на основании соглашения и (или) иной договоренности с субъектами и аффилированными с ними лицами;

7) лица, имеющие общую собственность с субъектами и аффилированными с ними лицами;

8) физические и юридические лица, связанные с субъектами и аффилированными с ними лицами общими коммерческими и экономическими интересами;

9) юридическое лицо, которое прямо и (или) косвенно контролируется субъектами и (или) аффилированными с ними лицами;

10) лица, вовлеченные в создание трастовых фондов и (или) других аналогичных структур, а также во владение и (или) управление трастовыми фондами и (или) другими аналогичными структурами, включая их учредителей, финансовые организации, в том числе банки, выгодоприобретателей, управляющих и прочих лиц, имеющих отношение к трастовой и иной аналогичной структуре управления и (или) владения, и (или) пользования активами;

11) иные физические и (или) юридические лица, признанные комиссией аффилированными с субъектами и аффилированными с ними лицами.

7. С учетом положений, предусмотренных пунктами 1 – 6 настоящей статьи, нормы настоящего Закона о включении лиц в реестр, подаче деклараций о раскрытии активов, а равно об обращении активов таких лиц в собственность государства в связи с признанием их активами необъяснимого происхождения, применяются к лицам, в собственности, пользовании, владении или под контролем которых (а равно их наследников и правопреемников) находятся активы, совокупный размер которых равен или превышает тринадцатимиллионнократный размер месячного расчетного показателя.

Совокупный размер активов лица (группы лиц) определяется на основании любых доступных источников, в том числе сведений бухгалтерской, налоговой, аудиторской отчетности, сведений о кадастровой, балансовой, рыночной, оценочной стоимости активов, сведений о цене приобретения или последующего отчуждения активов, сведений аналитических обзоров в средствах массовой информации и других сведений.

Для целей настоящего пункта месячный расчетный показатель определяется в соответствии с его размером, установленным законодательством Республики Казахстан, действующим (действовавшим) в период, по которому определяется совокупный размер активов лица (группы лиц). В случае, если совокупный размер активов лица (группы лиц) определяется на дату в периоде, в котором ранее действовавшим законодательством Республики Казахстан не было предусмотрено установление месячного расчетного показателя, для такого периода значением месячного расчетного показателя будет значение такового, впервые установленного законодательством Республики Казахстан.

8. Субъекты и (или) их аффилированные лица обязаны в случаях и по основаниям, установленным настоящим Законом, доказать в суде законность источников приобретения (происхождения) принадлежащих им активов.

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о возврате активов

1. Законодательство Республики Казахстан о возврате активов основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

3. На правоотношения, урегулированные законодательством Республики Казахстан о возврате активов, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части приобретения уполномоченным органом по возврату активов:

1) специального программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения) в сфере анализа, обобщения документов (информации), содействия анализу данных и прочего программно-технического оборудования;

2) услуг по оценке, аудиту, профессиональных юридических и иных (консультационных) услуг по вопросам: поиска, сбора, обработки и анализа сведений о происхождении активов; международно-правового сотрудничества по вопросам возврата активов;

3) услуг по подготовке, предъявлению и сопровождению в иностранных судах и иных компетентных органах иностранных государств гражданских исков и иных процессуальных документов, связанных с установлением правового статуса, правовой принадлежности, права собственности на активы, подлежащие возврату государству, а также возвратом таких активов;

4) услуг по представлению интересов в судах и иных компетентных органах и организациях иностранных государств, и международных организациях по вопросам возврата активов в иностранных и международных судах (арбитражах);

5) услуг по аудиту, оценке активов, подлежащих возврату.

Статья 4. Основные принципы возврата активов

1. Возврат активов осуществляется на основании принципов:

1) законности;

2) приоритета стимулирования добровольного возврата активов;

3) гласности, прозрачности и подотчетности;

4) приоритета защиты прав, свобод и интересов участников процесса;

5) взаимодействия государства и гражданского общества;

6) защиты гражданского оборота, прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов;

7) пропорциональности (соразмерности) мер и механизмов по возврату активов.

2. Лицо, сообщившее о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающее содействие возврату активов, находится под защитой государства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе».

Статья 5. Цели и задачи настоящего Закона

1. Целями настоящего Закона являются возврат активов и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Республике Казахстан, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

2. Достижение целей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, реализуется посредством решения следующих задач:

1) выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений в сфере вывода активов;

2) развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов;

3) формирование государственной политики и эффективное использование возвращенных средств во благо общества;

4) выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов, незаконному выводу активов, и устранение их последствий.

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ОРГАНА ПО ВОЗВРАТУ АКТИВОВ, МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа по возврату активов

Уполномоченный орган по возврату активов:

1) осуществляет от имени и в интересах государства деятельность по возврату активов;

2) осуществляет поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации об активах, анализ сведений о происхождении активов;

3) обеспечивает межведомственное взаимодействие и координацию деятельности государственных, правоохранительных и специальных государственных органов по вопросам возврата активов;

4) осуществляет ведение реестра, сформированного комиссией;

5) заключает соглашения о добровольном возврате активов, мировые соглашения в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, процессуальные соглашения о признании вины и возврате активов согласно уголовному и уголовно- процессуальному законодательству Республики Казахстан и иные соглашения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

6) осуществляет международно-правовое сотрудничество в уголовно-правовой, административно-правовой и гражданско-правовой сферах в целях возврата активов;

7) осуществляет международно-правовое сотрудничество в сфере поиска (раскрытия), подтверждения происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер и возврата государству незаконно приобретенных активов;

8) осуществляет функции рабочего органа, обеспечивающего деятельность комиссии;

9) инициирует от имени государства административные, уголовные и гражданские судопроизводства, а равно производства дел об административных правонарушениях в отношении физических и юридических лиц по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

10) принимает в установленном законодательством Республики Казахстан порядке нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

11) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере возврата активов;

12) запрашивает и получает у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

13) совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает форму и порядок представления декларации о раскрытии активов;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 7. Межведомственное взаимодействие в сфере возврата активов

1. Уполномоченный орган по возврату активов осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами Республики Казахстан, специальными государственными органами, уполномоченными государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора в пределах своих полномочий путем:

1) сбора, анализа и мониторинга информации для противодействия незаконному приобретению активов;

2) запроса информации о незаконном приобретении и (или) выводе активов, полученной в процессе своей деятельности, а также сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением банковской тайны, тайны страхования, тайны предоставления микрокредита и тайны на рынке ценных бумаг, в отношении лиц, включенных в реестр согласно настоящему Закону.

Информация, сведения и документы, составляющие банковскую тайну, тайну страхования, тайну предоставления микрокредита и тайну на рынке ценных бумаг, по лицам, включенным в реестр, предоставляются по письменному запросу уполномоченного органа по возврату активов, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением выписки из реестра, сформированного в соответствии с настоящим Законом, банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, страховыми организациями, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

3) запроса сведений, связанных с незаконным приобретением и выводом активов, полученных в ходе уголовного производства и оперативно-розыскной деятельности, за исключением сведений, представление которых запрещено Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

2. Правоохранительные органы Республики Казахстан, специальные государственные органы, уполномоченные государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора:

1) предоставляют информацию, сведения и документы, необходимые уполномоченному органу по возврату активов для осуществления мер по возврату активов, а также выполнения функций рабочего органа комиссии;

2) при самостоятельном выявлении информируют уполномоченный орган по возврату активов о подозрительных операциях, в том числе о сделках по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг) с ценами, явно отличающимися от рыночной стоимости, с указанием реквизитов физических и юридических лиц.

Статья 8. Комиссия

1. В целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам возврата незаконно приобретенных и выведенных активов создается комиссия.

Комиссия действует на постоянной основе и возглавляется Премьер-Министром Республики Казахстан.

Положение и персональный состав членов комиссии утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Персональный состав членов комиссии формируется из депутатов Парламента Республики Казахстан, общественных деятелей, членов Правительства Республики Казахстан, первых руководителей государственных органов и иных лиц.

2. Рабочим органом комиссии является уполномоченный орган по возврату активов.

3. Уполномоченный орган по возврату активов и члены комиссии обязаны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных сведений.

4. Иные вопросы деятельности комиссии регулируются положением о ней.

Статья 9. Функции комиссии

1. Основными функциями комиссии являются:

1) выработка рекомендаций по системным мерам, направленным на устранение причин и условий незаконного приобретения активов, а также их вывода за пределы Республики Казахстан;

2) выработка рекомендаций по способам и механизмам возврата активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Республике Казахстан;

3) рассмотрение информации об активах и иных сведений, подтверждающих законность источников приобретения (происхождения) задекларированных активов;

4) формирование реестра с учетом социально-экономических рисков и иных факторов.

2. Комиссия вырабатывает рекомендации по активам – юридическим лицам, включенным в перечень градообразующих юридических лиц, утвержденный уполномоченным органом по региональному развитию, принимая во внимание необходимость обеспечения социальной, политической и экономической стабильности.

Рекомендации, указанные в части первой настоящего пункта, подлежат обязательному утверждению Правительством Республики Казахстан.

3. Рекомендации комиссии обязательны к рассмотрению уполномоченным органом по возврату активов.

Статья 10. Ежегодная информация по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам

1. Уполномоченный орган по возврату активов ежегодно готовит информацию по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам (далее – ежегодная информация), которая опубликовывается на его официальном интернет-ресурсе.

2. Ежегодная информация содержит анализ и оценку итогов деятельности по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам, предложения по формированию, реализации и совершенствованию действующего законодательства Республики Казахстан на предмет исключения причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов.

3. Порядок подготовки ежегодной информации и ее опубликования утверждается Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Глава 3. МЕРЫ ПО ВОЗВРАТУ НЕЗАКОННО

ПРИОБРЕТЕННЫХ И ВЫВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

Статья 11. Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов

1. Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов, направленные на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах, осуществляются уполномоченным органом по возврату активов в целях определения:

1) круга лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, а также круга аффилированных и иных лиц;

2) совокупных размеров активов лиц, подлежащих включению в реестр;

3) признаков и обстоятельств незаконного приобретения активов, в том числе их вывода за пределы Республики Казахстан;

4) причин, условий и обстоятельств концентрации экономических ресурсов на соответствующем рынке товаров, работ или услуг;

5) иных сведений, необходимых для подготовки стратегий возврата активов.

Правила проведения мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов утверждаются Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

2. Источниками информации для мониторинга и анализа в целях дальнейшего включения лица в реестр являются любые не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации.

Совокупный размер активов субъекта и (или) аффилированных с ним лиц определяется на основании любых доступных источников информации в течение периода, когда активы находились либо предположительно находились в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем лица (группы лиц).

3. В ходе проведения мониторинга и анализа информации уполномоченный орган по возврату активов вправе истребовать у субъектов и (или) их аффилированных лиц, государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности дополнительную информацию, инициировать проверку законности источников приобретения (происхождения) активов и иные мероприятия.

4. Результаты анализа информации могут являться основанием для проведения проверок государственными органами, а также для формирования реестра.

Статья 12. Состав мер по возврату активов

1. К мерам, направленным на возврат активов, относятся: меры по поиску (раскрытию), подтверждению происхождения активов, предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры, меры по добровольному или принудительному возврату активов, управлению конфискованными или обращенными в доход государства активами и иные меры.

2. К мерам по поиску (раскрытию) активов относится совокупность мер, направленных на установление факта существования активов, подлежащих возврату, определение их фактического и юридического местонахождения, установление схем корпоративных, фактических и прочих связей между активами и лицами, владеющими или контролирующими активы, и прочей информации, необходимой для проведения дальнейшей работы, нацеленной на возврат активов.

3. К мерам по подтверждению происхождения активов относится совокупность мер, направленных на подтверждение законности формирования (приобретения), происхождения, наращивания активов, анализ и оценку сведений и доказательств.

4. К предварительным обеспечительным мерам, обеспечительным мерам относятся меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан, законодательством иностранных государств.

5. К мерам по добровольному или принудительному возврату активов относятся меры, предусмотренные положениями главы 4 настоящего Закона.

6. К мерам по управлению конфискованными или обращенными в доход государства активами относятся меры по:

1) принятию активов в управление;

2) несению расходов на содержание и обеспечение сохранности активов;

3) назначению внешних (доверительных) управляющих активами, находящимися за пределами Республики Казахстан, до их реализации либо возврата в Республику Казахстан;

4) определению условий распоряжения активами, включая реализацию конфискованных или обращенных в доход государства активов;

5) обеспечению бесперебойной работы предприятий, в отношении которых приняты предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры, а также предприятий, обращенных в доход государства;

6) иным вопросам по управлению и распоряжению активами.

7. Меры, предусмотренные настоящим Законом, могут приниматься также при необходимости предоставления правовой помощи иностранным государствам.

Статья 13. Реестр

1. Для целей возврата активов комиссия по предложению уполномоченного органа по возврату активов формирует реестр.

2. Реестр включает сведения о субъектах и (или) их аффилированных лицах, а также о наследниках и правопреемниках субъектов и (или) их аффилированных лиц, в собственности, во владении или под контролем которых находятся (находились) или предположительно находятся (находились) активы, подлежащие подтверждению законности источников их приобретения (происхождения).

Статья 14. Порядок формирования реестра

1. В случае возникновения у уполномоченного органа по возврату активов на основании мониторинга и анализа информации разумного сомнения в законности источников приобретения (происхождения) активов, находящихся (находившихся), предположительно находящихся (находившихся) в собственности, пользовании, владении или под контролем субъекта и (или) его аффилированных лиц, а равно наследников и правопреемников субъектов и (или) их аффилированных лиц, совокупный размер которых равен или превышает тринадцатимиллионнократный размер месячного расчетного показателя, вопрос включения в реестр субъекта и (или) его аффилированных лиц выносится на рассмотрение комиссии.

2. Основаниями для возникновения разумного сомнения в законности источников приобретения (происхождения) активов субъекта и (или) его аффилированных лиц являются сведения, указывающие на один из следующих признаков:

1) несоответствие стоимости активов, находящихся (предположительно находящихся) в собственности, пользовании, владении или под контролем субъекта и (или) его аффилированных лиц, размеру законных доходов либо иных законных источников покрытия расходов на приобретение таких активов, в том числе в отношении (вплоть до) первичных активов и в отношении (вплоть до) первичных доходов (источников покрытия расходов).

Для целей настоящего Закона к законным доходам или иным законным источникам покрытия расходов субъекта и (или) его аффилированных лиц на приобретение активов относятся доходы, приобретенные законным путем с соблюдением всех требований законодательства Республики Казахстан, в том числе законные источники покрытия расходов на приобретение активов, вплоть до первичных активов и источников покрытия расходов на приобретение первичных активов;

2) приобретение субъектами и (или) их аффилированными лицами активов, в совокупности превышающих пороговое значение, установленное настоящим Законом, после (во время) занятия одним из таких лиц ответственной государственной должности или должности, предполагающей выполнение управленческих функций в государственном юридическом лице или субъекте квазигосударственного сектора;

3) выявление по результатам оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», сведений, дающих достаточные основания предполагать, что субъекту и (или) его аффилированным лицам принадлежат активы, имеющие незаконное происхождение;

4) наличие обвинительного приговора, вынесенного иностранным судом в отношении субъектов и (или) его аффилированных лиц;

5) наличие благоприятных неконкурентных законодательных (нормативных, регуляторных) и прочих условий ведения предпринимательской деятельности субъекта и (или) его аффилированных лиц, включая условия предоставления и получения налоговых и иных льгот и преференций, государственной поддержки, государственной помощи, условий участия в государственно-частных проектах, доступа к кредитным ресурсам, доступа к государственным закупкам, а равно закупкам субъектов квазигосударственного сектора либо закупкам недропользователей, любых иных действий и мер со стороны государства либо субъектов квазигосударственного сектора, экономический и (или) юридический смысл которых заключен в поддержке финансовой устойчивости и прибыльности активов субъекта и (или) его аффилированных лиц;

