Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:
часть первую пункта 4-1 статьи 41 дополнить подпунктом 27) следующего содержания:
«27) по проведению мероприятий, направленных на стимулирование развития рынка информационно-коммуникационных технологий.».
2. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:
статью 182 изложить в следующей редакции:
«Статья 182. Оплата услуг государственной регистрации актов гражданского состояния
1. Размер оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния определяется уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан и антимонопольным органом.
2. От оплаты за услуги государственной регистрации актов гражданского состояния освобождаются: