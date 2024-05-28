Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года, совершенный в Сиане 17 мая 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 мая 2024 года

№ 87-VІIІ ЗРК