6) наличие признаков аномальности условий предпринимательской деятельности субъекта и (или) его аффилированных лиц, включая признаки экономической нецелесообразности сделок, нерыночных условий сделок;

7) наличие сведений о причинении субъектом и (или) его аффилированным лицом убытков банку второго уровня, Банку Развития Казахстана, в том числе участвовавших в программах государственной поддержки (в любой форме) и (или) получавших поддержку со стороны субъектов квазигосударственного сектора в виде размещения средств на депозитах, пересмотра условий по депозитным и иным счетам, приобретения облигаций, выпущенных банками второго уровня, пересмотра условий облигационных программ банков второго уровня и иных действий, экономический и (или) юридический смысл которых заключен в поддержке финансовой устойчивости банка второго уровня, Банка Развития Казахстана (далее – банки, получавшие государственную поддержку), путем получения заведомо невозвратных кредитов (займов), получения кредитов (займов) на нерыночных условиях либо с нарушением действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов банка либо иным путем;

8) наличие сведений, содержащих признаки вовлеченности субъектов и (или) их аффилированных лиц в операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

9) наличие сведений о фактической концентрации экономических ресурсов на соответствующем рынке товаров, работ или услуг, в том числе путем владения акциями (долями участия в уставных капиталах) субъектов рынка, занимающих и (или) занимавших доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке.

3. По итогам рассмотрения на заседании комиссия формирует реестр.

4. Реестр формируется посредством включения лица (группы лиц) и указания следующих сведений:

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер (номер налогоплательщика, иные эквивалентные схожие реквизиты, при наличии), гражданство;

для юридических лиц – наименование, регистрационный номер, бизнес-идентификационный номер, место нахождения (регистрации).

5. Предельный срок для нахождения лица (группы лиц) в реестре составляет один год со дня включения лица в реестр.

Течение указанного срока прерывается в случае:

1) реализации процессуальных прав участниками досудебного производства;

2) направления дополнительных запросов лицам, включенным в реестр;

3) направления запросов в уполномоченные государственные, правоохранительные и специальные государственные органы;

4) проведения аудита, ревизии, проверок, исковых и иных мероприятий, связанных с запросами информации, правовой помощи и иных специальных мероприятий по взаимодействию с иностранными судами и уполномоченными органами, в том числе направленными на обеспечение возврата активов;

5) проведения досудебных расследований в отношении субъекта и (или) его аффилированных лиц, включенных в реестр;

6) проведения в отношении субъекта и (или) его аффилированных лиц, включенных в реестр, производств по делам об административных правонарушениях;

7) направления запросов о правовой помощи, запросов о предоставлении информации, запросов об аресте, принятии иных предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер или конфискации активов и получении доказательств в компетентные органы и организации иностранных государств или международные организации;

8) предъявления в иностранные суды и иные компетентные органы иностранных государств гражданских исков;

9) проведения в рамках совместных расследований с компетентными органами иностранных государств следственных действий на территории иностранного государства для осуществления досудебного расследования или иных действий в рамках производства по гражданскому или уголовному делу, а также по делу об административном правонарушении и получения информации, сведений или документов от имени Республики Казахстан;

10) признания и исполнения решений судов или иных компетентных органов иностранных государств в отношении поиска (раскрытия), подтверждения происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, обеспечения сохранности, управления, реализации и возврата активов;

11) подачи лицом (группой лиц) исков в суды иностранных государств либо в арбитражи против Республики Казахстан и (или) государственных органов или должностных лиц государственных органов Республики Казахстан в связи с мерами по возврату активов;

12) возбуждения административных дел судами Республики Казахстан по искам лица (группы лиц) в отношении административных актов или действий (бездействия) государственных органов, связанных с реализацией ими своих полномочий, по запросам уполномоченного органа по возврату активов;

13) проведения согласительных и иных процедур в рамках добровольного возврата активов.

После завершения в установленном порядке обстоятельств, послуживших основанием для перерыва течения срока нахождения лица (группы лиц) в реестре, течение этого срока возобновляется.

По истечении предельного срока нахождения в реестре лицо считается исключенным из реестра. Для исключения лица из реестра не требуется решения комиссии.

После исключения лица из реестра в отношении него не может быть подан иск уполномоченного органа по возврату активов о принудительном обращении таких активов в доход государства как активов необъяснимого происхождения.

О приостановлении, возобновлении или прекращении срока нахождения лица (группы лиц) в реестре сообщается лицам, включенным в реестр в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 настоящего Закона.

Не допускается повторное включение субъекта в реестр по одним и тем же основаниям, по которым лицо (группа лиц) ранее уже было включено (включена) в реестр.

Статья 15. Уведомление лиц, включенных в реестр

1. Лица, включенные в реестр, уведомляются уполномоченным органом по возврату активов об их включении в реестр, а также о необходимости предварительного (за два месяца) уведомления уполномоченного органа по возврату активов о намерении лица, включенного в реестр, о возмездном или безвозмездном отчуждении в любой форме, обременении в любой форме, передаче в доверительное управление принадлежащих ему активов (или их части).

В уведомлении должно быть указано основание включения лица в реестр.

2. Уведомление производится в письменном виде либо иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, обеспечивающими фиксирование доставки, в том числе:

1) на адрес электронной почты;

2) на абонентский номер сотовой связи;

3) в личный кабинет в системе электронного правительства;

4) иными способами с использованием других электронных средств связи, обеспечивающих фиксацию факта доставки.

В случае возврата уведомления в связи с отказом в его принятии лицо считается уведомленным надлежащим образом.

Статья 16. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер

1. В случае возникновения риска вывода из страны или преобразования актива, его обременения либо риска возникновения иных обстоятельств, способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству, в том числе по информации (уведомлению), полученной (полученному) от лица (группы лиц), включенного (включенной) в реестр, о намерении возмездного или безвозмездного отчуждения в любой форме, обременения в любой форме, передачи в доверительное управление принадлежащих ему активов (или их части), уполномоченный орган по возврату активов в целях принятия предварительных обеспечительных мер направляет заявление в суд.

2. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер подается в суд с соблюдением правил подсудности, предусмотренных в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган по возврату активов обращается в иностранные суды и (или) иные компетентные органы иностранных государств с заявлениями, ходатайствами и запросами о правовой помощи в форме наложения ареста на активы лиц, включенных в реестр, и (или) принятия иных мер, направленных на пресечение действий, имеющих своей целью затруднить или сделать невозможным поиск и возврат активов.

4. Лица, которые приобрели имущество, в отношении которого судом ранее приняты предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры по обеспечению имущественных интересов государства, не являются добросовестными приобретателями.

5. В случае неподачи уполномоченным органом по возврату активов в последующем иска об обращении соответствующих активов в доход государства собственник актива вправе требовать компенсацию убытков (в объеме реального ущерба), причиненных ему необоснованным принятием предварительных обеспечительных мер в судебном порядке по правилам Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, за исключением случаев, когда предварительные обеспечительные меры приняты в связи с действиями собственника по отчуждению или намерению отчуждения соответствующих активов без заблаговременного уведомления в адрес уполномоченного органа по возврату активов согласно положениям пункта 1 статьи 15 настоящего Закона.

Статья 17. Предварительные обеспечительные меры

1. Предварительные обеспечительные меры принимаются судом по заявлению уполномоченного органа по возврату активов в отношении активов до подачи иска об обращении активов в доход государства в соответствии с настоящим Законом.

При подаче уполномоченным органом по возврату активов заявления о принятии предварительных обеспечительных мер не требуется одновременной подачи иска об обращении активов в доход государства.

2. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер рассматривается и разрешается судьей в день его поступления в суд без извещения лиц и проведения судебного заседания.

Судом при рассмотрении заявления, предусмотренного настоящей статьей, не проверяется соотношение размера совокупных активов лица (группы лиц), включенного (включенной) в реестр, с пороговым значением, предусмотренным настоящим Законом.

По результатам рассмотрения заявления судья выносит определение о принятии предварительной обеспечительной меры или об отказе в удовлетворении заявления.

3. Предварительными обеспечительными мерами могут быть:

1) наложение ареста на активы субъекта и (или) его аффилированных лиц;

2) запрет субъекту и (или) его аффилированным лицам совершать определенные действия, в том числе заключать сделки, направленные на возникновение заемных и иных обязательств, обременять активы залоговыми и иными правами третьих лиц;

3) запрет другим лицам передавать имущество субъекту и (или) его аффилированным лицам по обязательствам, срок исполнения которых наступил, или выполнять по отношению к субъекту и (или) его аффилированным лицам иные обязательства, предусмотренные законом или договором;

4) приостановление реализации актива.

4. В отношении лиц, прямо или косвенно владеющих акциями финансовых организаций, уполномоченный орган по возврату активов может направить в суд заявление о принятии предварительной обеспечительной меры в виде запрета пользования акциями финансовых организаций, а также акциями (долями участия в уставном капитале) лиц, прямо или косвенно владеющих акциями финансовых организаций, который в том числе может предусматривать:

1) запрет голосовать по акциям по всем или отдельным вопросам;

2) запрет на выплату и получение дивидендов по акциям субъектам и (или) их аффилированным лицам;

3) запрет участвовать в распределении имущества в случае ликвидации вышеуказанных лиц.

5. В необходимых случаях по заявлению уполномоченного органа по возврату активов судом могут быть приняты иные предварительные обеспечительные меры, которые отвечают целям, указанным в части первой настоящей статьи.

Судом может быть принято несколько предварительных обеспечительных мер. Предварительные обеспечительные меры могут приниматься судами Республики Казахстан также в отношении активов, находящихся за пределами Республики Казахстан.

6. При нарушении запретов, указанных в настоящей статье, виновные лица несут установленную законами ответственность.

7. Уполномоченный орган по возврату активов вправе в судебном порядке требовать с субъектов и (или) их аффилированных лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением определений суда о предварительных обеспечительных мерах.

8. Суд выносит определение об оставлении заявления уполномоченного органа по возврату активов о принятии предварительных обеспечительных мер без удовлетворения, если при рассмотрении вопроса о принятии предварительных обеспечительных мер установит, что оно не содержит достаточных сведений, позволяющих с учетом относимости, допустимости, достоверности сделать обоснованные предположения о том, что:

1) активы, указанные в заявлении (описи), находятся в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем ответчика (ответчиков), указанного (указанных) в заявлении;

2) ответчик (ответчики), указанный (указанные) в заявлении, включен (включены) в реестр на основании надлежащего соблюдения положений настоящего Закона, касающихся порядка и оснований включения лица (группы лиц) в реестр.

При этом контроль предполагается при прямом или косвенном владении десятью и более процентами акций (долей) юридического лица. В отношении меньших, чем указано выше, размеров пакетов акций (долей) юридических лиц, а также иных оснований контроля уполномоченный орган по возврату активов в заявлении указывает соответствующие сведения и доводы.

9. В определении суда указывается срок, на который принимаются предварительные обеспечительные меры.

Срок не должен превышать два месяца. Данный срок может быть продлен на разумный срок, но не более одного года по ходатайству уполномоченного органа по возврату активов, о чем выносится определение суда.

10. На определение о принятии предварительных обеспечительных мер может быть подана частная жалоба в течение десяти рабочих дней со дня вынесения определения суда в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.

Подача жалобы на определение суда о принятии предварительных обеспечительных мер не приостанавливает исполнение определения.

11. Определение о принятии предварительной обеспечительной меры подлежит немедленному исполнению.

Определение о принятии предварительных мер направляется судом для его немедленного исполнения в порядке статьи 158 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. Копии определения направляются в уполномоченный орган по возврату активов и лицу (группе лиц), в отношении которого (которой) принимаются предварительные обеспечительные меры не позднее следующего рабочего дня со дня вынесения определения.

Статья 18. Порядок представления декларации о раскрытии активов

1. Лица, включенные в реестр, вправе представить декларации о раскрытии активов, находящихся в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем таких лиц (группы лиц), в том числе активов, находящихся за пределами территории Республики Казахстан, с приложением сведений (документов), подтверждающих законность источников приобретения (происхождения) задекларированных активов.

2. Декларация о раскрытии активов и прилагаемые к ней сведения (документы) могут быть представлены в уполномоченный орган по возврату активов на бумажном и (или) электронном носителях:

1) в месячный срок с даты вручения (получения) уведомления;

2) в трехмесячный срок с даты вручения (получения) уведомления в случае необходимости более длительного срока для сбора и подготовки документов, обусловленного уважительными причинами.

К уважительным причинам для целей настоящей статьи относится объективная невозможность представить сведения (документы) в месячный срок по одной из следующих причин:

отсутствие у лица (группы лиц) документов, подтверждающих соответствующие информацию и сведения, и необходимость их запроса (получения) от государственных органов, иных организаций в Республике Казахстан и (или) в иностранных государствах;

нахождение лица на лечении в госпиталях, санаториях и других лечебных учреждениях, в организациях социальной защиты населения, учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и следственных изоляторах.

В случае наличия уважительных причин лицо вправе уведомить о них уполномоченный орган по возврату активов до истечения месячного срока с даты получения уведомления.

3. В декларации о раскрытии активов указывается исчерпывающая информация об активах, находящихся (находившихся) как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, и происхождении средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения, а также о доходах от ранее полученных активов.

Виды активов, подлежащих декларированию, устанавливаются формой декларации о раскрытии активов, утверждаемой уполномоченным органом по возврату активов совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Декларация о раскрытии активов предназначена для отражения следующих сведений о декларируем имуществе:

1) доходы за отчетный период;

2) деньги, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

3) деньги, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

4) недвижимое имущество, находящееся (находившееся) на территории Республики Казахстан;

5) недвижимое имущество, находящееся (находившееся) за пределами Республики Казахстан;

6) транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

7) транспортные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

8) доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Казахстан;

9) доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан;

10) ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

11) ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

12) цифровые активы;

13) займы, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

14) займы, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

15) иные сведения, содержащие информацию о происхождении активов.

4. Непредставление лицами, включенными в реестр, декларации о раскрытии активов не является препятствием для принятия мер по возврату активов, предусмотренных законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

5. Сведения, представленные в декларации о раскрытии активов, составляют коммерческую тайну субъекта и (или) его аффилированного лица, представившего декларацию.

Статья 19. Порядок рассмотрения декларации о раскрытии активов и прилагаемых к ней сведений

1. При рассмотрении декларации о раскрытии активов и прилагаемых к ней сведений уполномоченный орган по возврату активов вправе запрашивать дополнительную информацию у лиц, включенных в реестр, инициировать аудит, проверки законности источников приобретения (происхождения) активов, подавать иски, связанные с возвратом активов, а также осуществлять иные мероприятия.

В целях реализации мер по возврату активов, предусмотренных законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан, уполномоченный орган по возврату активов вправе производить действия, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, вне зависимости от представления декларации о раскрытии активов.

Лица, включенные в реестр, вправе предоставить ответ на запрос уполномоченного органа по возврату активов в течение двадцати рабочих дней.

2. Срок рассмотрения уполномоченным органом по возврату активов декларации о раскрытии активов, а также приложенных к ней и дополнительно представленных лицом (группой лиц), включенным (включенной) в реестр, материалов не должен превышать шесть месяцев с даты их представления. Течение указанного срока прерывается в случае:

1) реализации процессуальных прав участниками досудебного производства;

2) направления дополнительных запросов лицам, включенным в реестр;

3) направления запросов в уполномоченные государственные, правоохранительные и специальные государственные органы;

4) проведения досудебных расследований в отношении лица (группы лиц), включенного (включенной) в реестр;

5) инициирования аудита, проверок, ревизий, подачи исков, связанных с возвратом активов, а также осуществления иных мероприятий, связанных с запросами информации, правовой помощи и иных специальных мероприятий по взаимодействию с иностранными судами и уполномоченными органами, в том числе направленными на обеспечение возврата активов;

6) проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) активов.

3. По итогам рассмотрения декларации о раскрытии активов и прилагаемых к ней сведений уполномоченный орган по возврату активов вносит вопрос о дальнейших мерах на рассмотрение комиссии.

4. В случае, если по итогам анализа представленной субъектом декларации о раскрытии активов будет установлено, что основания для разумных сомнений в законности источников приобретения (происхождения) активов отсутствуют либо что субъект и (или) его аффилированные лица не соответствуют признакам, предусмотренным пунктом 2 статьи 14 настоящего Закона, субъект и (или) его аффилированные лица подлежат исключению из реестра после рассмотрения данного вопроса на комиссии.

Отсутствие оснований для разумных сомнений в законности источников приобретения (происхождения) активов для целей настоящей статьи означает соответствие стоимости активов, находящихся в собственности лица, размеру законных доходов либо иных законных источников покрытия расходов на приобретение таких активов, в том числе в отношении (вплоть до) первичных активов и в отношении (вплоть до) первичных доходов (источников покрытия расходов).

5. Комиссия вправе рекомендовать уполномоченному органу по возврату активов принять одну из следующих мер:

1) признать отсутствие оснований для обращения в суд с иском об обращении в доход государства активов и исключить субъект из реестра;

2) заключить соглашение о добровольном возврате активов (в случае соответствующего обращения от субъекта и (или) его аффилированных лиц с учетом рассмотрения комиссией размеров возвращаемых активов и иных условий добровольного возврата, предлагаемых в проекте соглашения, внесенном на рассмотрение комиссии);

3) дополнительно изучить декларацию и прилагаемые к ней материалы (с направлением при необходимости запроса на предоставление информации, сведений и документов) с повторным вынесением на рассмотрение комиссии;

4) признать основания достаточными для обращения в суд с иском об обращении активов в доход государства.

Статья 20. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива

1. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимая уполномоченным органом по возврату активов, осуществляется по решению его руководителя.

Уполномоченным органом по возврату активов осуществляется проверка законности источников приобретения (происхождения) актива, направленная на исследование законности источников приобретения (происхождения) актива.

2. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива проводится в отношении актива субъекта и (или) его аффилированных лиц, подпадающего под сферу действия настоящего Закона.

3. О проведении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива выносится постановление, которое регистрируется в ведомстве органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива проводится в течение не более шестидесяти рабочих дней.

При необходимости истребования дополнительных материалов срок проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива может быть продлен не более чем на шестьдесят рабочих дней.

Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, иной встречной проверки по другим активам, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств и в иных случаях, препятствующих проведению проверки.

Исчисление срока проведения приостановленной проверки законности источников приобретения (происхождения) актива продолжается со дня ее возобновления.

4. При осуществлении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива уполномоченный орган по возврату активов не вправе:

1) требовать предоставления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;

2) превышать установленные сроки проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;

3) препятствовать нормальному функционированию проверяемого актива, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, конституционному строю и национальной безопасности Республики Казахстан, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.

Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива утверждаются Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Статья 21. Права и обязанности субъекта и (или) его аффилированных лиц, являющихся собственниками актива, законность источников приобретения (происхождения) которых является предметом проверки

1. Субъект и (или) его аффилированное лицо, являющиеся собственниками актива, законность источников приобретения (происхождения) которых является предметом проверки, либо его уполномоченные представители при осуществлении уполномоченным органом по возврату активов проверки законности источников приобретения (происхождения) актива вправе:

1) не допускать лиц, прибывших для проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, на объект в случаях:

непредставления в отношении соответствующего актива постановления о назначении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;

проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива без регистрации в ведомстве органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов, когда такая регистрация обязательна;

истечения сроков, указанных в статье 20 настоящего Закона;

проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива лицами, не указанными в постановлении о назначении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;

2) не представлять сведения и документы, не относящиеся к предмету проводимой проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;

3) подать жалобу на постановление о назначении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, а также на решения, акты, действия (бездействие) уполномоченного органа по возврату активов и его должностных лиц в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Субъект и (или) его аффилированное лицо, являющиеся собственниками актива, законность источников приобретения (происхождения) которых проверяется, либо его уполномоченные представители при осуществлении уполномоченным органом по возврату активов проверки законности источников приобретения (происхождения) актива обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц уполномоченного органа по возврату активов на территорию и в помещения субъекта и (или) его аффилированного лица, являющегося собственником актива, законность источников приобретения (происхождения) которых проверяется.

Доступ должностных лиц уполномоченного органа по возврату активов и лиц, привлеченных к проверке, на территорию и в помещения режимных объектов обеспечивается с учетом установленных требований о пропускном и внутриобъектном режимах;

2) представлять должностным лицам органов прокуратуры документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к справке о результатах проверки соблюдения законности;

3) ознакомиться и получить под роспись постановление о назначении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива и справку о ее результатах;

4) в соответствии с требованиями о безопасности и охране труда обеспечить необходимые условия для лиц, осуществляющих проверку законности источников приобретения (происхождения) актива.

Статья 22. Порядок рассмотрения обращений или жалоб, связанных с возвратом активов

1. Уполномоченный орган по возврату активов рассматривает обращения субъектов и (или) их аффилированных лиц, являющихся собственниками активов, либо его уполномоченных представителей, законность источников приобретения (происхождения) которых является предметом проверки.

Обращения рассматриваются в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления обращения в уполномоченный орган по возврату активов.

Срок рассмотрения обращения может быть продлен мотивированным решением руководителя уполномоченного органа по возврату активов или его заместителя на разумный срок, но не более чем до двух месяцев, ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения, о чем извещается лицо в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

2. Жалобы на решения, акты, действия (бездействие) уполномоченного органа по возврату активов и его должностных лиц, затрагивающие права и обязанности лиц, подаются вышестоящему должностному лицу не позднее трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о принятии акта или совершении действия (бездействии). В случае пропуска по уважительной причине срока для обжалования срок по ходатайству лица, подавшего жалобу, может быть восстановлен вышестоящим должностным лицом.

Срок рассмотрения жалобы составляет два месяца со дня ее поступления.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа по возврату активов его действия (бездействие) могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 23. Правовые гарантии субъектов и (или) их аффилированных лиц

1. Воздействие в какой бы то ни было форме на субъекта либо его аффилированных лиц с целью воспрепятствования осуществлению его предпринимательской деятельности не допускается.

2. Право субъекта и (или) его аффилированных лиц на подачу обращений в уполномоченный орган по возврату активов по вопросам проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, обжалования решений, актов, действий (бездействия) уполномоченного органа по возврату активов гарантируется настоящим Законом.

3. В случае возврата активов в добровольном порядке на основании соглашений и освобождения лиц от ответственности представленная ими информация уполномоченному органу по возврату активов не может быть использована им, иными уполномоченными государственными, правоохранительными и специальными государственными органами для:

1) обращения в суды с исками и заявлениями к ним по вопросам, входящим в их компетенцию;

2) расследования новых уголовных дел, зарегистрированных после даты заключения указанных соглашений в отношении лиц, заключивших данные соглашения;

3) расследования зарегистрированных до даты указанных соглашений уголовных дел в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений;

4) возбуждения новых производств по делу об административных правонарушениях, зарегистрированных после даты указанных соглашений, в отношении лиц, заключивших данные соглашения;

5) осуществления зарегистрированных до даты указанных соглашений административных производств в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений.

4. Субъект и (или) его аффилированные лица, выполнившие все условия соглашения о добровольном возврате активов государству, мирового соглашения или процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов или иных соглашений, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, в том числе заключенных в соответствии с законодательством иностранных государств, могут быть освобождены от ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ

Статья 24. Способы (механизмы) возврата активов

1. Возврат активов может носить добровольный или принудительный характер.

2. Добровольный возврат активов осуществляется путем передачи всех или части незаконно приобретенных активов государству.

3. Принудительный возврат активов осуществляется на основании судебных актов Республики Казахстан, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств в порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 25. Добровольный возврат активов

1. Лица, включенные в реестр, а также иные лица, в собственности, во владении или под контролем которых находятся активы, вправе добровольно вернуть государству активы, находящиеся в их собственности, пользовании, владении или под контролем, путем заключения:

1) соглашения о добровольном возврате активов;

2) мирового соглашения в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан;

3) процессуального соглашения о признании вины и возврате активов согласно уголовному и уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан;

4) иных соглашений, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

2. Соглашения о добровольном возврате активов и иные соглашения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, заключаются между лицом и уполномоченным органом по возврату активов до подачи иска об обращении в доход государства.

