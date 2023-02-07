Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

часть первую пункта 4-1 статьи 41 дополнить подпунктом 27) следующего содержания:

«27) по проведению мероприятий, направленных на стимулирование развития рынка информационно-коммуникационных технологий.».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

статью 182 изложить в следующей редакции:

«Статья 182. Оплата услуг государственной регистрации актов граж­данского состояния

1. Размер оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния определяется уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан и антимонопольным органом.

2. От оплаты за услуги государственной регистрации актов гражданского состояния освобождаются:

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Сою­за ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью, опекуны (попечители) при предъявлении подтверждающих документов – за государственную регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов граж­данского состояния;

2) государственные организации – за выдачу повторных свидетельств о рождении;

3) физические лица – за государственную регистрацию рождения ребенка и выдачу свидетельства о рождении;

4) физические лица – за государственную регистрацию смерти и за выдачу свидетельств, повторных свидетельств, справок и уведомлений о смерти;

5) физические лица – за аннулирование актов гражданского состояния;

6) физические лица – за выдачу им свидетельств при изменении, дополнении, восстановлении и исправлении записей актов гражданского состояния в связи с ошибками, допущенными при государственной регистрации актов гражданского состояния;

7) физические лица – за внесение изменений, дополнений в актовые записи о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства, усыновлением (удочерением) ребенка гражданами Республики Казахстан и выдачу повторных свидетельств о рождении в связи с усыновлением (удочерением) и установлением отцовства.».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) часть первую пункта 4 статьи 24 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) деятельность по цифровому майнингу I подвида.»;

2) статью 138 дополнить подпунктом 117) следующего содержания:

«117) в сфере цифровых активов.».

4. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

абзац первый части четвертой статьи 127 дополнить подпунктом 7) следую­щего содержания:

«7) в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале «электронного правительства».».

5. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) часть вторую статьи 66 после слова «телеграммой,» дополнить словами «в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале «электронного правительства»,»;

2) в статье 113:

абзац второй части первой после слова «телефонограммой,» дополнить словами «в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале «электронного правительства»,»;

подпункт 1) абзаца первого части второй дополнить словами «, а также в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале «электронного правительства».

6. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

в статье 14:

в заголовке слова «и ценных бумаг» заменить словами «, ценных бумаг и обеспеченных цифровых активов»;

в абзаце первом слова «а также ценных бумаг,» заменить словами «ценных бумаг, а также обеспеченных цифровых активов»;

в подпункте 1) слова «или ценным бумагам» заменить словами «, ценным бумагам или обеспеченным цифровым активам»;

подпункт 2) дополнить словами «или получение дохода по обеспеченным цифровым активам»;

подпункт 4) дополнить словами «или обеспеченных цифровых активов».

7. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) статью 2 дополнить подпунктами 5-1), 14-1), 36-4) и 67-5) следующего содержания:

«5-1) антенно-мачтовые сооружения – сооружения связи в форме башни или мачты, предназначенные для размещения на них средств связи;»;

«14-1) сооружения связи – объекты инженерной инфраструктуры, созданные и (или) приспособленные для размещения средств связи;»;

«36-4) опоры двойного назначения – сооружения связи, предназначенные для одновременного размещения средств телекоммуникаций и (или) иных объектов инженерной инфраструктуры, устройств информационного назначения;»;

«67-5) опоры для оборудования сотовой или спутниковой связи – сооружения связи, не имеющие прочной связи с землей в виде заглубленного фундамента, для размещения на них оборудования сотовой или спутниковой связи;»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 19-21) следующего содержания:

«19-21) утверждение порядка размещения средств телекоммуникаций на опорах двойного назначения;»;

3) в подпункте 1) пункта 1 статьи 10 слова «определяет и разрабатывает с» заменить словами «разрабатывает и утверждает с уполномоченным органом и»;

4) пункт 2 статьи 25 после слов «Операторы связи» дополнить словами «, владельцы сетей телекоммуникаций и пользователи услуг связи»;

5) в пункте 4-3 статьи 29 слова «телекоммуникационное оборудование» заменить словами «опоры двойного назначения, иные средства телекоммуникаций»;

6) пункт 1 статьи 35 после слова «нормам,» дополнить словами «показателям качества услуг связи,».

8. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) главу 2-1 дополнить статьей 9-4 следующего содержания:

«Статья 9-4. Порядок и требования по приобретению электрической энергии цифровыми майнерами

1. Цифровые майнеры приобретают электрическую энергию:

1) в рамках установленных квот, определяемых системным оператором;

2) произведенную за пределами Республики Казахстан в рамках технической возможности единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, определяемой системным оператором;

3) у энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии;

4) у расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии;

5) у генерирующих установок, не подключенных к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, за исключением энергопроизводящих организаций, подключенных к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан на 1 января 2023 года.

2. В случае определения системным оператором профицита электрической энергии цифровые майнеры имеют право потреблять электрическую энергию в соответствии с квотой электрической энергии.

При этом приобретение электрической энергии цифровыми майнерами осуществляется на оптовом рынке в объеме не менее 1 мегаватта среднесуточной (базовой) мощности, приобретенной на централизованных торгах электрической энергией методом торгов на повышение цены.

3. Цифровые майнеры обязаны иметь автоматизированные системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, устройство отключения нагрузки, установленные у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям.»;

2) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 22-3) следующего содержания:

«22-3) определяет квоту электрической энергии и профиль потребления элект­рической энергии, доступные для деятельности цифровых майнеров, в разрезе энергетических зон в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике и публикует информацию о наличии дефицита и профицита электроэнергии, использованную для расчета квоты, с соответствующим обоснованием на своем интернет-ресурсе, а также предоставляет данную информацию в уполномоченный орган в сфере цифровых активов;»;

3) часть первую пункта 2 статьи 12-1 дополнить словами «, за исключением реализации цифровым майнерам на централизованных торгах электрической энергией»;

4) в статье 13:

пункт 3-2 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) реализация (продажа) электрической энергии цифровым майнерам, за исключением реализации электрической энергии на централизованных торгах;»;

подпункт 1) части первой пункта 3-3 изложить в следующей редакции:

«1) реализация (продажа) электрической энергии цифровым майнерам, другой энергоснабжающей организации, а также ее приобретение (покупка) у другой энергоснабжающей организации, за исключением энергоснабжающих организаций, реализующих объемы электрической энергии, приобретенные из-за пределов Республики Казахстан;»;

пункт 9 дополнить словами «, за исключением экспортных поставок и товарообмена для целей обеспечения поливной водой орошаемых земель отдельных регионов страны»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Технические условия на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров выдаются энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.».

9. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»:

1) абзац второй подпункта 2) статьи 1 исключить;

2) статью 6 дополнить подпунктом 10-8) следующего содержания:

«10-8) определяет порядок покупки электрической энергии цифровыми майнерами, являющимися оптовыми потребителями электрической энергии, у расчетно-финансового центра;»;

3) подпункт 2) пункта 2 статьи 7-1 изложить в следующей редакции:

«2) ежемесячно предоставлять расчетно-финансовому центру информацию о прогнозных объемах выработки, отпуска в сети, поставки энергопередающим организациям электрической энергии за десять календарных дней до месяца поставки;».

10. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»:

1) статью 9 дополнить подпунктом 12-4) следующего содержания:

«12-4) осуществляет оценку процессов автоматизации государственных услуг;»;

2) подпункт 11) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«11) обеспечивают предоставление информации о принимаемых мерах по автоматизации процесса оказания государственных услуг в уполномоченный орган в сфере информатизации для проведения оценки процесса автоматизации оказания государственных услуг в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;»;

3) в подпункте 9) статьи 11 слова «качества оказания государственных услуг, оказываемых в электронной форме,» заменить словами «процесса автоматизации оказания государственных услуг»;

4) статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Порядок проведения оценки качества оказания государственных услуг

Оценка качества оказания государственных услуг осуществляется уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

11. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 27) следующего содержания:

«27) цифровых активов.»;

2) пункт 3 статьи 29 дополнить частью второй следующего содержания:

«Для получения лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу не требуется представление копии документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора.»;

3) статью 36 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Особые условия выдачи и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу определяются Законом Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан».»;

4) приложение 1 дополнить строкой 12-1 следующего содержания:

«

»;

5) класс 1 приложения 2 дополнить строкой 87-12 следующего содержания:

«

»;

6) пункт 62 приложения 3 исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»:

1) в статье 1:

подпункты 55-1), 55-3) и 56-1) исключить;

в подпункте 57):

слово «информация» заменить словом «данные»;

слово «содержащаяся» заменить словом «содержащиеся»;

2) в статье 7:

в подпункте 25-1) слова «качества оказания государственных услуг в электронной форме» заменить словами «процесса автоматизации оказания государственных услуг»;

подпункты 59-2), 59-3), 63-3) и 63-6) исключить;

3) подпункты 20-2) и 20-3) статьи 7-1 исключить;

4) в подпункте 12) статьи 12 слова «качества оказания государственных услуг в электронной форме» заменить словами «процесса автоматизации оказания государственных услуг»;

5) статью 33-1 исключить.

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 апреля 2023 года, за исключением:

1) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2023 года.

2. Установить, что подпункт 2) пункта 11 статьи 1 настоящего Закона действует с 1 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 февраля 2023 года

№ 194-VІI ЗРК