3. Мировые соглашения, заключенные с лицами, в отношении которых возбуждены гражданские дела в судах Республики Казахстан об обращении в доход государства активов, подлежат утверждению судом, рассматривающим соответствующее гражданское дело.

4. Стороной соглашений о добровольном возврате активов, заключенных в соответствии с применимым законодательством иностранных государств, от имени Республики Казахстан выступает уполномоченный орган по возврату активов.

В ходе подготовки проекта соглашения о добровольном возврате активов уполномоченным органом по возврату активов совместно с лицом проводятся согласительные процедуры, в рамках которых определяется перечень активов, подлежащих передаче государству, и условия их передачи.

Условия могут предусматривать выплату денег, передачу части или всех активов, возмещение государству сумм недополученных налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также сумм пеней и штрафов, и сумм причиненного ущерба, возникшего в результате нарушения законодательства Республики Казахстан, сумм полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, но не менее причиненного государству ущерба, неисполненных инвестиционных и иных обязательств, принятых субъектом и (или) его аффилированными лицами при приобретении актива, и иных мероприятий.

При определении условий соглашения о добровольном возврате активов учитывается вклад в развитие актива, реинвестирование доходов, полученных от актива, количество созданных рабочих мест и иные факторы, характеризующие эффективность и условия использования актива.

Условия соглашения о добровольном возврате активов должны предусматривать возврат сумм полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, в случаях, когда лицо получало такие сверхдоходы в связи с благоприятными неконкурентными условиями ведения предпринимательской деятельности, в том числе установленными в нормативных правовых актах Республики Казахстан, а равно в результате фактической концентрации экономических ресурсов на соответствующем рынке товаров, работ или услуг, в том числе путем прямого или опосредованного владения акциями (долями участия в уставных капиталах) субъектов рынка, занимающих и (или) занимавших доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке.

Порядок расчета сумм полученных лицом сверхдоходов утверждается Правительством Республики Казахстан.

Условия соглашения о добровольном возврате активов также должны предусматривать реализацию необходимых мер, направленных на восстановление нарушенных интересов государства и народа Республики Казахстан, включая реинвестирование средств в Республику Казахстан, создание дополнительных рабочих мест на предприятиях, инвестиции в экологическую модернизацию производственных мощностей и другие меры, согласованные сторонами.

Условия и порядок заключения соглашения о добровольном возврате активов, в том числе определения активов, подлежащих возврату (объем, состав), мер по развитию актива и иных мер, утверждаются Правительством Республики Казахстан.

5. Не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения соглашения лицом, возвращающим активы, должна быть предоставлена независимая оценка возвращаемых активов, выполненная за его счет, результаты которой должны быть переданы в уполномоченный орган по возврату активов для учета при определении суммы, подлежащей возврату государству.

6. В случае невыполнения условий соглашения о добровольном возврате активов уполномоченный орган по возврату активов обращается в суд с иском об обращении активов в доход государства и взыскании суммы расходов, в том числе связанных с предъявлением иска.

В случае последующего выявления иных активов лиц, заключивших соглашения, в отношении которых будут приниматься меры по принудительному возврату активов, такие лица обязаны вернуть государству в полном объеме сумму сверхдоходов, полученных за общий период владения активами по состоянию на дату заключения соглашений, а также возместить причиненные государству убытки.

Положения, предусмотренные частью второй настоящего пункта, не исключают права уполномоченного органа по возврату активов на реализацию мер по принудительному обращению в доход государства всех иных выявленных впоследствии активов лиц, заключивших соглашение, а равно связанных с ними сверхдоходов и убытков в полном объеме.

7. Условия, предусмотренные настоящей статьей, должны быть включены в соглашения по добровольному возврату активов, в мировые и иные соглашения.

Статья 26. Основание принудительного обращения активов в доход государства

1. Основанием для принудительного обращения активов в доход государства по решениям судов Республики Казахстан, вынесенным в порядке гражданского судопроизводства, является признание их активами необъяснимого происхождения.

2. Основания для принудительного обращения активов в доход государства в гражданском судопроизводстве могут применяться вне зависимости от:

1) наличия обвинительного приговора по правилам уголовного судопроизводства;

2) завершения производства по уголовному делу, вынесения оправдательного приговора, прекращения производства по уголовному делу;

3) наличия зарегистрированного и проводимого в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, досудебного расследования;

4) истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности в отношении деяний, квалифицируемых как преступные и наказуемые согласно законам, действовавшим во время совершения этих деяний;

5) наличия принятых до даты введения настоящего Закона в действие законодательных актов об амнистии и (или) освобождении от уголовной ответственности в связи с легализацией имущества (в отношении имущества, полученного в результате совершения коррупционных и иных категорий преступлений, не подлежавшего легализации по условиям соответствующих законодательных актов).

3. Принудительное обращение активов в доход государства в гражданском судопроизводстве осуществляется при квалификации вопросов законности, преступности и наказуемости деяний согласно нормам законов, действовавшим во время совершения этих деяний.

Статья 27. Особенности принудительного возврата активов в рамках гражданского судопроизводства

1. В случае, когда у уполномоченного органа по возврату активов имеется разумное сомнение в законности источников приобретения (происхождения) активов лица, включенного в реестр, после рассмотрения материалов комиссией прокурор на основе рассмотрения всех необходимых обстоятельств на основе рекомендаций комиссии принимает решение о подаче в суд иска об обращении таких активов в доход государства как активов необъяснимого происхождения.

2. Иск прокурора об обращении активов в доход государства может быть подан в отношении активов, находящихся в собственности:

1) субъектов и (или) их аффилированных лиц, их наследников и правопреемников;

2) иных лиц (не указанных в подпункте 1) настоящего пункта), которые приобрели активы у субъектов и (или) их аффилированных лиц безвозмездно либо на нерыночных условиях либо знали или должны были знать о преступном либо ином незаконном происхождении такого имущества.

Обстоятельства, указанные в подпунктах 1) – 5) пункта 2 статьи 26 настоящего Закона, не являются основаниями для возврата гражданских исков, указанных в настоящем пункте, не препятствуют подаче и принятию исков к производству суда, рассмотрению дела и вынесению решения судом в порядке гражданского судопроизводства.

К иску, предъявляемому по основанию признания активов в качестве активов необъяснимого происхождения, приобщается выписка из протокола комиссии.

Рассмотрение иска осуществляется по правилам, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, с особенностями, установленными настоящим Законом.

Срок рассмотрения дела судом составляет не более шести месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

Срок рассмотрения дела с учетом его фактической сложности, интересов лиц, участвующих в деле, может быть продлен на дополнительный срок до одного года с учетом разумности и достаточности.

Неявка ответчика не является препятствием к рассмотрению дела.

3. Истребование актива у добросовестного приобретателя не производится, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Если актив, подлежащий возврату государству, передан добросовестному приобретателю или его идентификация, выделение или обращение в доход государства невозможны, то решением суда при заявлении соответствующих требований уполномоченным органом по возврату активов с ответчика может быть взыскана сумма в размере рыночной стоимости указанного актива по состоянию на момент подачи иска.

4. Если актив, подлежащий возврату государству, обременен охраняемыми законом правами добросовестных кредиторов, а также правами иных лиц, предусмотренными законами Республики Казахстан, то решением суда по требованию истца актив может быть обращен в доход государства либо с ответчика может быть взыскана сумма в размере рыночной стоимости указанного актива по состоянию на момент подачи иска.

При обращении актива в доход государства охраняемые законом права добросовестных кредиторов и иных лиц сохраняются до истечения срока их действия или прекращения по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан либо договорами.

В случае обращения активов в доход государства имущественные права недобросовестных кредиторов в отношении активов по обязательствам, которые ими обеспечиваются, прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об обращении таких активов в доход государства.

К добросовестным кредиторам (приобретателям любых имущественных прав) не относятся лица, заключившие договоры безвозмездно либо не на рыночных условиях и являющиеся аффилированными по отношению к лицам, включенным в реестр, аффилированность которых установлена судом.

5. Если имущество обременено имущественными правами аффилированного с лицом юридического лица или лица, имеющего с ним родственные отношения, либо если бенефициаром данных имущественных прав является лицо, которому принадлежит имущество, то эти права прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об обращении имущества в доход государства.

6. Прокурор вправе от имени государства требовать возмещения вреда в пределах сумм оказанной банку государственной поддержки, который был причинен действиями (бездействием) лиц, причинивших такой вред, а также расходов государства на предоставление банку государственной поддержки, если в результате таких действий (бездействия) банки оказались не в состоянии самостоятельно возвратить государству суммы полученной государственной поддержки. Возмещение лицами причиненного ими вреда и расходов государства на предоставление банку государственной поддержки уменьшает размер сумм, подлежащих возврату банком государству, в пределах возмещенных сумм таких вреда и расходов.

7. Иск об обращении активов в доход государства может включать требования о возврате сверхдоходов, полученных лицом (группой лиц) за весь период владения активом, признании недействительными сделок, требования об истребовании из чужого владения с возмещением произведенных расходов по возврату активов и иные законные требования.

Статья 28. Принудительное обращение в доход государства активов необъяснимого происхождения

1. При рассмотрении иска об обращении активов необъяснимого происхождения в доход государства доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1) сведения, позволяющие идентифицировать активы (описание, место нахождения и иные сведения);

2) принадлежность активов ответчику и наличие в отношении ответчика либо его аффилированных лиц оснований для включения в реестр, предусмотренных настоящим Законом;

3) стоимость приобретения ответчиком либо его аффилированными лицами активов или при ее отсутствии рыночная стоимость на момент приобретения, если стоимость не установлена, то на момент подачи иска;

4) размер законных доходов либо иных законных источников покрытия расходов ответчика либо его аффилированных лиц, которые были использованы для приобретения активов, и соответствие размера таких доходов либо источников покрытия расходов для их приобретения;

5) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Обстоятельства, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, подлежат доказыванию истцом с разумной степенью достоверности.

Ответчик должен представить ясные и убедительные доказательства по обстоятельствам, указанным в подпунктах 3) – 4) настоящего пункта.

В случае если истец с учетом достоверности доказал, что приобретение (получение) ответчиком прямо или косвенно активов, в отношении которых предъявлен иск, было осуществлено с существенным нарушением законодательства, в том числе повлекшим причинение ущерба имущественным правам либо интересам государства, государственных предприятий, государственных учреждений, организаций с прямым или косвенным участием государства в уставном капитале, включая субъектов квазигосударственного сектора либо иных лиц, то ответчик должен представить ясные и убедительные доказательства обратного. В случае если истец с учетом достоверности доказал, что приобретение (получение) ответчиком прямо или косвенно активов, в отношении которых предъявлен иск, было осуществлено с вовлечением доходов от использования или реализации иных активов, которые (иные активы либо доходы от них) были приобретены (получены) с существенным нарушением законодательства, в том числе повлекшим причинение ущерба имущественным правам либо интересам государства, государственных предприятий, государственных учреждений, организаций с прямым или косвенным участием государства в уставном капитале, включая субъектов квазигосударственного сектора либо иных лиц, то ответчик должен представить доказательства обратного. В случае если ответчик не представил суду такие доказательства, то соответствующие активы полностью либо в части не могут быть признаны судом в качестве приобретенных (полученных) с использованием законных источников приобретения (получения).

Иные обстоятельства доказываются лицом, которое ссылается на них как на основания своих требований или возражений по общим правилам доказывания, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

2. Активы, являющиеся предметом иска, на основании решения суда подлежат принудительному безвозмездному обращению в доход государства как активы необъяснимого происхождения в случае, если ответчик не доказал обстоятельства в соответствии с настоящим Законом или не опроверг существование обстоятельств, на которые указал истец.

3. Срок исковой давности для предъявления иска об обращении активов в доход государства как активов необъяснимого происхождения составляет пять лет.

Течение срока исковой давности для предъявления иска об обращении активов в доход государства как активов необъяснимого происхождения начинается со дня представления лицом (группой лиц) декларации о раскрытии активов. В случае, если декларация не представлена, течение срока исковой давности начинается со дня истечения срока, в течение которого лицо (группа лиц) было (была) вправе представить декларацию о раскрытии активов.

Статья 29. Решение суда и его исполнение

1. Решение суда выносится в соответствии с требованиями статьи 223 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

2. В случае, если при рассмотрении дела будет установлено, что активы, являющиеся предметом иска, обеспечивают имущественные права кредиторов, решение суда должно содержать вывод о добросовестности или недобросовестности таких кредиторов в соответствии с настоящим Законом.

В случае удовлетворения иска по активам, в том числе деньгам в безналичной форме, бездокументарным ценным бумагам, решение суда должно содержать информацию, достаточную для идентификации таких активов (реквизиты счета, данные о владельце счета, данные о лице, ведущем учет прав на активы и другие данные).

Статья 30. Возможность конфискации либо обращения в доход государства актива в денежном эквиваленте

1. Предусмотренные настоящим Законом способы (механизмы) возврата активов, предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры могут быть также применены в отношении активов, которые были частично или полностью изменены или преобразованы либо к которым они были частично или полностью присоединены, независимо от способа такого изменения, преобразования либо присоединения, а равно в отношении плодов, продукции, доходов, полученных в результате использования таких активов.

2. В случае, если незаконно приобретенные активы были полностью или частично присоединены к другим активам, возврату подлежит только та часть присоединенных активов, которая соответствует установленной стоимости незаконно приобретенных активов. Арест и иные предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры могут устанавливаться в отношении незаконно приобретенных активов.

3. В случае, если подлежащие возврату активы не могут быть возвращены в натуре, возмещению подлежит стоимость таких активов, выраженных в деньгах или ином имуществе на дату подачи прокурором в суд соответствующего иска.

Статья 31. Иные основания возбуждения гражданского производства

1. Производство в суде Республики Казахстан по правилам настоящей главы по делам об обращении активов в доход государства может быть возбуждено непосредственно по заявлению компетентного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами и законодательством Республики Казахстан.

2. Суд вправе вынести решение о передаче иностранному государству конфискованного имущества или обращенного в доход государства актива либо его денежного эквивалента полностью или в части в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Казахстан.

Глава 5. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД И УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Статья 32. Специальный государственный фонд

1. Специальный государственный фонд – контрольный счет наличности, открытый в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан для зачисления поступлений и расходования денег с целью финансирования социальных, экономических проектов Республики Казахстан, а также расходов уполномоченного органа по возврату активов в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

2. Распределение средств Специального государственного фонда осуществляется с обязательным рассмотрением предложений центральных государственных органов на Республиканской бюджетной комиссии в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

Информация о поступлениях и расходовании средств Специального государственного фонда подлежит ежегодной публикации центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

3. Поступлениями Специального государственного фонда являются:

1) деньги, в том числе от реализации имущества, возвращенного в порядке, установленном настоящим Законом и другими законами Республики Казахстан;

2) деньги от реализации иного имущества, поступившего в собственность управляющей компании либо в результате ее деятельности по управлению активами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Порядок использования и мониторинга средств Специального государственного фонда определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Порядок отбора и определения критериев социальных и экономических проектов разрабатывается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Статья 33. Управляющая компания

1. Управляющая компания является коммерческой организацией, единственным учредителем и участником которой является Правительство Республики Казахстан.

Целями управляющей компании являются управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном настоящим Законом и другими законами Республики Казахстан.

2. Имущество управляющей компании формируется за счет:

1) активов, возвращенных в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

2) собственных средств.

Активы, возвращенные в денежной форме, зачисляются напрямую в Специальный государственный фонд.

Управляющая компания ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и по активам, возвращенным в порядке, предусмотренном настоящим Законом и другими законами Республики Казахстан.

3. Задачами управляющей компании являются:

1) принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов;

2) обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства;

3) распоряжение активами;

4) обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.

4. Активы, переданные управляющей компании, не могут быть:

1) предметом залога;

2) взысканы по требованию кредиторов;

3) предметом ареста или иного обременения имущества;

4) взысканы инкассовым распоряжением по обязательствам управляющей компании и третьих лиц;

5) предметом обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства;

6) взысканы в порядке регрессных требований;

7) предметом обеспечения по иным обязательствам, в том числе по обязательствам управляющей компании.

5. Управляющая компания вправе получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета на предстоящий год, величина которого устанавливается Правительством Республики Казахстан.

Сумма комиссионных вознаграждений ограничивается суммой средств, необходимой для финансирования текущих расходов управляющей компании в соответствующем финансовом году.

6. При создании управляющей компании формируется попечительский совет, в состав которого могут включаться депутаты Парламента Республики Казахстан, представители общественности и независимые эксперты.

7. Порядок управления переданными управляющей компании активами определяется центральным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом.

8. На правоотношения, урегулированные настоящим Законом, в части деятельности управляющей компании по управлению, обеспечению сохранности, реализации активов, возвращенных в порядке, установленном настоящим Законом и другими законами Республики Казахстан, не распространяется законодательство Республики Казахстан о государственных закупках.

При этом приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности и функционирования управляющей компании осуществляется в соответствии с законодательством о государственных закупках.

9. В случае отмены (изменения в соответствующей части) судом акта, на основании которого имущество поступило в собственность государства, управляющей компанией производится возврат имущества в натуре. В случае, если имущество было реализовано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о возврате активов, производится возмещение его стоимости в пределах средств, полученных от его реализации. Убытки подлежат возмещению в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Статья 34. Аудит деятельности управляющей компании

1. В случае установления фактов ненадлежащего управления активами или попыток незаконного отчуждения, или иного распоряжения активами управляющей компанией уполномоченный орган по государственному имуществу сообщает об этом в уполномоченный орган по возврату активов, соответствующим правоохранительным органам для проверки данных фактов и принятия мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и безотлагательно осуществляет мероприятия по отстранению управляющего соответствующими активами или должностных лиц управляющей компании.

2. По предложению попечительского совета для проведения аудита годовой финансовой отчетности не чаще одного раза в три года управляющая компания может привлекать аудиторскую организацию.

Глава 6. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ЦЕЛЯХ ВОЗВРАТА АКТИВОВ

Статья 35. Общие принципы международно-правового сотрудничества в целях возврата активов

1. Генеральная прокуратура Республики Казахстан осуществляет международно-правовое сотрудничество в сфере поиска (раскрытия), подтверждения законности происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, возврата активов с компетентными органами и организациями иностранных государств, международными организациями в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Казахстан.

В случае отсутствия соответствующего международного договора международно-правовое сотрудничество может осуществляться на основе принципа взаимности.

2. Международно-правовое сотрудничество в целях возврата активов осуществляется в порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством Республики Казахстан, путем:

1) направления запросов о правовой помощи, содействия в исполнении запросов о правовой помощи от компетентных органов иностранных государств;

2) направления запросов о предоставлении информации, сведений и документов в отношении незаконно приобретенных активов, а также в отношении физических лиц, организаций и бенефициарных собственников, причастных к незаконному выводу активов, других связанных правонарушений, операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также содействия в исполнении таких запросов от компетентных органов иностранных государств;

3) направления запросов об аресте, принятии иных предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер или конфискации активов и получении доказательств в компетентные органы и организации иностранных государств или международные организации, а также содействия в исполнении таких запросов от компетентных органов иностранных государств;

4) обращения в иностранные суды с исками (заявлениями) об установлении правового статуса или права собственности на активы;

5) представления интересов государства по вопросам поиска и возврата активов в иностранных и международных судах, третейских судах (арбитражных органах), а также иных компетентных органах иностранных государств и международных организациях;

6) признания и приведения в исполнение решений судов или иных компетентных органов иностранных государств в отношении поиска (раскрытия), подтверждения законности происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, обеспечения сохранности, управления, реализации и возврата активов;

7) осуществления иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) международными договорами Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере внешнеполитической деятельности, обеспечивает содействие в возврате незаконно приобретенных и выведенных активов, находящихся за пределами Республики Казахстан, посредством дипломатических средств и методов.

4. Иностранные судебные решения о конфискации либо ином изъятии активов по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, либо по аналогичным основаниям, предусмотренным международными договорами или законодательством соответствующего иностранного государства, а равно предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры, принятые судом иностранного государства в отношении такого имущества, признаются и исполняются на территории Республики Казахстан.

Порядок признания и приведения в исполнение судебных актов иностранных государств определяется международными договорами и законодательством Республики Казахстан.

5. В случаях, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством и международными договорами Республики Казахстан, компетентные органы иностранного государства вправе самостоятельно обращаться в суды Республики Казахстан с гражданскими исками, заявлениями о принятии предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, иными заявлениями, направленными на возврат активов либо на возмещение убытков в связи с незаконным приобретением таких активов.

6. Генеральная прокуратура Республики Казахстан вправе обратиться в суды Республики Казахстан с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении активов, которые являются предметом расследования компетентных органов иностранного государства, при наличии разумных оснований полагать, что в отношении таких активов компетентными органами иностранного государства будет принято решение о конфискации. Такое заявление может быть подано и при отсутствии просьбы компетентного органа иностранного государства на принципах взаимности.

7. Генеральная прокуратура Республики Казахстан, иные государственные органы Республики Казахстан вправе обратиться в суды Республики Казахстан с гражданскими исками, заявлениями о принятии предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, иными заявлениями в отношении активов, которые находятся на территории Республики Казахстан и которые являются предметом, орудием преступления либо иного противоправного деяния, совершенного на территории иностранного государства, а равно плодом, продукцией или доходом, полученными в результате совершения такого преступления либо иного противоправного деяния. Такое заявление может быть подано как по просьбе, так и при отсутствии просьбы компетентного органа иностранного государства. При этом не требуется привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступление либо иное противоправное деяние на территории иностранного государства.

В случаях и порядке, которые предусмотрены международными договорами Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, активы, на которые обращено взыскание по гражданским искам, заявлениям, предусмотренным пунктами 4 и 5 и абзацем первым настоящего пункта, передаются иностранному государству, на территории которого совершено соответствующее преступление либо иное противоправное деяние, либо собственникам таких активов. При этом подлежат возмещению расходы, понесенные государственными органами Республики Казахстан и субъектами частного предпринимательства в ходе розыска, ареста, конфискации и возвращения активов, если компетентные государственные органы Республики Казахстан и компетентные органы или организации иностранного государства или международные организации не договорятся об ином.

8. Международно-правовое сотрудничество в целях возврата активов в рамках уголовного процесса осуществляется в порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством Республики Казахстан, путем направления запросов об оказании правовой помощи через центральные органы в соответствии с положениями статьи 559 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Статья 36. Особенности обмена информацией в рамках международно-правового сотрудничества в целях возврата активов

1. Обмен с иностранными государствами и международными организациями информацией, сведениями и документами по вопросам поиска (раскрытия), подтверждения происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, возврата активов осуществляется в порядке, определенном международными

договорами или законодательством Республики Казахстан, при условии обеспечения иностранным государством или международной организацией тождественного действующему в Республике Казахстан национального режима ее защиты, использования исключительно для целей судопроизводства или иных целей, определенных в запросе, а также непредставления информации, сведений и документов третьим лицам без предварительного согласия Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и (или) иных государственных органов Республики Казахстан.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан или иной государственный орган Республики Казахстан вправе устанавливать дополнительные условия и ограничения использования информации, сведений и документов, предоставляемых компетентному органу или организации иностранного государства или международной организации.

2. Если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан, полученные от иностранного государства или международной организации сведения или документы могут быть представлены другому иностранному государству или международной организации по их запросу при наличии согласия иностранного государства или международной организации, представивших соответствующие сведения или документы.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 37. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа по возврату активов

Должностные лица уполномоченного органа по возврату активов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей в процессе возврата активов, а также в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 38. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением статей 7, 12 – 31 настоящего Закона, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 июля 2023 года

№ 21-VІIІ ЗРК